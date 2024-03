Irlanda. Perso il Referendum il Primo Ministro Anti-Cattolico, Anti-Vita, Anti-Famiglia si Dimette.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione questo articolo pubblicato dal sito Veritas Liberavit Vos. Buona lettura e condivisione.

§§§

Dopo la sconfitta al referendum, il primo ministro omosessuale irlandese Leo Varadkar annuncia le dimissioni



Il buon esito del referendum in Irlanda ha già provocato un primo buon risultato.



Le dimissioni di Leo Varadkar da primo ministro irlandese arrivano poche settimane dopo che gli elettori hanno respinto in maniera schiacciante gli emendamenti proposti dal governo per ridefinire il matrimonio, la maternità e la famiglia.

Il primo ministro irlandese apertamente omosessuale, Leo Varadkar, ha annunciato oggi le sue dimissioni dalla carica e da capo del partito Fine Gael.

Mentre i media irlandesi avevano previsto l’annuncio mercoledì mattina presto, Varadkar ha annunciato durante una conferenza stampa di mezzogiorno non pianificata che si sarebbe dimesso immediatamente dalla carica di capo del partito Fine Gael. Le sue dimissioni da Taoiseach (Primo Ministro) avranno effetto ad aprile, dopo Pasqua, quando i membri del partito eleggeranno un nuovo leader.

Varadkar, un omosessuale dichiarato, ha affermato che le sue ragioni “sono personali e politiche, ma soprattutto politiche”. Ha minimizzato le “speculazione” su altre cause dell’annuncio, aggiungendo che “i politici sono esseri umani. Abbiamo i nostri limiti. Diamo tutto finché non ce la facciamo più e poi dobbiamo andare avanti”.

L’annuncio arriva meno di due settimane dopo che gli elettori irlandesi hanno respinto in maniera schiacciante la proposta di emendamento del governo alla costituzione della nazione che avrebbe ridefinito il matrimonio, la maternità e la famiglia.

L’8 marzo, gli elettori hanno respinto con una maggioranza del 67,7% il Referendum sulla Famiglia, che proponeva di ampliare la definizione di famiglia per includere le relazioni extraconiugali “durevoli”, e il Referendum sulla Assistenza, che proponeva di riscrivere parte della Costituzione nazionale in termini di lingua neutrali per il rispetto del gender, del 73,9%.

È stato visto come un colpo inaspettato e devastante per il governo, e in seguito furono lanciati appelli al governo affinché “smettesse di fare giochi ideologici”. Il senatore indipendente Rónán Mullen ha rimproverato il governo per aver “dirottato [ndr] l’apparato e le risorse dello Stato per portare avanti la propria agenda ideologica”.

Varadkar non ha fatto menzione del referendum nella sua dichiarazione di oggi. Invece, ha elogiato il suo lavoro nel promuovere l’ideologia LGBT e l’aborto:

Sono orgoglioso di aver reso il Paese un luogo più equo e moderno per quanto riguarda i diritti dei bambini, della comunità LGBT, dell’uguaglianza per le donne e della loro autonomia corporea. Più recentemente, abbiamo guidato il Paese attraverso una crisi dell’inflazione e del costo della vita, la peggiore delle quali è ormai alle nostre spalle.

Varadkar è stato Taoiseach (primo Ministro) dal giugno 2017 al 2020, poi di nuovo dal dicembre 2022. Insieme al partito Fianna Fáil, il Fine Gael forma l’attuale governo di coalizione nel paese. Il leader del Fianna Fáil, Taianiste Micheál Martin, ha condiviso il ruolo di Taoiseach con Varadkar da quando è stato formato il governo di coalizione nel giugno 2020.

Varadkar, il più giovane Taoiseach dopo la sua elezione nel 2017, ha fatto scalpore per la sua retorica anticattolica, la sua promozione dell’ideologia LGBT e dell’aborto e per aver gettato le basi per una legge draconiana sull’incitamento all’odio del paese.

Sotto il mandato di Varadkar e in seguito alla sua attiva campagna, l’Irlanda, un tempo prevalentemente cattolica, ha fatto la storia quando gli elettori hanno abrogato l’ottavo emendamento, che prevedeva il diritto costituzionale alla vita per i nascituri. L’Irlanda ora ha una delle leggi sull’aborto più permissive al mondo, poiché l’aborto è legale per qualsiasi motivo fino a 12 settimane. Dopodiché è legale fino alla “vitalità” se esiste il rischio di un grave danno per la madre, una disposizione che rappresenta la maggior parte degli aborti nella vicina Inghilterra. L’aborto fino alla nascita è consentito anche in “emergenza” o se si ritiene che il bambino muoia 28 giorni dopo la nascita.

Già nel maggio 2015, un referendum aveva inaugurato la legalizzazione del “matrimonio” omosessuale nel Paese, con un voto schiacciante del 62-38%. I sostenitori della misura furono sostenuti dagli attivisti LGBT americani, ma Varadkar giocò un ruolo chiave nella mossa, annunciando la sua vita omosessuale nel gennaio di quell’anno per condurre una campagna più efficace.

Le dimissioni di Varadkar non porteranno alle elezioni nazionali, anche se le elezioni si terranno l’anno prossimo.

Peadar Tóibín, leader del partito irlandese pro-vita Aontú, recentemente costituito, ha chiesto un’elezione alla luce delle dimissioni di Varadkar, affermando: “la posizione del Taoiseach (Primo Ministro) non può essere passata come tabacco al risveglio”.

§§§

Aiutate Stilum Curiae

IBAN: IT79N0 200805319000400690898

BIC/SWIFT: UNCRITM1E35

§§§

Condividi i miei articoli:



Tag: irlanda, omosessuale, primo ministro, referendum



Categoria: Generale