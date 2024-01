Capucins de Morgon, Fiducia Supplicans. Jean-Baptiste et Thomas More, Deux pauvres fous.

Chers amis et ennemis de Stilum Curiae, nous soumettons à votre attention cette homélie-déclaration des Capucins de Morgon sur Fiducia Supplicans.

§§§

Déclaration des capucins de Morgon – “Fiducia supplicans : après le Concile Vatican II, un mal nouveau où Dieu est trahi par son Vicaire sur la terre”

« En les bénissant, on bénit leur péché »

C’est par le biais d’un sermon que les capucins de stricte observance de Morgon (1) s’expriment officiellement et publiquement à propos de la déclaration Fiducia supplicans.

Le style oral a été conservé. Les intertitres et les soulignements sont de la rédaction de MPI.

Au Nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il

Mon Révérend Père, Bien chers Frères, Bien chers fidèles,

Le signe de contradiction qui nous oblige en tant que catholiques

Notre-Seigneur Jésus-Christ, nous dit le vieillard Siméon, est un signe de contradiction et LE signe de contradiction. Cette expression signifie que, en présence de Notre-Seigneur, tous les cœurs sans exception se manifestent, se dévoilent. On s’attache à Notre-Seigneur Jésus-Christ ou l’on se détache de Lui. Tout le monde est situé par rapport à Notre-Seigneur et ce qui est vrai de la personne de Notre-Seigneur l’est également de tous les dogmes et de sa morale, car tout est UN parfaitement UN, tout ce qui vient de Dieu est Saint, et les hommes se situent par rapport à la sainteté de la parole de Notre-Seigneur Jésus-Christ.

C’est ainsi par exemple mes bien chers frères que l’intransigeance catholique des lois de mariage est un signe de contradiction. On l’admet, on admet ces lois du mariage ou bien on achoppe sur les lois du mariage ; on s’y soumet ou on ne s’y soumet pas. Mais on peut aussi préciser que par rapport à ces lois du mariage c’est une chose, en raison de la grande faiblesse de l’homme, de transgresser ces lois du mariage, et c’en est une autre beaucoup plus grave d’en arriver à justifier la transgression des lois du mariage.

Une désastreuse déclaration dont le titre est d’une grande perfidie

La fornication est un péché grave par exemple, mais la justification de la fornication l’est infiniment plus. C’est ce qu’on appelle l’aveuglement de l’esprit, c’est une sorte de théorisation de l’opposition au Christ. Pourquoi est-ce que je dis ces choses, mes bien chers frères, en ce dernier jour de l’année ? C’est pour signaler le mal dévastateur que cause et que va causer le document Fiducia supplicans signé par le pape François en cette fin d’année.

Ce document évoque, et je serai discret, ce document évoque les duos divers et irréguliers qui peuvent désormais venir réclamer des prêtres à être bénis, tous : duos irréguliers, concubins, adultères, invertis, et autres. Désormais, au nom du pape s’il vous plaît, les prêtres doivent consentir à bénir ces duos. Le titre du document est d’une grande perfidie : Fiducia supplicans. Il est censé nous représenter pour nous émouvoir et pour que nous ne réfléchissions plus les sentiments avec lesquels ces duos s’approcheraient des prêtres, les suppliant avec confiance.

Et nous comprenons le sens de ces deux mots : est-ce que ces duos se heurteront à des prêtres au cœur de fer, raides comme la justice, qui leur refuseront la bénédiction qu’ils demandent, tandis que le pape apparaît ici comme l’homme au grand cœur qui, bien sûr, ne la leur refusera pas. Voilà la différence entre le pape au grand cœur et ces prêtres qui se mureront dans leur pharisaïsme et dans leur intégrisme.

En les bénissant, on bénit leur péché

Eh bien mes bien chers frères, il nous faut tout d’abord démonter ce mensonge et pour cela nous rappeler de quelques scènes. Aurait-il fallu finalement que saint Jean-Baptiste, lorsque Hérode et Hérodiade main dans la main seraient venus le voir, les bénisse ? Aurait-il fallu que saint Thomas More exprime à Henri VIII son indulgence à propos d’Anne Boleyn ?

Mes bien chers frères, c’est ce que le document et je n’exagère pas, c’est ce que le document Fiducia supplicans nous dit, que saint Jean-Baptiste et que saint Thomas More ont finalement été bien idiots de se laisser décapiter pour si peu.

Voyez Notre-Seigneur Jésus Christ et la femme adultère mes bien chers frères : Notre-Seigneur se montre d’une immense bonté à l’égard de la femme adultère, mais que lui dit-il ? Va et ne pèche plus. Et c’est effectivement là que se situe l’hypocrisie et la perfidie de ce document qui est finalement de devoir bénir ces duos qui surviennent sans leur demander de rompre avec leur péché, mais finalement pour qu’en les bénissant, on bénisse leur péché, qu’ils repartent tranquilles vivre leurs amours coupables adultères ou sodomites qui les précipitera en enfer.

