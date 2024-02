Monte Cassino. Si Aspettavano degli Eroi, Giunsero i Selvaggi. Pro Memoria.

… 15 febbraio 1944 – precipitò 800 tonnellate di bombe sull’abbazia di Montecassino

… tre ondate successive di 229 aerei

… I tedeschi … più vicini stavano acquartierati a 500 metri di distanza

… per non compromettere la neutralità del monastero

… I monaci si preoccuparono di proteggere le migliaia di pergamene, incunaboli, manoscritti, codici e volumi che erano stati collezionati in 15 secoli

… Il generale Frido von Senger und Etterlin aveva ordinato ai soldati della divisione «Hermann Göring»

… di trasportare quei tesori … nei musei del Vaticano

… settimane per costruire e riempire 240 cassoni

… libri, un mappamondo del Settecento, le reliquie, una scheggia della Croce, il tesoro di San Gennaro [ Vedi anche ]

… erano rimasti 12 monaci e una sessantina di persone di Cassino

… Si rifugiarono nelle cantine. Le volte ressero l’urto

… Dopo 30 ore di tempesta di fuoco …: «Li abbiamo pestati ben bene»

… Il monastero venne fatto a pezzi

… una bomba di due quintali si appoggiò, senza esplodere, sulla tomba di San Benedetto

… In fondo, vinsero i tedeschi che non mollarono di un metro

… arrivarono a prendere Montecassino il 18 maggio

… I vincitori si gettarono sulla popolazione con la violenza dei predatori

… Norman Lewis che ammise: «Tutte le donne di Patrica, Pofi, Isoletta, Supino e Morolo sono state violentate»

… «Il 21 maggio, a Lenola, hanno stuprato 50 donne»

… «siccome non ce n’erano abbastanza per soddisfare la soldataglia, approfittarono di vecchi e bambini»

… i marocchini del corpo di spedizione francese … Spezzavano le mani ai cadaveri per togliere gli anelli dalle dita

… Per recuperare i denti d’oro dalla bocca preferivano mozzare la teste e portarsela nell’accampamento

… In quelle terre, chi aspettava gli eroi vide arrivare i selvaggi

… Alberto Moravia raccontò la storia di una Ciociara brutalizzata dai soldati

… Gli abusi sulla popolazione finirono per trovare una definizione assolutamente generica: «le marocchinate»

… Quelli che tentano di squarciare la cappa di reticenza si contano sulle dita di unamano

… «Dalle testimonianze raccolte, si può affermare che furono almeno 20 mila i casi di violenza»

… «I referti medici documentano di altre 30 mila donne che si presentarono agli ospedali ma che, per vergogna o per pudore, non formalizzarono la denuncia di abuso».