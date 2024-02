Facebook Minaccia Alessandro Orsini: Chiusura se Critica Israele e la Propaganda MSM.

Carissimi StilumCuriali, un post-lampo per dare voce alla protesta di Alessandro Orsini, minacciato da Facebook, la creatura di Zuckerberg, di chiusura del suo account se osa criticare Israele. Questo, tanto per la libertà di opinione e di stampa vigente nell’Occidente democratico e liberale. Un pericolo sempre più presente per ogni voce libera, come ben sappiamo sulla nostra pelle. Vorremmo anche consigliare al prof. Orsini di aprire un canale su Telegram, e, eventualmente, su VK, per continuare a rendere pubblici i suoi contenuti. Buona lettura e condivisione.

di Alessandro Orsini

Cari amici, purtroppo questa pagina è stata sottoposta a una censura durissima. Non potrò più esprimere il mio dissenso verso Israele e il bombardamento di Gaza o verso i cosiddetti media dominanti per il modo in cui fanno disinformazione sulle guerre causate e alimentate dall’Occidente, altrimenti le mie pagine facebook saranno chiuse. Sapevo benissimo che questo giorno sarebbe arrivato e, per questo motivo, ho cercato di veicolare la maggiore quantità di dissenso nel minor tempo possibile.

Bisogna accettare questa realtà e cercare nuove strategie per veicolare i messaggi del movimento pacifista nella rete. Chiedo a tutte le persone che mi vogliono bene di iscriversi al mio canale youtube dove riesco a districarmi meglio tra le maglie della censura. Nessuno si abbatta. Il movimento pacifista in Italia è passato attraverso molte fasi e si è mantenuto vivo sopravvivendo a tanti regimi. Questa è soltanto una delle tante fasi difficili per i pacifisti italiani. Il movimento pacifista diventerà più forte con l’aggravarsi delle guerre. La protesta degli agricoltori, ad esempio, è una conseguenza diretta della guerra in Ucraina e dell’impoverimento che questa sta causando alle fasce più deboli in Europa e in Italia, come avevo previsto. I media dominanti non spiegano che la protesta degli agricoltori è dovuta alla guerra in Ucraina, lo so, devono creare consensi intorno alle guerre manipolando l’opinione pubblica.