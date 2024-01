Cappuccini di Morgon, Fiducia Supplicans. Giovanni Battista e Tommaso Moro, Due Poveri Pazzi.

Dichiarazione dei Cappuccini di Morgon – “Fiducia supplicans: dopo il Concilio Vaticano II, un nuovo male in cui Dio è tradito dal suo Vicario in terra”.

“Benedicendoli, benediciamo il loro peccato “È attraverso un sermone che i Cappuccini strettamente osservanti di Morgon (1) si esprimono ufficialmente e pubblicamente sulla dichiarazione Fiducia supplicans.Lo stile orale è stato conservato. Nel Nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, così siaMio Reverendo Padre, Cari Fratelli, Cari Fedeli,Il segno di contraddizione che ci obbliga come cattoliciIl nostro Signore Gesù Cristo, ci dice il vecchio Simeone, è un segno di contraddizione e IL segno di contraddizione. Questa espressione significa che, alla presenza di Nostro Signore, tutti i cuori, senza eccezione, si rivelano. O siamo attaccati a Nostro Signore Gesù Cristo o siamo distaccati da Lui. Ognuno è situato in relazione a Nostro Signore e ciò che è vero per la persona di Nostro Signore è vero anche per tutti i dogmi e la sua morale, perché tutto è UNO perfettamente UNO, tutto ciò che viene da Dio è Santo, e gli uomini sono situati in relazione alla santità della parola di Nostro Signore Gesù Cristo.

Per esempio, cari fratelli, l’intransigenza cattolica sulle leggi del matrimonio è un segno di contraddizione. Lo si ammette, si ammettono queste leggi del matrimonio o si inciampa nelle leggi del matrimonio; ci si sottomette ad esse o non ci si sottomette. Ma possiamo anche precisare che in relazione a queste leggi del matrimonio una cosa è, per la grande debolezza dell’uomo, trasgredire queste leggi del matrimonio, e un’altra cosa molto più grave è giustificare la trasgressione delle leggi del matrimonio.Una dichiarazione disastrosa con un titolo di grande perfidiaLa fornicazione è un peccato grave, per esempio, ma la giustificazione della fornicazione è infinitamente più grave. Questa è la cosiddetta cecità della mente, una sorta di teorizzazione di opposizione a Cristo. Perché dico queste cose, cari fratelli, in questo ultimo giorno dell’anno? Per segnalare il danno devastante che sta provocando e continuerà a provocare il documento Fiducia supplicans, firmato da Papa Francesco alla fine di quest’anno, che si riferisce – e sarò discreto – ai vari e irregolari duo che ora possono venire a chiedere ai sacerdoti di essere benedetti, tutti: duo irregolari, concubini, adulteri, invertiti e altri.

D’ora in poi, in nome del Papa, i sacerdoti dovranno accettare di benedire queste coppie. Il titolo del documento è molto perfido: Fiducia supplicans. Dovrebbe rappresentarci in modo che ci commuoviamo e non riflettiamo più sui sentimenti con cui questi duetti si avvicinano ai sacerdoti, supplicandoli con fiducia.

E comprendiamo il significato di queste due parole: queste coppie si scontreranno con sacerdoti dal cuore di ferro, rigidi come la giustizia, che rifiuteranno loro la benedizione che chiedono, mentre il Papa appare qui come l’uomo dal cuore grande che, naturalmente, non li rifiuterà.

Questa è la differenza tra il Papa dal cuore grande e quei sacerdoti che si chiudono nel loro moralismo e fondamentalismo.

Benedirli significa benedire il loro peccato

Ebbene, cari fratelli e sorelle, prima di tutto dobbiamo smontare questa menzogna, e per farlo dobbiamo ricordare alcune scene.

San Giovanni Battista avrebbe dovuto benedirli quando Erode ed Erodiade vennero a trovarlo mano nella mano?

Miei cari fratelli, questo è ciò che ci dice il documento – e non esagero, questo è ciò che ci dice il documento Fiducia supplicans – che San Giovanni Battista e San Tommaso Moro sono stati dei pazzi alla fine a lasciarsi decapitare per così poco. Guardate Nostro Signore Gesù Cristo e la donna adultera, miei cari fratelli: Nostro Signore mostra un’immensa gentilezza verso la donna adultera, ma cosa le dice? Vai e non peccare più”. E qui sta l’ipocrisia e la perfidia di questo documento, che è in definitiva quello di benedire questi duetti che si presentano senza chiedere loro di rompere con il loro peccato, ma in definitiva in modo che benedicendoli, benediciamo il loro peccato, in modo che possano tornare a vivere i loro amori colpevoli adulterini o sodomitici, che li getteranno all’inferno. Alle soglie di quest’anno 2024, dobbiamo pregare per tutti coloro, cioè per tutti noi, che si trovano in un modo o nell’altro vittime di questo documento, scandalizzati da esso. Innanzitutto, dobbiamo pregare per i sacerdoti, che abbiano il coraggio di San Giovanni Battista o di San Tommaso Moro.

