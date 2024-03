L’Impero del Male del 1983, e Quello Attuale. Con una Sorpresa…Osservatorio Van Thuan.

L’8 marzo del 1983 il presidente degli Stati Uniti Ronald Reagan rivolgeva un potente discorso alla Convenzione annuale della National Association of Evangelicals riunita a Orlando (Florida) per ribadire l’identità cristiana degli USA e la minaccia atea dell’URSS definita nell’occasione “Impero del male”.

Il presidente Reagan riprendeva davanti agli evangelici americani quanto detto l’8 giugno 1982 innanzi alla Camera dei Comuni del Regno Unito. La Guerra Fredda veniva interpretata come una guerra di civiltà tra l’Occidente cristiano e il mondo sovietico ateo-marxista.

Del discorso di Reagan è importante sottolineare quanto il presidente afferma circa la guerra di civiltà:

Riguardo all’URSS;

Riguardo a ciò che gli USA sono/devono essere;

Riguardo ai rischi interni agli USA.

L’URSS viene giustamente indicata come potenza atea, retta dall’ideologia marxista-leninista, priva di una vera morale perché tutto è subordinato all’interesse ideologico. Un totalitarismo dove lo Stato schiaccia l’individuo e ne annulla la libertà (es.: “But until they do, let us be aware that while they preach the supremacy of the state, declare its omnipotence over individual man, and predict its eventual domination of all peoples on the Earth, they are the focus of evil in the modern world“), un sistema dove la religione e la famiglia sono violentate dal potere politico.

Gli USA, al contrario, sono indicati da Reagan come un Paese molto religioso, timorato di Dio, dove la libertà delle famiglie e delle comunità è sacra, dove il bene è riconosciuto come tale e il male come tale, dove i Dieci Comandamenti e i valori cristiani guidano le scelte del popolo.

Che ciò fosse vero negli USA degli anni ‘80 o artificio retorico per la propaganda non è oggetto di questo articolo, ciò che conta è che il presidente Reagan abbia così giustificato la guerra di civiltà tra USA e URSS, tra Occidente e mondo sovietico. La guerra, per Reagan, non è dunque una guerra tra americani e russi, tra est e ovest, tra Anglosfera ed Eurasia ma è guerra meta-geografica, è guerra di modelli morali-spirituali-politici, è guerra tra il mondo libero cristiano e l’Impero del male ateo comunista.

Per Reagan l’URSS è l’impero del male perché sistema ateo, nemico della religione, totalitario, che pretende di annullare la libertà delle persone, delle famiglie e delle comunità in nome dell’onnipotenza dello Stato. Per Reagan l’Impero del male non è russo, slavo, ortodosso o eurasiatico ma è ateo, materialista, centralista, burocratico-tecnocratico, oppressivo e dirigista.

Per Reagan gli USA sono una potenza del bene non perché anglosassoni, occidentali o protestanti perché sono “sotto Dio”, coltivano la bontà, proteggono la libertà delle famiglie e delle comunità, sono un Paese religioso: “The American experiment in democracy rests on this insight. Its discovery was the great triumph of our Founding Fathers, voiced by William Penn when he said: “If we will not be governed by God, we must be governed by tyrants.” Explaining the inalienable rights of men, Jefferson said, “The God who gave us life, gave us liberty at the same time.” And it was George Washington who said that “of all the dispositions and habits which lead to political prosperity, religion and morality are indispensable supports.”

And finally, that shrewdest of all observers of American democracy, Alexis de Tocqueville, put it eloquently after he had gone on a search for the secret of America’s greatness and genius — and he said: “Not until I went into the churches of America and heard her pulpits aflame with righteousness did I understand the greatness and the genius of America. . . . America is good. And if America ever ceases to be good, America will cease to be great.”

Well, I’m pleased to be here today with you who are keeping America great by keeping her good. Only through your work and prayers and those of millions of others can we hope to survive this perilous century and keep alive this experiment in liberty, this last, best hope of man.

I want you to know that this administration is motivated by a political philosophy that sees the greatness of America in you, her people, and in your families, churches, neighborhoods, communities — the institutions that foster and nourish values like concern for others and respect for the rule of law under God”.

Reagan celebra il mito americano e le virtù del popolo statunitense, però individua anche dei pericoli per il sistema americano, pericoli ideologici a cui dice di volersi opporre tenacemente, sono l’emergere del secolarismo e della deriva liberal-radical in materia di religione, educazione, aborto, etc.: “I want you to know that this administration is motivated by a political philosophy that sees the greatness of America in you, her people, and in your families, churches, neighborhoods, communities — the institutions that foster and nourish values like concern for others and respect for the rule of law under God.

