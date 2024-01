Fermiamo la Polizia del Pensiero dell’ONU. CitizenGo, una Petizione al Governo.

Cari amici e nemici di StilumCuriae, gli attacchi alla libertà di pensiero e di informazione stanno diventando sempre più pressanti, perché LorPadroni si rendono conto che l’unica difesa delle loro vittime sta nella consapevolezza, e la loro arma invece è la progaganda perpetrata da LorServi. Offriamo alla vostra attenzione questo messaggio ricevuto da CitizenGo. Buona lettura e diffusione.

Se non agiamo subito, le nostre conversazioni digitali potrebbero essere censurate, le nostre voci messe a tacere dalla Polizia del Pensiero delle Nazioni Unite. Non si tratta solo di te o di me: si tratta di preservare il diritto fondamentale di parlare liberamente per le generazioni a venire.

Le stesse Nazioni Unite, che sostengono il Trattato Pandemico globale per dettare le tue scelte in materia di salute e che danno priorità all’ideologia LGBT rispetto alla libertà religiosa, sono ora pronte a controllare ciò che vorresti leggere, pubblicare o condividere!

Stai dalla nostra parte: Firma la petizione per sollecitare il Presidente del Consiglio italiano Giorgia Meloni a respingere il piano dell’UNESCO per controllare e censurare il discorso online.

Diffondi la petizione: condividi la petizione con la famiglia, gli amici e i tuoi contatti. Insieme possiamo amplificare il nostro impatto.

Grazie per il tuo sostegno in questa questione cruciale.

Aiutaci a raccogliere 500.000 firme entro il 31 gennaio per bloccare il piano di censura dell’ONU. Firma la petizione per salvaguardare la nostra libertà online!

Le stesse Nazioni Unite che spingono per un Trattato Pandemico globale per controllare le tue decisioni sulla salute, o che sostengono che la libertà religiosa sia meno importante della promozione dell’ideologia LGBT, ora decideranno cosa puoi o non puoi leggere, pubblicare e condividere!

Il programma, chiamato “Linee guida per la governance delle piattaforme digitali“, delinea una “serie di doveri, responsabilità e ruoli per gli Stati, le piattaforme digitali, le organizzazioni intergovernative, la società civile, i media” e così via, per affrontare “la dis-informazione e la mala-informazione, i discorsi di odio e le teorie complottiste”.

Mentre ci auguriamo un felice e prospero anno nuovo, i globalisti dell’ONU stanno silenziosamente elaborando piani per rendere il 2024 un anno terribile per persone come te e come me.

Firmerai oggi la petizione che esorta il Presidente del Consiglio Italiano Giorgia Meloni a opporsi al piano di censura globale dell’UNESCO?

Noi di CitizenGO siamo pronti a opporci a questo complotto globalista e di estrema sinistra, proprio come stiamo combattendo il Trattato Pandemico e altre minacce alla tua libertà e alla mia. Primo passo del nostro piano:

Riuniamoci per raccogliere oltre 500.000 firme dall’Italia e da tutti i 20 Paesi in cui operiamo entro il 31 gennaio. Vogliamo generare una risposta massiccia nel più breve tempo possibile e presentare un’opposizione schiacciante, assicurandoci che i responsabili delle decisioni non dimentichino la nostra forte resistenza ai loro piani nascosti.

La possibilità di scambiare liberamente idee e informazioni è una pietra miliare delle società democratiche.

Eppure questo piano cerca di limitare il discorso libero sulle piattaforme dei social media e non solo, con il pretesto di controllare il cosiddetto “discorso d’odio” e le “false informazioni”.

Ma tu ed io sappiamo come stanno le cose: per questi globalisti, “discorso d’odio” e “fake news” sono solo ciò che va contro la loro agenda… Ed è per questo che hanno bisogno di una Polizia del Pensiero globale.

Le loro intenzioni sono chiare:

Se le informazioni sulle elezioni sono soppresse e sono poste sotto il loro controllo e la loro regolamentazione, sappiamo quanto sarà semplice per loro influenzare e condizionare i risultati politici.

Secondo: le misure di salute pubblica. Sei sorpreso? È da un anno che combattiamo contro il Trattato Pandemico dell’OMS e adesso le Nazioni Unite stanno mettendo le mani su un’altra arma per dettare le tue scelte in materia di salute.

E dulcis in fundo… “incitamento alla discriminazione”, noto anche come “discorso d’odio”… In altre parole, tutto ciò che va contro la loro agenda riguardo a temi come l’ideologia di genere, l’aborto e le opinioni cristiane su tali questioni!

Ricorderai che alcuni dei nostri attivisti di CitizenGO, come Caroline Farrow in Inghilterra, Ann Kioko in Nigeria e ora Eduard Prols in Germania, sono stati perseguiti e incriminati per aver espresso pubblicamente le loro opinioni su questioni come l’ideologia di genere.

Per non parlare dell’oltraggioso procedimento giudiziario contro la parlamentare finlandese Päivi Räsänen, che ha dovuto affrontare un processo lungo tre anni, rischiando il carcere, per aver espresso le sue opinioni cristiane online. E tanti altri come lei negli ultimi anni!

Non dimentichiamo che tutte queste persone sono stati perseguite e accusate di “incitamento all’odio”.

L’obiettivo di questo nuovo programma è quello di proporre delle misure per identificare e limitare ciò che esso considera “disinformazione” e “discorso d’odio”.

Immagina quanto di più verrà normalizzata la persecuzione delle voci cristiane se verrà attuato quanto stabilito in questo piano.

Ancora una volta, spetta a noi ostacolare questo processo e fare tutto il possibile per smascherarlo per quello che è: un tentativo totalitario e di ampia portata di censura globale, che limita direttamente i nostri diritti fondamentali di esprimere le nostre convinzioni.