Le pouvoir religieux et le pouvoir civil, main dans la main, « Eglise profonde » et « Etat profond ».

Il nous faut, au seuil de cette année 2024, prier pour tous ceux, c’est-à-dire pour nous tous qui nous trouvons d’une manière ou d’une autre, victimes de ce document, scandalisés par ce document.

Il nous faut d’abord prier pour les prêtres, qu’ils aient le courage de saint Jean-Baptiste ou de saint Thomas More. Désormais, peuvent survenir à l’improviste, par exemple au sortir d’une messe sur un parvis, ces duos qui leur réclameront leur bénédiction au nom du pape. Sauront-ils affronter les conséquences de leur refus, les prêtres, sauront-ils sur le plan de la hiérarchie religieuse, quand ils seront dénoncés à leurs supérieurs pour avoir refusé une bénédiction, accepter les sanctions qui tomberont sur eux et peut-être sur le plan civil lorsque leur refus aura amené les duos indignés à se tourner vers les autorités civiles qui considéreront leur refus comme une discrimination avec tout ce que cela entraîne selon la loi civile aujourd’hui ?

Oui mes bien chers frères c’est tout cela qui est suspendu comme une épée de Damoclès désormais sur les prêtres, et nous voyons, aujourd’hui comme il y a 2000 ans, combien Pilate et Hérode se donnent la main, mais la tristesse, c’est qu’aujourd’hui Pilate et Hérode se nomment le pouvoir religieux et le pouvoir civil, main dans la main, église profonde et état profond.

Terrible épreuve pour les catholiques qui demeurent fidèles

Il faut au seuil de 2024 prier pour les familles catholiques, pour les époux qui veulent, d’un vouloir humble mais surnaturel et déterminé, demeurer fidèles à leurs engagements sacrés. Car c’est en effet pour eux, pour nous tous, mais pour eux en particulier, une véritable épreuve de voir que toute la sollicitude du Père commun est en faveur de ces couples irréguliers tandis qu’eux n’ont jamais reçu et ne reçoivent jamais de sa part un mot d’encouragement pour leur fidélité.

Il faut prier aujourd’hui pour les conjoints qui ont été délaissés par leur conjoint pour une autre personne et qui à la première épreuve que constitue ce grand délaissement dans lequel ils se trouvent doivent désormais supporter avec un écœurement compréhensible le spectacle de ces bénédictions voulues par le représentant du Christ sur la terre.

Justification pontificale du péché et obligation qui est faite aux prêtres de pécher…

Mes bien chers frères, comment caractériser ce péché, le péché qu’est la signature de ce document ? Pour le comprendre ce péché, pour le déterminer, commençons par dire qu’un péché est d’autant plus grave que celui qui le commet est plus élevé en dignité et celui qui le commet ici c’est le Vicaire de Jésus Christ sur la terre. Qu’un péché est d’autant plus grave qu’il s’attaque davantage aux lois de la morale qu’il est le moins possible d’ignorer. Or les païens eux-mêmes sont capables de comprendre l’ignominie de l’adultère et l’ignominie de la sodomie. D’autant plus grave qu’elle n’est pas seulement péché cette signature, mais justification du péché et obligation qui est faite aux prêtres de pécher à la suite du document. D’autant plus grave qu’il scandalise davantage, mais ce scandale scandalise vraiment la terre entière d’une façon différente selon les populations, mais la terre entière, scandalise ceux qui sont bénis et qui seront confortés dans leur péché, scandalise ceux à qui il a été demandé de bénir et qui sont scandalisés parce que le pape leur demande de bénir ces duos ; et scandalisés s’ils acceptent de bénir, scandalisées les familles, scandalisés les conjoints délaissés, scandalisée la terre entière, scandalisée la terre entière, de voir le pape donner la main à ceux qui sont les ennemis officiels et déclarés de Jésus-Christ et du catholicisme.

Péché d’autant plus grave mes bien chers frères qu’il est commis au nom de Dieu, péché commis au nom de Dieu, péché commis au nom des vertus torturées et mises à mal pour obtenir le contraire de ce qu’elles signifient.

Mes bien chers frères, dans nos prières nous n’omettrons pas de prier pour ce malheureux pontife qui en est là, car il aura à rendre compte et vu son âge, peut être sans tarder devant Jésus-Christ, devant qui il paraîtra au jugement particulier du mal qu’il vient de commettre. Quant à ceux qui disent : mais ce pape ne peut pas être pape pour faire des choses pareilles, eh bien qu’ils prient cependant pour lui parce que Notre-Seigneur a versé son sang aussi pour lui et que sa conversion même s’il n’était qu’un imposteur sur le trône de Pierre aurait des conséquences tellement gigantesques pour l’Église qu’on ne peut que prier pour sa conversion.

