Traición a la sana doctrina. Un nuevo libro de don Tullio Rotondo

Marco Tosatti

Queridos amigos y enemigos de Stuilum Curiae, un fiel amigo de nuestro sitio, M. V., nos envía este mensaje de Don Tullio Rotondo, que con gusto hacemos llegar a vuestra atención. Se trata de un trabajo nuevo, que en estos días parece aún más actual y útil. Feliz lectura y compartir.

“Por fin esta noche, 5 de enero de 2024, víspera de la Epifanía, puedo anunciar la publicación del segundo volumen de mi libro titulado Tradimento della sana dottrina attraverso Amoris Laetitia. Come Papa Francesco e alcuni suoi collaboratori stanno diffondendo una morale contraria al deposito della fede. [La traición a la sana doctrina a través de Amoris Laetitia. Como el Papa Francisco y algunos de sus colaboradores están difundiendo una moral contraria al depósito de la fe]. El volumen II está enteramente dedicado a mostrar cómo el papa Francisco está implementando una verdadera legitimación de los actos homosexuales en varios niveles. Este libro ayuda también a comprender qué hay “detrás” del documento Fiducia supplicans con el que se introdujeron las bendiciones para las parejas homosexuales. Por el momento publico simplemente el libro en PDF gratuito que pueden descargar en este sitio https://www. traeditoredellasanadottrina. it/. Destaco que el archivo que descargarán incluye el primer y segundo volumen. En el sitio web recién indicado también podrán leer el archivo en varios idiomas gracias a una tecnología muy avanzada de traducción automática. También pueden descargar este archivo desde el canal de Telegram https://t.me/ Tramentosanadottrina.

En este canal también pueden descargar sólo el archivo el segundo volumen también en PDF. El segundo volumen tiene aproximadamente 850 páginas y trata ampliamente sobre la homosexualidad en la historia, en la filosofía y sobre todo en la teología y se centra principalmente en la acción del papa Francisco en este ámbito, una acción claramente contraria a la sana doctrina y que en algunos casos parece herética, basada sobre las declaraciones de algunos prelados y en particular del cardenal Müller. El libro estará completo con el lanzamiento del volumen III. Para el texto en papel del volumen II será necesario esperar algún tiempo. Cristo reina. Descarguen y difundan el archivo para la gloria de Dios. Dios los bendiga”.

Ante todo, pido luz a Dios para que su sabiduría me guíe en todo lo que voy a decir: “Dios de los padres y Señor de misericordia… dame la sabiduría que se sienta a tu lado en el trono… Incluso el más perfecto de los hombres, sin tu sabiduría, sería considerado nada. Contigo está la sabiduría que conoce tus obras, que estaba presente cuando creaste el mundo; ella conoce lo que es agradable a tus ojos y lo que es conforme a tus decretos. Envíala desde los cielos santos, desde tu trono glorioso, para que me asista y me sostenga en mi labor y me haga saber lo que te agrada. Ella todo lo sabe y todo lo comprende: me guiará con prudencia en mis acciones y me protegerá con su gloria” (Sb 9, 1-6. 9-11).

La versión digital de este libro se puede leer en línea y descargar gratuitamente desde el sitio web http://www. tradimentodellasanadottrina. it/ (en el cual ofrecemos también traducciones automáticas en otros idiomas); se puede descargar gratis desde el canal Telegram https://t.me/ tradimentosanadottrina y de la página de Facebook @tradimentodellasanadottrina. Se pueden realizar reproducciones con fines económicos o comerciales previa autorización específica.

Publicado originalmente en Italiano el 11 de enero de 2024, en https://www.marcotosatti.com/ 2024/01/11/tradimento-della- sana-dottrina-un-nuovo-libro- di-don-tullio-rotondo/

Traducción al español por: José Arturo Quarracino