Now, I don’t have to tell you that this puts us in opposition to, or at least out of step with, a prevailing attitude of many who have turned to a modern-day secularism, discarding the tried and time-tested values upon which our very civilization is based. No matter how well intentioned, their value system is radically different from that of most Americans. And while they proclaim that they’re freeing us from superstitions of the past, they’ve taken upon themselves the job of superintending us by government rule and regulation. Sometimes their voices are louder than ours, but they are not yet a majority.

An example of that vocal superiority is evident in a controversy now going on in Washington. And since I’m involved, I’ve been waiting to hear from the parents of young America. How far are they willing to go in giving to government their prerogatives as parents?

Let me state the case as briefly and simply as I can. An organization of citizens, sincerely motivated and deeply concerned about the increase in illegitimate births and abortions involving girls well below the age of consent, sometime ago established a nationwide network of clinics to offer help to these girls and, hopefully, alleviate this situation. Now, again, let me say, I do not fault their intent. However, in their well-intentioned effort, these clinics have decided to provide advice and birth control drugs and devices to underage girls without the knowledge of their parents.

For some years now, the Federal Government has helped with funds to subsidize these clinics. In providing for this, the Congress decreed that every effort would be made to maximize parental participation. Nevertheless, the drugs and devices are prescribed without getting parental consent or giving notification after they’ve done so. Girls termed “sexually active” — and that has replaced the word “promiscuous” — are given this help in order to prevent illegitimate birth or abortion.

Well, we have ordered clinics receiving Federal funds to notify the parents such help has been given. One of the Nation’s leading newspapers has created the term “squeal rule” in editorializing against us for doing this, and we’re being criticized for violating the privacy of young people. A judge has recently granted an injunction against an enforcement of our rule. I’ve watched TV panel shows discuss this issue, seen columnists pontificating on our error, but no one seems to mention morality as playing a part in the subject of sex.

Is all of Judeo-Christian tradition wrong? Are we to believe that something so sacred can be looked upon as a purely physical thing with no potential for emotional and psychological harm? And isn’t it the parents’ right to give counsel and advice to keep their children from making mistakes that may affect their entire lives?

Many of us in government would like to know what parents think about this intrusion in their family by government. We’re going to fight in the courts. The right of parents and the rights of family take precedence over those of Washington-based bureaucrats and social engineers.

But the fight against parental notification is really only one example of many attempts to water down traditional values and even abrogate the original terms of American democracy. Freedom prospers when religion is vibrant and the rule of law under God is acknowledged. When our Founding Fathers passed the first amendment, they sought to protect churches from government interference. They never intended to construct a wall of hostility between government and the concept of religious belief itself.

The evidence of this permeates our history and our government. The Declaration of Independence mentions the Supreme Being no less than four times. “In God We Trust” is engraved on our coinage. The Supreme Court opens its proceedings with a religious invocation. And the Members of Congress open their sessions with a prayer. I just happen to believe the schoolchildren of the United States are entitled to the same privileges as Supreme Court Justices and Congressmen.

Last year, I sent the Congress a constitutional amendment to restore prayer to public schools. Already this session, there’s growing bipartisan support for the amendment, and I am calling on the Congress to act speedily to pass it and to let our children pray.

Perhaps some of you read recently about the Lubbock school case, where a judge actually ruled that it was unconstitutional for a school district to give equal treatment to religious and nonreligious student groups, even when the group meetings were being held during the students’ own time. The first amendment never intended to require government to discriminate against religious speech.

Senators Denton and Hatfield have proposed legislation in the Congress on the whole question of prohibiting discrimination against religious forms of student speech. Such legislation could go far to restore freedom of religious speech for public school students. And I hope the Congress considers these bills quickly. And with your help, I think it’s possible we could also get the constitutional amendment through the Congress this year.

More than a decade ago, a Supreme Court decision literally wiped off the books of 50 States statutes protecting the rights of unborn children. Abortion on demand now takes the lives of up to 1\1/2\ million unborn children a year. Human life legislation ending this tragedy will some day pass the Congress, and you and I must never rest until it does. Unless and until it can be proven that the unborn child is not a living entity, then its right to life, liberty, and the pursuit of happiness must be protected.

You may remember that when abortion on demand began, many, and, indeed, I’m sure many of you, warned that the practice would lead to a decline in respect for human life, that the philosophical premises used to justify abortion on demand would ultimately be used to justify other attacks on the sacredness of human life — infanticide or mercy killing. Tragically enough, those warnings proved all too true. Only last year a court permitted the death by starvation of a handicapped infant.

