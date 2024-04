Come Scurati Sosteneva il Green Pass e il Conducator Draghi. Il Vero Fascismo, Peggio di Quello Storico.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione qualche elemento di giudizio sul cosiddetto “caso Scurati” , ricordando come premessa indispensabile, quel piccolo libro scritto da Pierpaolo Pasolini, “Il Fascismo degli antifascisti”. E proprio di quel fascismo abbiamo avuto prove a iosa neglia anni scorsi, quando i cosiddetti democratici hanno imposto alla gente di sottoporsi a un farmaco sperimentale, contro la Costituzione e il Codice di Norimberga, privato persone del lavoro, della possibilità di spostarsi e di vivere. Fra di loro c’era anche, come potrete vedere più sotto, anche la presunta “vittima” della censura di questo ridicolo regime ansioso di cascare in tutte le possibili trappole. Il fascismo c’è, eccome, ed è quello dei Poteri che da anni distruggono la sanità pubblica e mandano milioni di armi in Ucraina, con governi di soidisant sinistra e di soidisant destra uniti nel servilismo verso i Padroni veri. Povero paese, poveri noi.

§§§

§§§

(Mi fanno notare che quella del 1926 riguardava solo i dipendenti pubblici).

***

di Alessandro Orsini

Quanto ad Antonio Scurati, faccio notare quanto segue a quell’ipocrita di Massimo Gramellini, a quell’ipocrita di Maurizio Molinari, a quell’ipocrita di Luciano Fontana e a quel grandissimo ipocrita di Stefano Bonaccini. Nel marzo 2022, quando la Rai di Mario Draghi e del PD di Enrico Letta strappò il mio contratto con “Carta Bianca” per avere esposto il risultato delle mie ricerche accademiche sulla crisi tra Russia e Ucraina, questi quattro ipocriti non soltanto non protestarono (Bonaccini fu tra i promotori della cancellazione del contratto), ma mi ritrassero addirittura come un uomo meritevole del massimo disprezzo per avere detto la verità sulla guerra, cioè che la Russia avrebbe distrutto l’Ucraina per impedirle di entrare nella Nato e via con milioni di insulti fomentati dal quartetto. Aldo Grasso, che scrive accanto a Gramellini, chiese addirittura la chiusura di Carta Bianca – dico la “chiusura”! – per impedirmi di parlare. Ma di che cosa stiamo parlando? Il problema della censura in Italia esiste, ma è nel sistema culturale del nostro Paese e andrebbe affrontato seriamente. Solidarietà con Scurati. Però Repubblica, Corriere della Sera e Bonaccini (vari) non hanno alcuna credibilità nell’indignarsi contro la censura. La lotta contro la censura in Italia è, innanzitutto, la lotta contro di loro.

***

***

§§§