Miei cari fratelli, questo è ciò che ci dice il documento – e non esagero, questo è ciò che ci dice il documento Fiducia supplicans – che San Giovanni Battista e San Tommaso Moro sono stati dei pazzi alla fine a lasciarsi decapitare per così poco. Guardate Nostro Signore Gesù Cristo e la donna adultera, miei cari fratelli: Nostro Signore mostra un’immensa gentilezza verso la donna adultera, ma cosa le dice? Vai e non peccare più”. E qui sta l’ipocrisia e la perfidia di questo documento, che è in definitiva quello di benedire queste coppie che si presentano senza chiedere loro di rompere con il loro peccato, ma in definitiva in modo che benedicendole, benediciamo il loro peccato, in modo che possano tornare a vivere i loro amori colpevoli adulterini o sodomitici, che li getteranno all’inferno.

Potere religioso e potere civile, mano nella mano, “chiesa profonda” e “stato profondo”.

Alle soglie di quest’anno 2024, dobbiamo pregare per tutti coloro, cioè per tutti noi, che si trovano in un modo o nell’altro vittime di questo documento, scandalizzati da esso. Innanzitutto, dobbiamo pregare per i sacerdoti, che abbiano il coraggio di San Giovanni Battista o di San Tommaso Moro.

D’ora in poi, queste coppie potrebbero apparire all’improvviso, ad esempio dopo una Messa in piazza, e chiedere la loro benedizione in nome del Papa. I sacerdoti saranno in grado di affrontare le conseguenze del loro rifiuto? Saranno in grado di accettare le sanzioni che ricadranno su di loro da parte della gerarchia religiosa, quando saranno denunciati ai loro superiori per aver rifiutato una benedizione, e forse anche da parte delle autorità civili, quando il loro rifiuto porterà i duos indignati a rivolgersi alle autorità civili che considereranno il loro rifiuto come una discriminazione con tutto ciò che questo comporta secondo il diritto civile di oggi? Sì, cari fratelli, tutto questo pende come una spada di Damocle sui sacerdoti di oggi, e possiamo vedere oggi, come 2000 anni fa, come Pilato ed Erode si stiano unendo, ma la cosa triste è che oggi Pilato ed Erode si chiamano potere religioso e potere civile, mano nella mano, chiesa profonda e stato profondo.

Terribile prova per i cattolici che restano fedeli Alle soglie del 2024, dobbiamo pregare per le famiglie cattoliche, per i coniugi che vogliono, con una volontà umile ma soprannaturale e determinata, restare fedeli ai loro sacri impegni.

Per loro, per tutti noi, ma per loro in particolare, è una vera prova vedere che tutta la sollecitudine del Padre comune è a favore di queste coppie irregolari, mentre loro non hanno mai ricevuto e non ricevono mai da Lui una parola di incoraggiamento per la loro fedeltà. Dobbiamo pregare oggi per quegli sposi che sono stati abbandonati dal loro coniuge per un’altra persona e che, dopo la prima prova di questo grande abbandono in cui si trovano, devono ora sopportare con comprensibile disgusto lo spettacolo di queste benedizioni volute dal rappresentante di Cristo sulla terra.Giustificazione pontificia del peccato e dell’obbligo posto ai sacerdoti di peccare… Miei cari fratelli, come possiamo caratterizzare questo peccato, il peccato che è la firma di questo documento?

Per capire questo peccato, per determinarlo, cominciamo col dire che un peccato è tanto più grave quanto più alta è la dignità di chi lo commette, e chi lo commette qui è il Vicario di Gesù Cristo in terra. Che un peccato è tanto più grave quanto più attacca le leggi della morale che è meno possibile ignorare. Anche i pagani sono in grado di comprendere l’ignominia dell’adulterio e della sodomia.

Tanto più grave perché questa firma non solo è peccaminosa, ma giustifica il peccato e obbliga i sacerdoti a peccare come risultato del documento. Tanto più grave perché scandalizza ancora di più, ma questo scandalo scandalizza davvero tutto il mondo in modo diverso a seconda della popolazione, ma tutto il mondo, scandalizza coloro che sono benedetti e che saranno confortati nel loro peccato, scandalizza coloro a cui è stato chiesto di benedire e che sono scandalizzati perché il Papa chiede loro di benedire questi duos; e scandalizzati se accettano di benedire, scandalizzate le famiglie, scandalizzati gli sposi abbandonati, scandalizzato il mondo intero, scandalizzato il mondo intero, nel vedere il Papa dare la mano a quelli che sono i nemici ufficiali e dichiarati di Gesù Cristo e del cattolicesimo. Un peccato tanto più grave, cari fratelli, perché commesso in nome di Dio, un peccato commesso in nome di Dio, un peccato commesso in nome di virtù che vengono torturate e abusate per ottenere il contrario di ciò che significano.

