Siero a mRNA nei Ratti. Autismo, Neuroni Ridotti, Mobilità Compromessa. Pro Memoria.

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione questo articolo pubblicato da Pro Memoria, che ringraziamo per la cortesia. Buona lettura e diffusione.

“Comportamenti simili all’AUTISMO, conteggi neuronali RIDOTTI e prestazioni MOTORIE compromesse” nei ratti

… potenziali implicazioni sullo sviluppo neurologico … specialmente nei gruppi sensibili come le donne incinte e la loro prole … ratti in gravidanza hanno ricevuto il vaccino mRNA COVID-19 BNT162b2 durante la gestazione … valutazioni sulla prole includevano comportamenti simili all’autismo, conteggi neuronali e prestazioni motorie … risultati rivelano che il vaccino mRNA BNT162b2 altera significativamente l’espressione genica WNT e i livelli di BDNF … suggerendo un profondo impatto sui percorsi chiave dello sviluppo neurologico … i ratti maschi hanno mostrato comportamenti pronunciati simili all’autismo … una sostanziale diminuzione della conta neuronale nelle regioni critiche del cervello … una potenziale neurodegenerazione o alterazione dello sviluppo neurologico … I ratti maschi hanno anche dimostrato prestazioni motorie compromesse … evidenziate da una riduzione della coordinazione e dell’agilità … Una comprensione completa dei rischi e dei benefici della vaccinazione COVID-19, specialmente durante la gravidanza, rimane essenziale.

***

Ecco l’abstract e la conclusione dello studio:

Astratto

La pandemia di COVID-19 ha catalizzato il rapido sviluppo e distribuzione di vaccini mRNA, tra cui BNT162b2, per affrontare la malattia. Sono emerse preoccupazioni sulle potenziali implicazioni neurosviluppo di questi vaccini, specialmente nei gruppi sensibili come le donne incinte e la loro prole. Questo studio mirava a studiare l’espressione genica di WNT, i livelli di fattore neurotroMco derivato dal cervello (BDNF), le citochine speciMche, l’espressione di m-TOR, la neuropatologia e gli esiti neurocomportamentali correlati all’autismo in un modello di ratto. I ratti in gravidanza hanno ricevuto il vaccino mRNA

COVID-19 BNT162b2 durante la gestazione. Le valutazioni successive sulla prole maschile e femminile includevano comportamenti simili all’autismo, conteggi neuronali e prestazioni motorie. Sono state applicate tecniche molecolari per quantiMcare le espressioni geniche WNT e m-TOR, i livelli di BDNF e le citochine speciMche nei campioni di tessuto cerebrale. I risultati sono stati quindi contestualizzati all’interno della letteratura esistente per identiMcare potenziali meccanismi. I nostri risultati rivelano che il vaccino mRNA BNT162b2 altera signiMcativamente l’espressione genica WNT e i livelli di BDNF sia nei ratti maschi che in quelli femminili, suggerendo un profondo impatto sui percorsi chiave del neurosviluppo. In particolare, i ratti maschi hanno mostrato comportamenti pronunciati simili all’autismo, caratterizzati da una marcata riduzione dell’interazione sociale e dei modelli ripetitivi di comportamento. Inoltre, c’è stata una sostanziale diminuzione della conta neuronale nelle regioni critiche del cervello, indicando una potenziale neurodegenerazione o uno sviluppo neurolterato. I ratti maschi hanno anche dimostrato prestazioni motorie compromesse, evidenziate da una riduzione della coordinazione e dell’agilità. La nostra ricerca fornisce approfondimenti sugli effetti del vaccino mRNA COVID-19 BNT162b2 sull’espressione

genica WNT, sui livelli di BDNF e su alcuni marcatori di sviluppo neurologico in un modello di ratto. Sono necessari studi più approfonditi per confermare queste osservazioni negli esseri umani e per esplorare i meccanismi esatti. Una comprensione completa dei rischi e dei beneMci della vaccinazione COVID-19, specialmente durante la gravidanza, rimane essenziale.

***

Conclusione

In conclusione, il nostro studio presenta prove che il vaccino mRNA COVID-19 BNT162b2 inouisce sulla via WNT e sui livelli di BDNF nei ratti, con effetti particolarmente pronunciati osservati nei maschi. Questi esiti speciMci maschili, tra cui comportamenti simili all’autismo, conteggi neuronali ridotti e prestazioni motorie compromesse, sottolineano le potenziali implicazioni di sviluppo neurologico del vaccino, allineandosi con la letteratura esistente sui ruoli della via WNT e della segnalazione BDNF nei disturbi dello sviluppo neurologico. È imperativo riconoscere i limiti della nostra ricerca, dato che si basa su modelli animali. Si dovrebbe usare cautela nel generalizzare questi risultati agli esseri umani. Sono necessari ulteriori studi clinici rigorosi per confermare queste osservazioni nelle popolazioni umane e per accertare i meccanismi esatti in gioco. Dato l’importanza per la salute pubblica di comprendere gli effetti della vaccinazione COVID-19, specialmente durante la gravidanza, sono vitali studi completi. Questi dovrebbero valutare i beneMci e i potenziali rischi della vaccinazione, concentrandosi sulla garanzia di risultati ottimali di sviluppo neurologico. I nostri risultati sottolineano l’importanza di una continua ricerca in questo campo per garantire la sicurezza e il benessere di tutti gli individui, specialmente quelli che sono incinte e la loro prole. In sintesi, questo studio fornisce preziose informazioni sugli effetti del vaccino mRNA COVID-19 BNT162b2 sulla via WNT e sui livelli di BDNF, in particolare in relazione agli esiti dello sviluppo neurologico. La vulnerabilità maschile-speciMca osservata e la convergenza con la letteratura esistente supportano il coinvolgimento di queste vie molecolari nei disturbi dello sviluppo neurologico. Tuttavia, sono necessarie ulteriori ricerche per convalidare questi risultati nelle popolazioni umane e per svelare i complessi meccanismi alla base degli effetti osservati. L’obiettivo Mnale è garantire la sicurezza e il benessere delle persone che ricevono la vaccinazione COVID-19, in particolare durante la gravidanza, riducendo al minimo i potenziali rischi per il neurosviluppo.

§§§

§§§

Aiutate Stilum Curiae

IBAN

IT79N0200805319000400690898

BIC/SWIFT

UNCRITM1E35