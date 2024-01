Riformare il Ruolo del Papa? Forse è Utile, ma il Problema è la Mente di Bergoglio.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, mi sembra opportuno portare alla vostra attenzione questo articolo, pubblicato qualche mese fa da Il Sismografo, prima che cessasse l’attività, e che contiene elementi di riflessione interessanti. C’è da dire però che l’aspetto istituzionale del papato copre solo un parte del problema: era eguale, con i pontefici precedenti Bergoglio, che però sono stati ben attenti a non esaltarne gli aspetti arbitrari o autocratici. Le caratteristiche psicologiche, temperamentali e i disequilibri evidenti nel comportamento giocano un ruolo centrale in ciò che stiamo vedendo. Buona lettura e condivisione.

Non è in discussione il primato del Successore di Pietro, la sua missione e il suo ministero. Ciò che va riformato è l’esercizio del potere del Pontefice che non può più essere assoluto e per tutta la vita. E’ questa la vera grande riforma.

(L.B., R.C. – a cura Redazione “Il sismografo”) Il modo, lo stile e i metodi – nonché il discorso narrativo – con cui Papa Bergoglio ha esercitato il suo supremo ministero di Pastore universale, in quanto Vescovo di Roma e Successore dell’Apostolo Pietro, hanno evidenziato che un uomo solo al comando nella Chiesa di Cristo – per di più sovrano assoluto vita natural durante – è una forma di governo ormai gravemente inadeguata, carente e rischiosa. Questa è una storia che si trascina da decenni e che il cardinale Bergoglio sottolineò molto negli incontri pre-Conclave del marzo 2013.

Ora però con Papa Francesco questa crisi si è seriamente acuita e gli eccessi e arbitrarietà hanno raggiunto limiti intollerabili che danneggiano la credibilità e l’autorevolezza della Santa Sede.

È vero che questa materia è molto delicata e complessa e tecnicamente non facile da seguire. Il dovere di semplificare però, senza schematismi pressapochisti, obbliga ad essere il più chiaro possibile.

Quindi diciamo subito che non è in discussione la natura e la missione del Successore di colui al quale Cristo affidò il timone della sua Chiesa.

Il punto è un altro: fino a quando, nel XXI secolo e ancora dopo, il governo dell’assemblea dei fedeli cattolici composto da quasi un miliardo e 400 milioni di persone – l’ormai famoso “santo e fedele Popolo di Dio” – potrà essere affidato ad una unica persona senza il cui consenso non si muove una sola foglia? Perché ogni decisione, importante e dirimente, viene affidata al segreto più ermetico possibile senza vera trasparenza al punto di non disporre quasi mai neanche di briciole di verità?

La questione appare ancora più delicata se si aggiungono a questi interrogativi altri riguardanti la senilità, stadio naturale della vita, insidiosa per le forze fisiche nonché mentali. Perché trattare queste questioni con il solito pudore ipocrita o negli angoli dei corridoi o tramite account intestati a nome di fantasia?

I guasti di questa forma e modalità di governo assoluto vita naturale durante si sono visti in questi quasi 11 anni del pontificato di Papa Bergoglio.

Ora occorre interrogarsi sul come si governa la Chiesa e fino a quando?

Come il Pontefice esercita il potere e fino a quando lo esercita, sono due questioni di grande rilevanza che sono state evidenziate da Papa Francesco, involontariamente.

Nessun si aspettava dall’eletto Papa Bergoglio un pontificato progressista come ha ripetuto fino alla nausea la corte dei carrieristi e la corte dei giornalisti. Padre Bergoglio non è mai stato parte del clero progressista né argentino né latinoamericano, anzi. Padre Bergoglio è entrato nella gerarchia episcopale perché lo ha voluto e protetto fino alla fine il cardinale dell’America Latina più reazionario di sempre, Antonio Quarracino, dal quale noi abbiamo sentito dire che “mons. Oscar Romero era un mezzo cretino succube di gesuiti decentrati e comunisti salvadoregni”.

Papa Francesco ha rinnovato involontariamente l’urgente bisogno di riformare l’esercizio del potere del Papa, del primato pietrino, la concezione del suo servizio alla Chiesa in quanto “servo dei servi”.

Papa Francesco avrà il merito, con il suo modo di fare il Papa, di aver suonato il campanello d’allarme per il futuro della Chiesa e per il prossimo Conclave.

Papa Francesco in questi quasi undici anni di pontificato ha commesso molti errori, come tutti i Papi, ma un suo specifico modo di essere lo ha impantanato in errori gravissimi come la poca trasparenza, l’opacità autoritaria e una relazione disinvolta con la verità.

Il prossimo Vescovo di Roma dovrebbe essere, un uomo di legge; un pastore capace di leggere il mondo e l’intera umanità – e il suo tempo – con categorie del pensiero religioso e spirituale; un pensatore capace di setacciare con la fede le realtà e le sfide socioeconomiche e politiche-geostrategiche e non il contrario.