I have directed the Health and Human Services Department to make clear to every health care facility in the United States that the Rehabilitation Act of 1973 protects all handicapped persons against discrimination based on handicaps, including infants. And we have taken the further step of requiring that each and every recipient of Federal funds who provides health care services to infants must post and keep posted in a conspicuous place a notice stating that “discriminatory failure to feed and care for handicapped infants in this facility is prohibited by Federal law.” It also lists a 24-hour, toll-free number so that nurses and others may report violations in time to save the infant’s life.

In addition, recent legislation introduced in the Congress by Representative Henry Hyde of Illinois not only increases restrictions on publicly financed abortions, it also addresses this whole problem of infanticide. I urge the Congress to begin hearings and to adopt legislation that will protect the right of life to all children, including the disabled or handicapped.

Now, I’m sure that you must get discouraged at times, but you’ve done better than you know, perhaps. There’s a great spiritual awakening in America, a renewal of the traditional values that have been the bedrock of America’s goodness and greatness.

One recent survey by a Washington-based research council concluded that Americans were far more religious than the people of other nations; 95 percent of those surveyed expressed a belief in God and a huge majority believed the Ten Commandments had real meaning in their lives. And another study has found that an overwhelming majority of Americans disapprove of adultery, teenage sex, pornography, abortion, and hard drugs. And this same study showed a deep reverence for the importance of family ties and religious belief.

I think the items that we’ve discussed here today must be a key part of the Nation’s political agenda. For the first time the Congress is openly and seriously debating and dealing with the prayer and abortion issues — and that’s enormous progress right there. I repeat: America is in the midst of a spiritual awakening and a moral renewal. And with your Biblical keynote, I say today, “Yes, let justice roll on like a river, righteousness like a never-failing stream.”

Now, obviously, much of this new political and social consensus I’ve talked about is based on a positive view of American history, one that takes pride in our country’s accomplishments and record. But we must never forget that no government schemes are going to perfect man. We know that living in this world means dealing with what philosophers would call the phenomenology of evil or, as theologians would put it, the doctrine of sin. There is sin and evil in the world, and we’re enjoined by Scripture and the Lord Jesus to oppose it with all our might”.

Ci si può chiedere se gli USA del 2024 corrispondano più all’idea di Reagan di una potenza buona “sotto Dio” che protegge la religione e la famiglia, coltiva la libertà e vive secondo i Dieci Comandamenti, oppure al progetto opposto, quello liberal neototalitario che al tempo di Reagan iniziava a mettere radici. Insomma, Reagan ha vinto o ha perso? Nello scontro con l’URSS ha certamente vinto ma nella guerra culturale interna può dirsi altrettanto?

Ci si dovrebbe anche interrogare sui fondamenti, ovvero se il neototalitarismo liberal sia poi corpo estraneo rispetto all’origine liberale degli USA, come ritiene Reagan, o non ne sia piuttosto il più coerente sviluppo come suggerisce il Magistero cattolico antiliberale e come insegna la scuola cattolica controrivoluzionaria. Così pure ci si dovrebbe interrogare sui nessi genetici che legano liberalismo e marxismo e si scoprirebbe, magari, che dopo tutto la famiglia è la medesima. Ma tutto questo e molto altro ancora non è l’intento di questo scritto.

Qui, molto più modestamente, si vuole semplicemente assumere la categoria reaganiana di “Impero del male” con il relativo quadro di guerra di civiltà e valutarne l’attualità storica oggi nel 2024.

Rispetto al 1983, oggi nel 2024 l’URSS non esiste più!

Si potrebbe allora concludere che la guerra di civiltà sia confinata nel passato con la vittoria dell’Occidente cristiano sull’Impero del male ateo comunista. Ma ciò sarebbe oltremodo ingenuo per la semplice ragione che l’Occidente, se mai sia stato cristiano nel 1983, oggi di certo non lo è (più).

La geografia in questo caso non conta e neppure il dato etnico perché la guerra di civiltà di cui parla Reagan è solo accidentalmente guerra (fredda) tra americani e russi, essenzialmente è guerra tra due paradigmi: quello cristiano dei popoli liberi e quello ateo statalista dell’Impero del male.

Prendiamo dunque i tratti essenziali dei due sistemi così come tratteggiati da Reagan.

