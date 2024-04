Choccante. In USA un Milione di Morti in Eccesso Anziani dopo l’Approvazione del Siero anti-Covid. The EXposé.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione questo articolo pubblicato da The EXposé, che ringraziamo per la cortesia, sulla realtà che politici, magistrati, gerarchie sanitarie e la maggior parte dei media, LorServi di LorPadroni, si ostinano a negare, in una operazione di omertà, collusione e menzogna che non credo abbia pari nella storia. Lo corrediamo con alcune osservazioni del nostro Arrendersi All’Evidenza, che ringraziamo di cuore per esserci vicino in questa battaglia. Buona lettura e condivisione.

§§§

Statistiche scioccanti, pubblicate in silenzio dai Centri statunitensi per il controllo delle malattie (CDC), rivelano che sono stati registrati oltre un milione di decessi in eccesso tra le persone di età pari o superiore a 65 anni da quando la Food and Drug Administration (FDA) ha concesso l’autorizzazione all’uso di emergenza (EUA) per il COVID -19 vaccino da offrire al pubblico.

La FDA ha concesso l’autorizzazione all’uso di emergenza (EUA) per il vaccino Pfizer-BioNTech contro il COVID-19 l’11 dicembre 2020, rendendolo il primo vaccino contro il COVID-19 a ricevere tale autorizzazione negli Stati Uniti.

Successivamente, il vaccino Moderna contro il COVID-19 ha ricevuto l’EUA il 18 dicembre 2020 e il vaccino contro il COVID-19 di Janssen (Johnson & Johnson) ha ricevuto l’EUA il 27 febbraio 2021.

Agli anziani è stato offerto per primo il vaccino contro il COVID-19 e il numero di decessi in eccesso registrato è stato sorprendente. Nelle prime 20 settimane del 2021 sono stati registrati 150.085 decessi in più tra le persone di età superiore ai 65 anni rispetto alla media quinquennale dal 2015 al 2019.

Quindi, dalla settimana 21 alla settimana 40 del 2021, sono stati registrati l’incredibile numero di 165.387 decessi in eccesso tra le persone di età pari o superiore a 65 anni. Ciò ha portato il totale dei decessi in eccesso dalla settimana 1 alla settimana 40 del 2021 a 315.472 tra coloro che hanno maggiori probabilità di ricevere il vaccino COVID-19.

Il resto del 2021 ha visto registrare 133.268 decessi in eccesso. Portando il totale dei decessi in eccesso nell’anno tra gli over 65 a 448.740.

Ciò significa che sono morte quasi mezzo milione di persone in più del previsto di età pari o superiore a 65 anni, in un periodo in cui si supponeva che le morti in eccesso avrebbero dovuto essere ridotte drasticamente perché un vaccino apparentemente sicuro ed efficace veniva somministrato per fermare un’ondata di morti presumibilmente causata da un virus mortale. pandemia.

L’anno 2022 è leggermente migliorato, ma ha comunque visto un numero scioccante di decessi in eccesso con 371.466 registrati tra le persone di età superiore ai 65 anni.

E nell’anno 2023, sono stati registrati 257.415 decessi in eccesso tra le persone di età pari o superiore a 65 anni, con i dati più recenti rilasciati dal CDC che confermano che sono stati registrati 5.482 decessi in eccesso nella prima settimana del 2024.

Ciò significa che in totale sono stati registrati 1.069.943 decessi in eccesso tra le persone di età superiore ai 65 anni dalla prima volta in cui è stato loro offerto il vaccino COVID-19 alla prima settimana del 2024.

Si tratta di un numero scioccante di morti in eccesso rispetto alla media quinquennale del periodo 2015-2019. I vaccini contro il Covid-19 avrebbero dovuto ridurre il numero di persone che muoiono, non aumentarlo.

Il numero sconcertante di decessi in eccesso, che ha superato il milione in tre anni, è una prova più che sufficiente del fatto che i vaccini contro il Covid-19 sono lungi dall’essere sicuri ed efficaci. I dati pubblicati in sordina dimostrano che sono estremamente pericolosi.

Negli Stati Uniti, alle persone di età superiore ai 65 anni sono stati offerti diversi vaccini contro il COVID-19 in base all’autorizzazione all’uso di emergenza (EUA).

Inizialmente questi vaccini erano prioritari per gli anziani, tra gli altri, a causa del loro presunto rischio più elevato di contrarre gravi malattie da “COVID-19”.

Nel corso del tempo sono state raccomandate anche dosi di richiamo perché i colpi chiaramente non funzionano. Se lo facessero, si sarebbero registrati oltre un milione di decessi in più tra coloro che hanno fatto più iniezioni rispetto a qualsiasi altro gruppo di età?

§§§

Ovviamente i numeri spannometrici lasciano il tempo che trovano… Invece i numeri veri dicono che in Italia nel 2020 ci furono 100000 morti in più della media del quinquennio 2015-2019. Ovviamente la narrazione li ha attribuiti al Covid.

Ma negli anni 2021-2022-2023 la mortalità, dopo aver vaccinato 50 milioni di italiani, è rimasta più elevata del periodo 2015-2019, contando complessivamente 140000 morti di troppo. A chi imputarli? Ancora al Covid o alla novità mRNA? Tutti sanno che i decessi attribuiti al Covid sono stati largamente sovrastimati (è sparita l’influenza, i tamponi PCR sono ultramplificati, il criterio dei 28 giorni dopo la positività al tampone per associare ogni decesso, gli errori terapeutici commessi) e di 200000 morti con-Covid, i realmente correlabili potrebbero essere meno di un terzo. Intanto nel 2023 le diagnosi per tumore in Italia sono cresciute di oltre 15000 rispetto al 2022 che già era in crescita sul precedente. Questi casi non sono ancora decessi (perchè le cure spesso funzionano), ma migliaia di persone, più di prima, vivranno affrontando una dura prova. Che cosa è successo dopo il 2020? *** I dati di mortalità IN ECCESSO tra i soli cittadini over 65 riferiti dal CDC statunitense (riferiti ai soli Stati Uniti) registrano per gli anni 2021, 2022 e 2023 cifre spaventose. 448000 morti in più nel 2021.

371000 nel 2022.

257000 nel 2023. Per un totale di 1070000 morti in eccesso rispetto alla media del quinquennio 2015-2019. L’approvazione EUA (emergency use authorization, cioè emergenziale) del dicembre 2020 ha innescato questa terribile scia di lutto. In Italia la popolazione è di circa 60 milioni rispetto ai 341 milioni di statunitensi.

L’incidenza della fascia over 65 da noi è più elevata.

Spannometricamente possiamo immaginare 200000 morti in eccesso anche in Italia tra i soli over 65. Sono più di tutti i morti attribuiti al Covid, ben sapendo che questi sono frutto di conteggi assai discutibili. Senza dimenticare i molti decessi e malori improvvisi in età più giovanile. Insomma il vaccino non è stato efficace e non è sicuro. Arrendersi All’Evidenza

§§§

Aiutate Stilum Curiae

IBAN: IT79N0 200805319000400690898

BIC/SWIFT: UNCRITM1E35

§§§

Condividi i miei articoli:



Tag: cdc, covid, morti eccesso, the exposé



Categoria: Generale