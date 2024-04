Golpe de Estado en la Iglesia, traducido al francés. Coup d’Etat dans l’Eglise Traduit en Français  

N°1 en ventas en Italia después de su lanzamiento a finales de 2023, en la categoría Religión, no se pierdan esta exclusiva de Éditions Médias Culture et Patrimoine: Golpe de Estado en la Iglesia, Documentos y crónicas sobre la subversión: desde las primeras maquinaciones al papado de transición, desde el Grupo del Rin hasta hoy, de don Andrea Mancinella, con un prefacio de Su Excelencia monseñor Carlo Maria Viganò y un epílogo del célebre periodista y vaticanista italiano Aldo Maria Valli. Coup d’État dans l’Église pronto estará en preventa con una oferta muy ventajosa en su sitio web: , de Don Andrea Mancinella, fue publicado en italiano en noviembre de 2023 por Edizioni Radio Spada. Ha sido traducida en exclusividad por Éditions Médias Culture et Patrimoine ycon unaen su sitio web: Médias Culture et Patrimoine En este sentido, se podrá reservarlo lo más rápido posible. Contiene 320 páginas y el precio es de 25€. En diciembre de 2023, MPI se hizo eco del último lanzamiento en italiano de Edizioni Radio Spada, Golpe nelle Chiesa, de don Andrea Mancinella, sacerdote italiano, en un artículo titulado “El pontificado de Bergoglio pasará a la historia como uno de los más miserables”. Una obra apasionante sobre esta crisis de la Iglesia que parece no tener fin, Don Mancinella se esfuerza en demostrar que el cuerpo eclesial ha sido víctima de un golpe de Estado bien planificado, de una conspiración, de la cual Satanás es el alma infernal. Esta jugada maestra de Satanás y de los enemigos de Cristo y de su Iglesia sirvió sin duda, como lo afirmó monseñor Marcel Lefebvre, ampliamente citado en esta obra del autor, para conseguir colocar en el trono de Pedro a Papas imbuidos de la nueva teología modernista. El autor, don Andrea Mancinella, nacido en Roma el 16 de agosto de 1956, ordenado en la diócesis de Albano en 1983, fue un sacerdote valiente que, en las últimas décadas, no tuvo miedo de denunciar la crisis de la Iglesia y la infiltración del modernismo hasta en su cima. Luchó por la Misa perenne y por la doctrina católica inmutable. Ermitaño, hombre de oración y de acción, bueno y fiel a Cristo, aprobó en 2023 la publicación italiana de Golpe nella Chiesa, su obra maestra, su “testamento espiritual”. Dos grandes nombres católicos han aportado su contribución a esta publicación francesa: S. E. monseñor Carlo Maria Viganò, ex nuncio apostólico en Estados Unidos, quien escribió el prefacio. y el famoso periodista y vaticanista italiano Aldo Maria Valli, quien tuvo la amabilidad de escribir el epílogo. Ambos dan testimonio, a través de su experiencia personal, de este Golpe de Estado que vivieron en su fe, “del trastocamiento de nuestra fe católica”, como bien escribe Aldo Maria Valli, quien añade: “Todo el drama de la modernidad está en este trastocamiento. Y la tragedia de la Iglesia es que hizo suya este trastocamiento aceptando tesis modernistas”, antes de concluir: “si queremos ser católicos hoy, debemos ser contrarrevolucionarios. Quizás esta afirmación suene un poco a eslogan, pero lo que me interesa es el concepto. Ser contrarrevolucionario es luchar, cada uno en su ámbito y según su rol, para restablecer el orden violado”.