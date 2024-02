Navalny e Lira: un Caso di Studio sull’Ipocrisia Occidentale. Karen Kwiatkowsky.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, su suggerimento del collega Umberto Pascali, che ringraziamo di cuore, offriamo alla vostra attenzione, nella nostra traduzione, questo articolo di Karen Kwiatkowsky, pubblicato su LewRockwell.Com. Buona lettura e condivisione.

Da Wikipedia: Karen U. Kwiatkowski, nata Unger, (24 settembre 1960) è un’attivista e commentatrice americana. È un tenente colonnello dell’aeronautica statunitense in pensione, i cui incarichi includevano funzioni di desk officer del Pentagono e una varietà di ruoli per la National Security Agency. Da quando è andata in pensione, è diventata una nota critica del coinvolgimento del governo statunitense in Iraq. La Kwiatkowski è nota soprattutto per i suoi saggi da insider che denunciano un’influenza politica corrotta sul corso dell’intelligence militare che ha portato all’invasione dell’Iraq nel 2003.

Navalny e Lira: Un caso di studio sull’ipocrisia occidentale

Alexei Navalny – visto come un “seccatore” nazionalista russo a favore della democrazia, della trasparenza e della lotta alla corruzione – è morto mentre passeggiava nella sua prigione siberiana. Stava scontando una lunga condanna, per la quale l’amministrazione Biden si era accanita: la magistratura russa lo aveva condannato per diversi reati, tra cui frode, appropriazione indebita, “incitamento ad attività estremiste” e “riabilitazione dell’ideologia nazista”.

La recente incarcerazione di Navalny in Siberia arriva a seguito dell’incarcerazione e della morte di un vero e proprio “seccatore” statunitense, britannico e ucraino a favore della democrazia, della trasparenza e della lotta alla corruzione, morto per una polmonite non curata in un carcere ucraino. Gonzalo Lira, cittadino americano di 55 anni, sposato e padre di due figli, era un giornalista e commentatore. Era stato accusato da Kiev, senza una data o un piano per un processo, di “giustificare l’aggressione russa contro l’Ucraina”. Lira avrebbe violato il codice penale ucraino, un codice che Lincoln, Wilson e FDR avrebbero applicato con entusiasmo.

Lira e Navalny hanno criticato e infastidito alcuni governi. Uno lo ha fatto come politico, sostenuto da diversi Paesi che, per politica, chiedono costantemente un cambio di regime in Russia; l’altro ha criticato il governo ucraino, per il bombardamento della regione separatista del Donbass da parte degli Stati Uniti, per il rifiuto di rispettare gli accordi di Minsk, per le influenze naziste all’interno dell’esercito e del governo e per i suoi sforzi di entrare nella NATO. Lira ha anche riferito ciò che ha visto durante gli ultimi anni di guerra: Kiev ha dissanguato miliardi di dollari occidentali e centinaia di migliaia di vite, sfollando quasi la metà della sua popolazione, perché, come politica verso il 2024, Kiev e il suo padrone statunitense non vogliono negoziare con Putin.

Il governo degli Stati Uniti è stato coinvolto nei destini di entrambi gli uomini. Navalny ha ricevuto continuo sostegno, finanziamenti e supporto mediatico dall’Occidente, nella speranza di un cambio di regime in Russia; quanto a Lira, era cittadino statunitense di nascita (nato in California) e, in quanto americano, avrebbe dovuto ricevere assistenza legale e previdenziale dall’Ambasciata USA a Kiev. Invece di essere sostenuto, è stato ridicolizzato sulle prime pagine dei media mainstream statunitensi per le sue testimonianze dall’interno dell’Ucraina e non ha ricevuto alcun sostegno finanziario o di altro tipo, essendo una delle poche voci americane obiettive che osservavano e riferivano su questa costosa e distruttiva campagna per procura. L’ambasciata statunitense a Kiev è grande e con un buon organico. Eppure, l’ambasciata ha detto poco e fatto ancora meno per Gonzalo Lira.