Après le Concile Vatican II, un mal nouveau où Dieu est trahi par son Vicaire sur la terre

Que l’on ne se contente pas de dire aussi, lorsque j’évoque ce document et ce péché, qu’on ne se contente pas de dire simplement oh mais ce n’est là qu’un fruit de plus qu’un fruit empoisonné de cet arbre de mort qui s’enracine dans le concile et que l’on ferait mieux de parler des causes que des conséquences. Certes il est tout à fait exact que à l’origine pour qu’on en soit arrivé là il faut qu’il y ait eu une cause proportionnée et que cette cause proportionnée ce sont les ébranlements des principes qu’on trouve dans le concile c’est vrai. Il n’empêche quand on a dit cela, il faut voir et considérer exactement le mal nouveau que contient ce document pour que nous évitions d’être scandalisés.

Mes bien chers frères comment est-il possible que l’on soit arrivé à ces dégringolades dans les abîmes et toujours davantage dans les abîmes ? Et comment est-il possible que ce soit le pape ; oui c’est un mystère d’iniquité et je ne saurais pas vous dire comment c’est possible que les choses soient ainsi, mais les choses sont ainsi et il s’agit pour nous de rester fidèles, de rester catholique dans ces circonstances. Avant de dire comment, je voudrais terminer par quelqu’un d’autre à qui nous devons penser dans ces circonstances et ce quelqu’un d’autre c’est Jésus-Christ, ce quelqu’un d’autre c’est Dieu. Demandez devant la crèche pardon à Notre-Seigneur Jésus-Christ, pardon à notre Dieu outragé, à notre Dieu trahi par son Vicaire sur la terre, à notre Dieu qui voit toutes ces abominations qui montent vers lui pardon à notre Dieu. Qui dira pardon à Notre-Seigneur Jésus-Christ en cette fin d’année pour tous ces scandales-là ?

Comme à Gethsémani, le péché est là, et le péché dévaste, dévaste son corps et le péché dévaste les hommes.

Mes bien chers frères voilà que nous sommes fin 2023, bientôt en 2024. Ne considérons qu’une année 2023, ne considérons au cours de cette année qu’un seul acte ce document et nous nous disons quand nous y pensons que le Christ de Gethsémani qui avait devant lui ces 2023 années, et celles qui ont précédé sa naissance sur la terre, et que ce Christ qui avait devant lui rien que 2023 et qui rien que ce document en avait suffisamment déjà pour entrer en agonie pour connaître la sueur de sang pour constater à quel point le péché, le péché est là, et le péché dévaste, dévaste son corps et le péché dévaste les hommes.

Pourrons-nous rester indifférents en considérant l’Enfant de la crèche qui est Dieu et qui sait déjà tout cela et dont le martyr a commencé dans la crèche ne l’oublions pas. Mais pour nous mes bien chers frères qui allons dans quelques minutes chanter le Te Deum, nous pourrions nous dire mais pourquoi chanter le Te Deum quand nous devrions chanter le Miserere, pourquoi chanter le Te Deum, mes bien chers frères pourquoi chanter le Te Deum ? Eh bien pour au moins cela que, sans mérite de notre part, Dieu nous a préservés de toutes ces infamies. Que Dieu nous permet d’avoir un petit peu de lucidité dans les jours que nous vivons aujourd’hui. Que Dieu nous a fait catholiques, baptisés dans la foi, connaissant la vraie messe, ayant encore aujourd’hui ce qu’il faut pour prolonger l’éducation catholique de nos enfants et le reste.

Oui nous avons bien des motifs de chanter le Te Deum et nous demanderons au cours de ce Te Deum à Notre-Seigneur Jésus-Christ de bien vouloir continuer à protéger les âmes qui sont ici présentes et toutes les autres pour que sans peur, mes bien chers frères, et avec courage nous continuions à cheminer sur ces chemins de fidélité, sur ces chemins de fidélité qui mènent à Dieu, fidélité chers époux entre vous, fidélité des familles à l’idéal des familles chrétiennes, à l’idéal de la Sainte Famille, fidélité des prêtres à leur sacerdoce et à tout ce que signifie leur sacerdoce pour que, mes biens chers frères, comme une véritable petite armée chrétienne et sainte, fidèle à Notre-Seigneur Jésus-Christ, nous consolions Notre-Seigneur Jésus-Christ par cette fidélité que nous désirons, que nous voulons garder en 2024.

Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.

Père Joseph d’Avallon+

31 décembre 2023, Dimanche dans l’Octave de Noël – Saint Sylvestre, Pape et Confesseur – Saint Gaspard del Bufalo, Prêtre, Prédicateur, Fondateur des Missionnaires du Précieux-Sang

(1) Les capucins de stricte observance possèdent, à ce jour, trois couvents : couvent Saint-François ( 78 passage de la Morcille, Morgon, 69910 VLIIE-MORGON), couvent Saint-Antoine (Hameau d’Aurenque, 32500 CASTELNAU-d’ARBIEU), couvent Saint-Bonaventure (25 chemin de La Crépinière, 41700 COUR-CHEVERNY).

