Eventi, Segnalazioni, Annunci. Emilia e Veneto.

Carissimi StilumCuriali, riceviamo e volentieri offriamo alla vostra attenzione queste segnalazioni e annunci di eventi dal paro. Giovanni Lazzaretti.

§§§

1] REGGIO EMILIA, GIOVEDI’ 21 MARZO 2024, 20.45, GIGI DE PALO E ANNA CHIARA GAMBINI, “FAMIGLIE PERFETTE, FAMGLIE FELICI”

Titolo esatto “Le famiglie perfette esistono? NO. Ma le famiglie felici, nonostante tutto SI!”, Gigi De Palo & Signora raccontano la loro storia familiare.

[2] MIRANDOLA (MO), GIOVEDI’ 21 MARZO 2024, 21.00, GIOVANNI LAZZARETTI, “LA DOTTRINA DEI PRINCIPI NON NEGOZIABILI”

Mi cimento nuovamente e nella stessa data (21 marzo 2018, a San Martino in Rio) sulla dottrina creata da Ratzinger-Benedetto XVI subito dopo l’uscita definitiva del Catechismo. Ci sono anche i riferimenti per cenare insieme.

[3] CARPI (MO), SABATO 23 MARZO 2024, 15.30, MONICA LANERI, “GEOINGEGNERIA. COSA SUCCEDE NEI NOSTRI CIELI?”

Un nuovo incontro di “Carpi Consapevole”, con la presidente de “I guardiani del cielo”. E’ gradita la prenotazione.

ANTICIPO FORTEMENTE ALCUNI ANNUNCI, PERCHE’ PROBABILMENTE NELLA SETTIMANA SANTA NON FARO’ RILANCI

[4] REGGIO EMILIA, VENERDI’ 5 APRILE 2024, 21.00, EMMANUEL EXITU E ANNA MARIA MARZI, “DI COSA E’ FATTA LA SPERANZA”

Il volume di Emmanuel Exitu viene commentato assieme ad Anna Maria Marzi, fondatrice dell’Hospice “Madonna dell’Uliveto”.



[5] MONTERICCO DI ALBINEA, SABATO 6 APRILE 2024, 18.30, I PRIMI 5 SABATI DEL MESE

In realtà sono “I primi sabati di 5 mesi consecutivi”, secondo la promessa della Madonna a suor Lucia di Fatima. Il primo mese (sabato 2 marzo) è già passato, ma si può completare l’opera facendo privatamente il sabato 3 agosto.

[6] BASSANO DEL GRAPPA (VI), VENERDI’ 12 APRILE 2024, 20.45 (FINO A DOMENICA 14 APRILE 2024), “LA SANTA INQUIETUDINE”

Il Timone e la Scuola di Cultura Cattolica di Bassano del Grappa organizzano una 3 giorni con ospiti prestigiosi.

TESTI, NOTE & CONTRIBUTI





[2] BRAVA ANGELA

La cosiddetta Repubblica Romana, tema che fa scaldare particolarmente Angela Pellicciari

https://www.youtube.com/watch? v=0qZG1Bv-nlQ

[3] FULTON SHEEN SOTTOTITOLATO

Il venerabile Fulton John Sheen (con miracolo già approvato per la possibile beatificazione) spiega il significato della Messa.

https://youtube.com/watch?v= k8u_hQJunco&si= LbJFLai0SekeqD9W

§§§

