Padre Heimerl: il Papa non Può Cambiare i Comandamenti. Adulterio e Omosessualità Sono Peccati Gravi.

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione questa intervista realizzata da Maike Hickson, che ringraziamo di cuore, a padre Joachim Heimerl per Life Site News.

( LifeSiteNews ) — Il sacerdote austriaco padre Joachim Heimerl ha difeso padre Jesusmary Missigbètò prima del suo canonico “processo farsa” e ha criticato papa Francesco per la sua nuova autobiografia in cui denigrava papa Benedetto XVI.

In un’intervista esclusiva con LifeSiteNews, p. Heimerl ha discusso dell’autobiografia di Papa Francesco, che è stata pubblicata sotto forma di un libro-intervista intitolato Il Successore. Heimerl ha detto che lo scopo del libro è quello di acquisire “il controllo della narrativa sul suo problematico pontificato”.

Heimerl ha anche condannato Fiducia Supplicans , la dichiarazione eterodossa del Vaticano che sostiene le “benedizioni” omosessuali, definendola “eresia”, così come la sospensione del sacerdote africano p. Jesusmary, in attesa del processo canonico per le sue forti critiche a Francesco.

Fr. Heimerl ha scritto numerosi articoli criticando Papa Francesco, accusando il pontefice di condurre “una lotta contro la Chiesa” e rimproverandolo per aver causato diffuso “sgomento, eresia e divisione”, soprattutto attraverso la sua soppressione della Messa latina tradizionale e l’approvazione delle “benedizioni omosessuali”.

L'intervista è stata condotta in forma scritta da Maike Hickson in tedesco e tradotta in inglese dal giornalista di LifeSite Andreas Wailzer.

Il nuovo prefetto del Dicastero per la Dottrina della Fede, il cardinale Víctor Manuel Fernández, ha di nuovo difeso la Fiducia Supplicans , che sostiene la “benedizione” delle “coppie” omosessuali, affermando che “Papa Francesco ha ampliato la nostra comprensione delle benedizioni” e “ha il potere di giusto farlo.” Il Papa ha il diritto di stabilire una “benedizione” per le “coppie” omosessuali e può esistere una tale “benedizione”?

Innanzitutto vorrei dire una parola sul cardinale Fernández: la sua nomina a prefetto della fede e a cardinale è un dolore per tutta la Chiesa: Fernández è assolutamente inadatto come prefetto. Lui stesso è sospettato da anni di eresia, con la quale egli stesso flirta. Inoltre, gli mancano i titoli teologici (alti) per l’ufficio di prefetto del [Dicastero per la Dottrina della] Fede e si è reso assolutamente insopportabile con i suoi scritti pornografici.

Del resto la sua nomina è un caso di nepotismo talmente evidente da lasciare senza parole. Sebbene in passato fosse abbastanza comune che i papi promuovessero i loro favoriti alle più alte cariche, oggi, grazie a Dio, ciò non è più accettabile e certamente non in questo caso altamente imbarazzante.

Se riassumiamo tutto questo, arriviamo alla conclusione che il cardinale è così gravemente danneggiato da non avere alcun prestigio né autorità. Se restasse in carica, non solo prenderebbe in giro se stesso ma anche il papa.

Per quanto riguarda la “benedizione”, si tratta di una “benedizione” per le “coppie irregolari”, cioè sia per le “coppie” omosessuali che per quelle che vivono in adulterio (eterosessuale).

In virtù della rivelazione divina, il costante Magistero della Chiesa ha sempre rifiutato entrambi i casi. L’omosessualità praticata e l’adulterio sono peccati gravi che Dio non benedice ma piuttosto punisce.

Chiunque “benedice” tali rapporti in nome di Dio commette un atto contro Dio, cioè un atto di blasfemia e, quindi, di sacrilegio.

Nessuno dovrebbe osare porsi al di sopra dei comandamenti di Dio e della Sua rivelazione, nemmeno il papa. Al contrario, il suo compito è difendere la fede della Chiesa e non introdurre “benedizioni” che non solo portano all’eresia, come ha affermato il cardinale Gerhard Müller, ma sono eresia per la loro stessa natura.

Nessun papa, nessun concilio, nessun dottore della Chiesa o chiunque altro potrebbe cambiare questo, e per questo motivo nessuno lo ha mai fatto.

Per questo Francesco non ha altra scelta: ritirare il documento di “benedizione” o affrontare l’accusa di eresia. Questo è esattamente ciò che giustamente hanno affermato le nostre Chiese ortodosse sorelle quando hanno affermato che la Chiesa cattolica ha lasciato il fondamento della Sacra Scrittura con queste “benedizioni”. In parole povere, ciò significa che queste “benedizioni” non solo non sono cattoliche, ma semplicemente non sono cristiane.

È possibile per la Chiesa cambiare il suo insegnamento sull’omosessualità? Potrebbero esserci, ad esempio, sviluppi sociali o sviluppi nella sociologia e nell’antropologia che giustificherebbero un simile cambiamento?