La moralità capovolta di Washington è in continua esposizione, ma con questi esempi accidentali di due uomini di mezza età, entrambi impegnati a smascherare le malefatte del governo, solo uno ha speso milioni di dollari con connessioni con molti leader europei e della NATO, e con le loro agenzie di intelligence, come illustra questo video. Solo uno è stato celebrato in Occidente, compreso l’invito e la presenza della moglie alla più recente conferenza militare di tre giorni “Davos of Defense”, insieme al vicepresidente degli Stati Uniti e ai principali dirigenti dell’UE. Solo uno era un “eroe democratico”.

Alcune battute memorabili, riportate dalla Reuters, a nome di Navalny, sono istruttive:

La madre di Navalny, Lyudmila Navalnaya, ha scritto: “Non voglio sentire le condoglianze. Lo abbiamo visto in prigione il 12 febbraio, durante una riunione. Era vivo, sano e felice”. Chiaramente e prevedibilmente, non accetta quanto viene riportato. Il fatto che Navalny sembrasse felice è importante da notare. Dal padre di Lira, sconvolto, abbiamo questo: “Non posso accettare il modo in cui mio figlio è morto. È stato torturato, ricattato, incomunicato per 8 mesi e 11 giorni e l’ambasciata statunitense non ha fatto nulla per aiutare mio figlio”.

Parlando con la Reuters, l’editore di un giornale russo e vincitore del Premio Nobel per la Pace 2021, Dmitry Muratov, ha definito la morte “un omicidio” e ha affermato di ritenere che le condizioni di detenzione abbiano portato alla morte di Navalny. Nel 2022, Muratov ha venduto il suo premio Nobel e ha donato il ricavato all’UNICEF perché lo distribuisse a sostegno dei rifugiati ucraini. Ha dichiarato che avrebbe preferito che il premio fosse stato assegnato a Navalny. Allo stesso modo, anche gli amici e i familiari di Gonzalo Lira ritengono che la sua morte sia stata un omicidio. Lira non solo era sposato con un’ucraina, padre di cittadini ucraini, ma aveva ripetutamente denunciato le orribili condizioni e i danni subiti dagli ucraini in Ucraina e nel tritacarne della battaglia. Ma in qualche modo, non c’erano Nobel da mettere all’asta e nessun giornale in Occidente era interessato.

Il Segretario di Stato americano Blinken, responsabile di tutte le ambasciate statunitensi, ha espresso le sue condoglianze alla famiglia di Navalny. Ha dichiarato: “La morte di Novalny in una prigione russa e la fissazione e la paura di un solo uomo sottolineano la debolezza e il marciume al centro del sistema costruito da Putin. La Russia è responsabile di questo”. Curiosamente, non riesco a trovare nulla in cui Blinken parli dei ripetuti arresti, maltrattamenti e infine della morte di Lira per mano del governo ucraino e di quanto egli, in qualità di Segretario di Stato, abbia cercato di impedirlo.

Il Presidente francese Macron ha osservato: “Nella Russia di oggi, gli spiriti liberi vengono messi nei gulag e condannati a morte”. Dubito che Macron abbia mai sentito parlare di Gonzalo Lira, ma forse lo conosceva. Gonzalo era uno spirito libero, uno spirito audace e coraggioso, ed è stato messo in un gulag ucraino senza una sillaba di sdegno francese, poetico o meno.

Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha dichiarato: “Ho incontrato Navalny qui a Berlino quando stava cercando di riprendersi in Germania dall’attacco di avvelenamento e gli ho anche parlato del grande coraggio che ci vuole per tornare nel suo Paese. E probabilmente ora ha pagato questo coraggio con la sua vita”. Scholz, che ha sacrificato l’economia della sua nazione in un futuro molto lontano con il suo assenso criminalmente silenzioso alla distruzione da parte degli Stati Uniti dei gasdotti Nordstream, tra le altre cose, dovrebbe, per il bene della Germania, fare il suo commento sul coraggio dall’interno di una cella di prigione tedesca.

