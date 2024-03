L’Eternità di Dio, il tempo, il Fine. Una Prospettiva di Libertà. R.S.

Carissimi StilumCuriali, lo studio di Catholicus sul Modernismo nella Chiesa cattolica ha ispirato a un amico fedele del nostro sito, R.S. queste riflessioni di cui lo ringraziamo, e che portiamo alla vostra attenzione. Buona lettura e condivisione.

L’ETERNITA’ DI DIO, IL TEMPO, IL FINE: UNA PROSPETTIVA DI LIBERTA’

Quello che accade nel tempo è soggetto alla mutevolezza e alla contingenza. La contingenza è la peculiarità di un ente la cui esistenza è “non necessaria”, ma anche “non impossibile”: sta finché c’è.

C’è un punto di osservazione di tutte le contingenze, simultaneamente: Dante lo chiama il “cospetto eterno”. Questo sguardo divino esula dal “quaderno” della materia creata (sempre Dante) e la può guardar passare. Non è necessario che intervenga su quel che vede e tanto meno che quel che scorre dipenda da Colui che osserva. L’esistente è determinato dallo stare nello sguardo di Dio, ma questa necessità non viene imposta.

Necessario quindi non sta per “indispensabile per ottenere un effetto” o per “costretto ad essere così”. La parola “necessario” non c’entra con la costrizione e significa una fattualità: nec-cessat (non cessa).

Che cos’è questa necessità che non viene imposta, ma sta nello sguardo di Dio, eternamente? Un’eternità puntuale in cui tutti gli istanti del tempo sono condensati e lo scorrere mutevole “non cessa”? Bisogna comprenderlo bene: questo “necessario che non cessa” è la salvezza. Senza di quella siamo perduti.

Il punto di vista della creatura può cogliere soltanto la mutevolezza della contingenza temporale, dunque il suo sgretolarsi (Cronos che mangia i suoi figli); invece il punto di vista aperto dalla divina rivelazione fa cogliere la solidità dell’intero senza costrizione. Questo è liberante e rasserenante: si tratta precisamente della visuale estatica e immaginifica che Dante intuisce genialmente a partire dalla dottrina di San Tommaso.

Dio è infinito, indiviso ed eterno. Il tempo è “taglio”, frammentazione, negazione dell’infinito. Il finito si costituisce come limitazione, quindi come negazione. L’infinito nega proprio tale negazione, configurando l’Originario al quale tendere. Dio non ha la sapienza, ma è la sapienza. Afferma sé negando ciò che non è! Il suo è un sovra-possedere. Il mero possedere implica che chi possiede è diverso da ciò che possiede, ma in Dio c’è l’oltrepassamento del possesso: c’è identità sostanziale.

E’ impossibile esprimere concettualmente, umanamente, qualcosa che ci supera e oltrepassa i nostri limiti. Discorrendo del tempo si innescano i più grandi equivoci su Dio e su di noi. Nell’eternità c’è totale simultaneità, mentre nel tempo storico c’è frammentazione. Dio vede ogni cosa nella sua esistenza assolutamente attuale (assoluta coincidenza di essere, essenza e azione), mentre l’uomo da sé stesso non riesce a ragionare se non dentro il tempo. Anche tutto quel che si predica di Dio sotto prospettive temporali trasuda del nostro modo di pensare limitato. Può liberarci solo Dio, l’uomo da solo no, non né in grado!

La vicenda umana successiva alla perdita della perfezione, di generazione in generazione, disegna la storia. In questa vita il tempo condiziona tutto e le giornate sono scandite dal rispetto degli orari. Il tempo scorre inesorabilmente uguale per tutti e, per ovviare alla limitazione, lo sforzo dell’ingegno ha riguardato soprattutto la velocità nel “fare” (spostarsi, produrre, veicolare informazione) nell’unità di tempo. L’incedere degli anni dipinge la storia dentro la quale i singoli e le nazioni conoscono alterne fortune e conflitti. La memoria individuale e collettiva sottolinea o cancella episodi gioiosi o tragici, mentre il pensiero (non di rado l’ideologia) oscilla tra due direttrici principali: conservazione e progresso.

La storia resta chiusa in sé stessa, nel tempo. C’è sempre una prospettiva storicistica dominante, a sancire il conflitto e la frantumazione, aggiungendo fratture. In questa situazione la pace è una chimera, perché manca sempre il tempo e la fretta è cattiva consigliera: la pazienza e l’attesa sono virtù umili, che i grandi della storia quasi sempre non possono permettersi nei loro progetti di dominio, che scontano la fugacità della vita. Infatti solo la Verità può rendere liberi e la pace che dà Cristo non è quella che dà il mondo.

Quando c’è un tempo, c’è sempre un fatto o un divenuto: si diventa grandi, si diventa vecchi… A Dio invece il divenire non si addice. Non c’è contrasto tra l’esperienza e la ragione, perché la ragione coglie la diagnosi di positività dell’esperienza, riconducendola al tutto originario: la fede cristiana volge al fine della beatitudine, non alla catastrofe.

Il mondo come creatura è tratto dal nulla, ma -sotto lo sguardo eterno di Dio- non è proiettato verso il nulla, bensì al punto in cui la creatura intelligente (a motivo dell’incarnazione del Verbo) potrà specchiare la propria immagine, faccia a faccia, nello sguardo di Dio, Origine e Termine del tutto (anche questo c’è in Dante).

Tale epilogo è precisamente il Paradiso. Già ora possiamo intra-vedere nella realtà creata, soggetta al divenire storico, la dimensione redenta, salvata, della “restitutio ad unum” (il Paradiso come diafania di Dio). Nella restituzione all’integrità perduta anche il male viene raccolto per essere superato Pensiamo alla morte di Cristo in croce, trono di gloria, oltrepassata dalla resurrezione, mistero della gloria. I termini di Creatore o di Signore cambiano significato in una prospettiva temporale (in relazione con le creature) o in quella essenziale, che rende l’essenza divina in sé stessa. La condizione umana, nel cercare di capire l’Assoluto, necessita un oltrepassamento, altrimenti pretende di chiudere Dio in qualche determinazione concettuale.

E’ necessario un “dire-attraverso” e ciò è possibile perché Dio lo permette, rivelandosi Lui: si svela rivelando!

Lo stare nel tempo, dopo l’inizio dei tempi e dopo l’origine del male, implica tre imperativi: capire dove stiamo, essere messi alla prova dagli eventi (voluti o meno) e attendere (il tempo genera sempre un’attesa).

Ecco il dono della Speranza cristiana. Siamo in pellegrinaggio verso “IL Fine” e non “una fine”.