Se oggi nel 2024 pensiamo ad un sistema politico-ideologico irreligioso, nemico della famiglia, che sistematicamente riduce gli spazi di libertà per i genitori nell’educazione dei figli, per gli imprenditori nella attività economica, per i proprietari (ad es. di casa) nell’uso dei propri beni, etc. un sistema che persegue l’omologazione della massa e il pensiero unico, un sistema che criminalizza e psichiatrizza il dissenso (a titolo d’esempio, si pensi a quanto avvenuto durante gli anni della follia covid), un sistema che impone dogmaticamente “verità ufficiali” (quella sul covid e il cosiddetto vaccino, quella sulla causa antropica del cambiamento climatico e relativa conversione ecologica, quella sulla fluidità sessuale e i diritti lgbtq+, quella del politicamente corretto) e pretende di rieducare il popolo, etc. se pensiamo a tutto questo non pensiamo all’URSS che non esiste più ma a realtà occidentalissime come l’Unione Europea, il Regno Unito, il Canada, la California e in genere gli USA Dem.

Quei pericoli interni di cui parlava Reagan nel 1983 oggi non sono più semplici pericoli ma la realtà culturale-giuridica-istituzionale dominante in tutto l’Occidente.

L’Occidente odierno è il mondo dell’aborto elevato a diritto civile, della sodomia celebrata con orgoglio, dell’identità di genere arbitraria e fluida indifferente alla realtà, dei matrimoni gay, dell’educazione sessuale sin dalla più tenera età, del transessualismo sdoganato, dell’eutanasia come diritto di autodeterminazione. Il tutto dentro un quadro culturale fortemente secolarizzato di ateismo pratico di massa e sotto una cappa soffocante di ri-educazione di Stato sulla base delle varie e diverse opzioni ideologiche del sistema (quella green, quella gender, quella woke, … quella liberal-radical che tutte le assorbe).

Non solo l’Occidente è sempre più apertamente anti-cristiano e irreligioso così che la vita sociale è sempre più distante dai Dieci Comandamenti, ma si riducono vieppiù anche gli spazi di libertà laica in nome di ragioni superiori (la lotta alla pandemia, il bene del pianeta, l’uguaglianza, la non-discriminazione, la parità di genere, la lotta alla violenza patriarcale, etc.) e attraverso un pervasivo controllo/intervento pubblico nella vita delle persone, delle famiglie, delle imprese, delle comunità, sull’uso della proprietà (sulla casa, sulla terra, sull’automobile … sul contante) e sullo stesso parlare delle persone (si moltiplicano i reati di opinione e sempre nuovi se ne immaginano da quello di omofobia a quello di negazionismo climatico).

E l’Occidente odierno non si limita a farlo in casa propria ma lavora stabilmente per esportare tutto ciò nel mondo attraverso i mezzi della propaganda e della pressione politica, del ricatto e dell’inganno così che è proprio l’Occidente lo sponsor globale dell’aborto, della contraccezione, dell’omosessualità, del libertinaggio sessuale (spacciato per diritti all’autodeterminazione sessuale), della disgregazione della famiglia e di molto altro.

Ed è sempre l’Occidente il promotore su scala globale di quelle politiche internazionali e “umanitarie” che mirano a disarticolare le società tradizionali, i vincoli religiosi e morali, a liquefare le identità forti.

Stando allo schema Reagan si può dunque dire che l’Occidente ha perso la propria identità cristiana e il proprio essere terra di libertà per famiglie e popoli divenendo proprio quel mostro che Regan aveva individuato in nuce nel secolarismo e nella pretesa dirigista di intromissione pubblica nella vita familiare. E questo mostro liberal ormai adulto è terribilmente simile al defunto mostro sovietico. Non parla russo e non si definisce comunista ma, come la vecchia URSS, è nemico di Cristo e della libertà. E come la vecchia URSS si impegna instancabilmente a fare proseliti diffondendo in tutto il mondo i propri errori e orrori. Pensiamo all’Unione Europea sempre più simile all’Unione Sovietica nell’ostilità al Cristianesimo, nel dirigismo centralistico, nel sistema di potere tecnocratico-burocratico autoreferenziale, nell’imposizione sistematica di un pensiero unico, etc.

L’Occidente odierno non è però un monolite compatto e una considerazione a parte la meritano gli USA.

Gli USA sono allo stesso tempo il centro dominante l’Occidente – dunque anche il centro propulsore di questo nuovo ateismo liberal anticristiano empio e degenerato – e la realtà occidentale dove più forte è la resistenza a questo nuovo totalitarismo. C’è infatti almeno metà degli americani che si oppone, anche con radicalità e anche essendo pronti a imbracciare le armi, a tutto ciò avendo convinzioni morali e culturali inconciliabili con il nuovo paradigma occidentale. E questi americani resistenti hanno sempre più peso culturale e politico negli USA pur essendo disprezzati e squalificati dal sistema dominante. Gli USA sono così un terreno combattuto e conteso, dove il nuovo paradigma occidentale è nato, da dove è stato propagato ma dove non è riuscito ancora ad imporsi stabilmente. Gli USA, in questo, sono ancora contendibili. E questa è l’eccezione americana nell’Occidente di questi anni ‘20. Tutto ciò non ci deve far illudere infatti se è vero che forte è negli USA l’opposizione al neototalitarismo occidentale, è pur vero che la cultura comune americana è quella liberale di matrice protestante.

