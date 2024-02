La desmovilización eclesial. R.S.

Marco Tosatti

Muy estimados StilumCuriales, ofrecemos a vuestra atención y meditación este comentario, publicado por un fiel amigo de nuestro sitio web, R.S., en relación a este artículo. Feliz lectura y difusión.

§§§

Hoy, después de la Santa Misa en la parroquia, reflexioné sobre una sensación que no es fácil de describir, pero que atribuiría a una especie de desmovilización eclesial.

Es cierto que voy a Misa por Dios, en comunión con el sacrificio salvífico hecho por Cristo, recibiendo el sacramento que Jesús confirió a la Iglesia, pero lo que la Iglesia transmite hoy es decepcionante.

Hace unos años el problema era que para muchos Jesús era sólo un personaje histórico importante entre muchos otros… no Dios. Hoy el problema me parece que en la Iglesia nos reunimos entre nosotros, en un anhelo de humanidad, pero no adorar a Jesús como Dios, reconociéndolo presente.

En este sentido Buda está en Él, poca es la diferencia, si lo que cuenta es sólo un buen mensaje para vivir mejor y consolarse en medio de tantas dificultades.

Esto se percibe clamorosamente en el comportamiento entre los bancos, pero también en el altar.

No parece que haya allí Alguien Más, aparte de los que encontraron tiempo para venir.

La desmovilización antes mencionada también podría denominarse administración ordinaria, lamentablemente no muy distinta de una separación ordinaria de hecho.

“Si los hombres olvidan a Dios es también porque a menudo la persona de Jesús se reduce a la de un hombre sabio y así se debilita su divinidad, o bien se la niega. Esta manera de pensar nos impide captar la novedad radical del cristianismo, porque si Jesús no es el Hijo único del Padre, entonces ni siquiera Dios ha venido a visitar la historia del hombre, sólo tenemos ideas humanas de Dios. ¡Pero la Encarnación pertenece al corazón del Evangelio!”.

Así se expresó Benedicto XVI.

En resumen, los cristianos no siguen ni adoran a una figura histórica ni siquiera a un ideal entre muchos (por ejemplo, la libertad). No: siguen y adoran a Cristo vivo y presente, incisivo y decisivo en sus vidas, incluso cuando asume la experiencia de la cruz.

Por lo demás, la Ecclesia no se diferenciaría de un lugar de encuentro entre muchos, por un centro de intereses, hábitos animadores y modos de relacionarse. Todo “ismo” es una derivación sustitutiva y esto también se aplica a un vago deísmo circunscrito a un esquema humano, un espiritualismo, un subjetivismo que muchas veces termina por fundirse con el relativismo, mientras que los verdaderos ídolos son la ciencia (cientificismo), la libertad (liberalismo), el medio ambiente (ambientalismo), etc.

Desgraciadamente, ciertas manifestaciones vulgares de lo que fundamental pueden hacer el juego a quienes acusan a la Verdad de fundamentalismo. Se necesita humildad, ¡de lo contrario hasta un astro adivino acaba pareciendo más creíble que Dios!

Donde la relación con Dios palidece en una vaga tendencia hacia lo impalpable, no es extraño que desaparezca el sentimiento de pecado, dado que Dios es bueno, no se ofende, todo está bien para él y los mandamientos son florituras rancias.

Una vez perdido el sentido del pecado y el de la redención, ya ni siquiera es un tema el mal y de quién lo plantó de manera tan devastadora en la creación.

Benedicto XVI nuevamente: “¿Por qué la Cruz? la respuesta, en términos radicales, es esta: porque existe el mal, o mejor dicho, el pecado, que según las Escrituras es la causa profunda de todo mal… si se elimina a Dios del horizonte del mundo, no se puede hablar de pecado. Como cuando se oculta el sol, las sombras desaparecen; la sombra sólo aparece si brilla el sol; por tanto, el eclipse de Dios implica necesariamente el eclipse del pecado. Por eso el sentido del pecado -que es diferente del sentimiento de culpa tal como lo entiende la psicología- se adquiere redescubriendo el sentido de Dios”.

¡El Dios presente durante la Santa Misa, celebrando el memorial de su Santo Sacrificio!

Publicado originalmente en italiano el 19 de febrero de 2024, en https://www.marcotosatti.com/ 2024/02/19/la-smobilitazione- ecclesiale-r-s/

Traducción al español por: José Arturo Quarracino

§§§

