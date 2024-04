L’Aborto è un Delitto, non un Diritto. Quello che Diceva Madre Teresa di Calcutta al Nobel per la Pace.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione questo breve post di Jacopo Coghe, invitandovi a vedere il video, brevissimo, una clip, ad esso collegato. Condividiamo in pieno quanto detto dalla collega Boccia; senza che questo esprima un giudizio su nessuno, tantomeno sulle donne disperate che hanno compiuto scelte drammatiche. Ma appunto di questo, si tratta; di scelte drammatiche e disperate, non di diritti, o, come ho visto scritto qualche giorno fa su twitter, di “rimuovere un ostacolo”. Era un uomo che lo scriveva, agghiacciante. Buona lettura e condivisione.

(35) Jacopo Coghe su X: “Il mestiere del giornalista è quello di raccontare la verità. L’aborto è un omicidio. Fatti. Brava Boccia @boccia_i , servizio pubblico. https://t.co/SyN8ruJ5Sk” / X (twitter.com)

Stiamo scambiando un delitto per un diritto, anche la politica ha paura di dire che è un omicidio.