Il ministro degli Esteri tedesco, Annalena Baerbock, ha twittato: “Come nessun altro, Alexei Navalny era un simbolo per una Russia libera e democratica. È proprio questo il motivo per cui è dovuto morire”. Come sospetta risorsa della CIA e/o dell’MI-6, la morte di Navalny, come la sua vita, continua a servire un’agenda occidentale. C’è da chiedersi se Annalena, nota per le sue accidentali e a volte imbarazzanti sbottonature della verità, l’abbia fatto di nuovo con questa.

Zelensky, parlando alla stessa conferenza sulla sicurezza di Monaco questa settimana, ha dichiarato: “È ovvio: è stato ucciso da Putin, come migliaia di altri sono stati torturati e martirizzati da questa “creatura”. A Putin non interessa chi muore, purché mantenga la sua posizione. Ed è per questo che non dovrebbe conservare nulla. Putin dovrebbe perdere tutto e rispondere di ciò che ha fatto”.

Alla luce di quanto sappiamo sulla messa al bando delle chiese, sulla libertà di parola, sulle influenze naziste, sulla sospensione di entrambi i partiti politici di opposizione e sulle elezioni in Ucraina sotto l’egida di Zelensky, sostenuto dagli Stati Uniti, Putin si dimostra ancora una volta un fastidioso narcisista, con una proiezione maligna.

Il Presidente del Consiglio dell’UE, Charles Michel, insieme a molti capi di Stato dei Paesi dell’Unione, si è affrettato a ritenere Putin responsabile della morte di Navalny. “Alexei Navalny ha combattuto per i valori della libertà e della democrazia. Per i suoi ideali ha compiuto l’estremo sacrificio. L’UE ritiene il regime russo l’unico responsabile di questa tragica morte”. Il linguaggio drammatico è quasi da Versailles nel suo assolutismo.

La Presidente dell’UE Ursula Von Der Leyen ha twittato la vera importanza di questa morte. “Un triste promemoria di ciò che Putin e il suo regime sono. Uniamoci nella lotta per salvaguardare la libertà e la sicurezza di coloro che osano opporsi all’autocrazia”. Che ne dite di pregare tutti affinché la commissione governativa dell’UE e la capitale imperiale degli Stati Uniti si rendano conto che la lotta contro l’autocrazia è ciò che tutti noi dovremmo fare, a partire da casa nostra, resistendo all’eccessiva centralizzazione e ai mandati globali, e agli autocrati ovunque si trovino.

Il Segretario Generale della NATO, Jens Stoltenberg, ha fatto una saggia osservazione: “Dobbiamo stabilire tutti i fatti, e la Russia deve rispondere a tutte le serie domande sulle circostanze della sua morte”. Mentre gli Stati Uniti non hanno vergognosamente fatto nulla per proteggere i diritti o la vita del loro connazionale Gonzalo Lira, e i media occidentali hanno scherzato e celebrato la sua morte, la raccomandazione di Stoltenberg avrebbe dovuto essere fatta, e seguita, non appena abbiamo scoperto che Lira era morto in una prigione di Kharkiv.

Le persone più temute dai governi sono quelle più a rischio. Gli Stati Uniti sono ricchi di esempi: Julian Assange, Edward Snowden, Jeffrey Epstein, Seth Rich, John F. Kennedy e suo fratello Robert, o le centinaia di persone che si sono presentate alla lettura del conteggio elettorale del 6 gennaio per poi essere rintracciate e arrestate e marcire in attesa di processo nelle carceri di Washington, e migliaia di altri, la maggior parte dei quali non sono nemmeno nomi noti. L’elenco è lungo, e tutti conosciamo qualcuno in quell’elenco. Coloro che sfidano efficacemente le narrazioni e gli obiettivi dello Stato si mettono sempre in pericolo.

I governi post-repubblicani e non democratici hanno sempre bisogno di perseguitare e uccidere i loro nemici politici. Invece di accettare o tollerare tali governi, dovremmo lavorare per smascherarli, sopraffarli e distruggerli, iniziando e finendo con quello che conosciamo meglio: il nostro.