Al giorno d’oggi sentiamo costantemente parlare di nuove scoperte delle “scienze umane” che dovrebbero portare a un cambiamento nell’insegnamento della Chiesa. Tuttavia, il punto qui è ben diverso: le “scienze umane” non sono una fonte di rivelazione divina, e la Chiesa non è lì per assecondare idee scientifiche o, in questo caso, ideologiche. Essa si affida esclusivamente alla volontà di Dio, che è stata chiaramente espressa nelle Sacre Scritture e nel costante Magistero. Dio non cambia la sua rivelazione, e per questo la Chiesa non può adattare il suo insegnamento ai gusti dei tempi, in questo come in tutti gli altri casi. Se così non fosse, la Chiesa diventerebbe una creazione politica degli uomini, come vediamo ad esempio nel caso dei protestanti in Germania, e cesserebbe di essere la Chiesa di Dio.

Papa Francesco ha pubblicato un nuovo libro-intervista in cui commenta il conclave del 2005 e pubblica i risultati delle votazioni. Come commenteresti questo?

Il Papa vede questo libro di interviste come una sorta di “autobiografia”. Fa parte della natura di un’autobiografia, come sappiamo, mentire per motivi di autogiustificazione. Per questo motivo Johann Wolfgang von Goethe chiamò la propria autobiografia Finzione e verità. Dalla mia vita e le famose memorie di Giacomo Casanova lo illustrano, come molti altri.

Quando si pensa alle autobiografie dei papi, si pensa alle interviste che Benedetto XVI ha condotto con Peter Seewald da cardinale e poi da papa. Queste interviste sono così preziose soprattutto perché hanno una profondità teologica e spirituale e non rimangono confinate nel personale. Leggerle è un grande beneficio senza tempo.

Temo che non si possa dire lo stesso dei libri con le interviste dell’attuale papa. Francesco, al contrario, si abbandona alle chiacchiere, che forse sono ancora tollerabili. Soprattutto, però, è piuttosto spietato nei confronti delle persone impopolari: vanno menzionati qui il cardinale Robert Sarah, l’arcivescovo Georg Gänswein e molti altri.

Il problema generale è che il papa si mostra – scusatemi – un vecchio arrabbiato e un po’ loquace, e questo non si addice al suo ufficio.

Benedetto XVI, invece, ha mostrato nelle sue interviste come si possa fare diversamente e molto meglio: più elegante, più papale – vorrei dire semplicemente più santo e più attraente. Con le sue interviste Francesco serve in fondo solo le chiacchiere ecclesiastiche e i peggiori risentimenti dei nemici della Chiesa. Benedetto ha riscaldato il cuore dei suoi lettori perché li ha condotti sulla via di Gesù Cristo.

Per quanto riguarda Benedetto, vorrei aggiungere che è molto audace da parte di Francesco definirlo un “papa di transizione” in questo libro.

Francesco infatti ha il problema di essere il successore di due papi importanti. Sono disposto a credere che questo non sia facile. Ma sminuire in questo modo l’importanza del suo predecessore è così incredibile che Francesco probabilmente ha ottenuto solo una cosa con questo libro: nessuno lo prende sul serio e tutti sanno che si tratta solo di prendere il controllo della narrativa sul suo problematico pontificato. L’esperienza ha dimostrato che le autobiografie non raggiungono mai questo obiettivo, e tanto meno le interviste di questo tipo, la cui estetica e la qualità dei contenuti sono piuttosto scadenti.

Padre Jesusmary (Janvier Gbenou) è stato licenziato dall’Opus Dei perché critico nei confronti del programma di riforma papale. Ora teme di essere completamente licenziato dal sacerdozio. Non è l’unico sacerdote che non è stato accusato di altro che criticare il papa. Come commenterebbe questo?

Ho seguito molto da vicino questo caso e letto i testi del sacerdote, che desidero sottoscrivere integralmente. La sua critica è giustificata ed espressa in modo appropriato. Non ha fatto nulla di male.

Ciò che è sbagliato è il modo in cui viene trattato, anche se non rappresenta altro che gli insegnamenti della Chiesa!

Purtroppo il suo trattamento è tipico: prima vengono imposti i divieti di espressione, poi seguono i cosiddetti processi “canonici”, che – come in questo caso – sono puri processi farsa. Il verdetto è chiaro fin dall’inizio.

Non aiuta il fatto che il Dicastero per la Dottrina della Fede abbia recentemente pubblicato un documento sulla dignità umana, invocando costantemente i diritti umani, ma subordinandoli a una presunta “obbedienza” in realtà abusiva e invadente.

Nella Chiesa un diritto fondamentale come la libertà di parola è (sempre) un concetto assolutamente estraneo. Purtroppo questo vale soprattutto per i chierici e, attualmente, ancora di più se rappresentano la fede tradizionale.

Coloro che si esprimono a favore di ogni tipo di eresia, invece, attualmente non hanno nulla da temere. Guardate la Germania: quasi tutti i vescovi lì ora negano la fede cattolica – nessuno viene nemmeno ammonito o rimosso dall’incarico. Il vescovo Joseph Strickland ha avuto un destino diverso, così come il cardinale Raymond Burke, il cardinale Müller, il cardinale Sarah, padre Jesusmary e molti altri che nessuno conosce. Io sarò sicuramente il prossimo, ma non resterò in silenzio più degli altri. Rimaniamo fedeli a Cristo e alla Sua Chiesa e professiamo la fede così com’è e come è sempre stata. Qualsiasi altra cosa sarebbe un tradimento del Signore e della Sua Chiesa. Sono d’accordo con Teresa d’Avila: “Niente deve spaventarti, niente deve confonderti, tutto passa, solo Dio rimane lo stesso. Dio solo è sufficiente”.