Dove invece il paradigma del “nuovo Occidente” è pienamente vincente e senza opposizioni significative sul piano politico? Nell’Europa occidentale e nell’Anglosfera (Regno Unito, Canada, Australia, Nuova Zelanda) e, di conseguenza, in tutte le realtà sovrannazionali e internazionali emanazione dell’Occidente collettivo.

Di questo neo-Occidente empio e pervertito è perfetta espressione la Repubblica Francese che eleva l’aborto a diritto costituzionale o il Regno Unito che fa dell’omosessualità la bandiera da innalzare nel mondo e manda in carcere chi solo osi pregare innanzi alle cliniche ove si eseguono gli aborti, l’Olanda dell’eutanasia (anche infantile) ormai prassi comune, la Svizzera del suicidio assistito offerto come welfare … senza parlare del Canada liberal-totalitario e dell’UE neo-sovietica.

Sino ad oggi anche gli USA, intesi non come popolo ma come Amministrazione, hanno fatto parte di questo sistema, forse con la parziale eccezione dei quattro anni di Trump, ma in USA la partita è ancora aperta, basti pensare alla recente sentenza della Corte Suprema dell’Alabama sugli embrioni crioconservati e alle forze politico-culturali che sostengono Trump e che potrebbero avere presto ampi spazzi di manovra.

È doloroso dirlo ma guardandosi allo specchio con onestà è proprio l’Occidente (Europa occidentale + Anglosfera) a doversi scoprire come il nuovo Impero del male. Che la capitale sia Londra, Parigi, Washington o Bruxelles poco importa, il nuovo Impero del male è realtà ideologicamente omogenea e intrinsecamente alternativa alla Cristianità.

Il fatto che il centro dominante dell’Occidente, ovvero gli USA, sia anche il centro della resistenza e spazio ancora conteso/contendibile fa ben sperare circa il possibile rapido crollo dell’Occidente neototalitario, un po’ come accadde con il crollo dell’URSS.

Probabilmente sarà dagli USA che inizierà la demolizione (controllata?) di questo nuovo Impero del male perché è negli USA che le forze di resistenza (non perfette certamente ma comunque provvidenziali nell’inceppare il diabolico sistema) hanno la possibilità reale di conquistare il potere e, in prospettiva, di mutare i rapporti di forza interni e ribaltare l’egemonia culturale a proprio vantaggio.

Come è crollato miseramente il vecchio Impero del male sovietico, così crollerà altrettanto miseramente il nuovo Impero del male liberal-totalitario. A noi il compito di non farci intrappolare dall’inganno gorbacioviano della perestrojka ovvero di una illusoria riforma del sistema.

Non era riformabile il sistema social-comunista, non è riformabile il sistema neototalitario liberal. Doveva crollare il sistema sovietico, deve crollare il sistema neototalitario occidentale. Innanzi all’Impero del male, quello vecchio e quello nuovo, l’unica postura ragionevole e cristiana è una intransigente opposizione, una coraggiosa resistenza, una implacabile confutazione.

I cattolici non possono che essere all’opposizione, intransigentemente all’opposizione senza alcun cedimento da Ostpolitik verso l’Impero del male. L’impero crollerà e noi dobbiamo farci trovare pronti per la ricostruzione del vero Occidente, della vera Europa, della Cristianità che non sarà l’Occidente liberaldemocratico di qualche decennio fa quando ancora permaneva un certo residuo di Cristianesimo. Folle sarebbe accontentarsi di riportare indietro le lancette dell’orologio agli USA di Reagan o all’Italia degli anni ‘50.

Non una liberaldemocrazia un po’ meno secolarizzatama la respublica christiana deve essere l’orizzonte politico dei cattolici e dalle macerie dell’Occidente liberal-radical sarà possibile allora ricostruire la vera Europa, la Cristianità. Ma prima, appunto, dovrà crollare l’Impero del male.

Don Samuele Cecotti

§§§

Aiutate Stilum Curiae

IBAN: IT79N0 200805319000400690898

BIC/SWIFT: UNCRITM1E35