Miei cari fratelli, nelle nostre preghiere non tralasceremo di pregare per questo sfortunato pontefice che è arrivato a questo punto, perché dovrà rendere conto, e data la sua età, forse senza indugio davanti a Gesù Cristo, davanti al quale comparirà al giudizio particolare del male che ha appena commesso.

Quanto a coloro che dicono: ma questo Papa non può essere Papa per fare queste cose, beh, che preghino per lui perché anche Nostro Signore ha versato il suo sangue per lui e la sua conversione, anche se fosse solo un impostore sul trono di Pietro, avrebbe conseguenze così gigantesche per la Chiesa che possiamo solo pregare per la sua conversione. Dopo il Concilio Vaticano II, un nuovo male in cui Dio è tradito dal suo Vicario in terra Quando parlo di questo documento e di questo peccato, non accontentiamoci di dire semplicemente oh ma questo è solo un altro frutto avvelenato di questo albero della morte che è radicato nel Concilio e che faremmo meglio a parlare delle cause piuttosto che delle conseguenze.

È certamente vero che all’inizio, perché si arrivasse a questo punto, doveva esserci una causa proporzionata, e che questa causa proporzionata è l’indebolimento dei principi del Concilio. Miei cari fratelli, come è possibile che siamo arrivati a questi tuffi nell’abisso e sempre più nell’abisso?

E come è possibile che sia il Papa; sì, è un mistero di iniquità e non so dirvi come sia possibile che le cose siano così, ma le cose sono così e sta a noi rimanere fedeli, rimanere cattolici in queste circostanze. Prima di dire come, vorrei concludere con un altro a cui dovremmo pensare in queste circostanze, e questo altro è Gesù Cristo, questo altro è Dio.

Davanti al presepe, chiedete perdono a Nostro Signore Gesù Cristo, chiedete perdono al nostro Dio indignato, al nostro Dio tradito dal suo Vicario in terra, al nostro Dio che vede tutti questi abomini salire verso di lui, chiedete perdono al nostro Dio. Chi dirà perdono a Nostro Signore Gesù Cristo alla fine di quest’anno per tutti questi scandali? Chi chiederà scusa a Nostro Signore Gesù Cristo alla fine di quest’anno per tutti questi scandali?

Come nel Getsemani, il peccato è lì, e il peccato devasta, devasta il suo corpo e il peccato devasta gli uomini. Miei cari fratelli, siamo alla fine del 2023, presto saremo nel 2024. Guardiamo a un solo anno, il 2023, guardiamo a un solo atto nel corso di questo anno, a questo documento, e quando ci pensiamo diciamo a noi stessi che il Cristo del Getsemani che aveva questi 2023 anni davanti a sé, e quelli che hanno preceduto la sua nascita sulla terra, e che questo Cristo che aveva solo il 2023 davanti a sé, e che aveva solo questo documento davanti a sé, aveva già avuto abbastanza per entrare nell’agonia per sperimentare il sudore di sangue per vedere quanto il peccato, il peccato è lì, e il peccato devasta, devasta il suo corpo e il peccato devasta gli uomini.

Possiamo rimanere indifferenti quando consideriamo il Bambino nella culla che è Dio e che già sa tutto questo e il cui martirio è iniziato nella culla, non dimentichiamolo. Ma per noi, miei cari fratelli, che tra pochi minuti canteremo il Te Deum, potremmo dirci: perché cantare il Te Deum quando dovremmo cantare il Miserere, perché cantare il Te Deum, miei cari fratelli, perché cantare il Te Deum?

Ebbene, almeno per questo, senza alcun merito da parte nostra, Dio ci ha preservato da tutte queste infamie. Che Dio ci permetta di avere un po’ di lucidità nei giorni che stiamo vivendo oggi. Che Dio ci abbia reso cattolici, battezzati nella fede, che conosciamo la vera Messa, che abbiamo ancora oggi ciò che serve per continuare l’educazione cattolica dei nostri figli e il resto.

Sì, abbiamo molti motivi per cantare il Te Deum, e durante questo Te Deum chiederemo a Nostro Signore Gesù Cristo di continuare gentilmente a proteggere le anime qui presenti e tutte le altre, affinché senza paura, miei cari fratelli, e con coraggio possiamo continuare a camminare su questi sentieri di fedeltà, su questi sentieri di fedeltà che portano a Dio, la fedeltà degli sposi tra di loro, la fedeltà delle famiglie all’ideale delle famiglie cristiane, all’ideale della Sacra Famiglia, la fedeltà dei sacerdoti al loro sacerdozio e a tutto ciò che il loro sacerdozio significa, affinché, miei cari fratelli e sorelle, come vero piccolo esercito cristiano e santo, fedele a Nostro Signore Gesù Cristo, consoliamo Nostro Signore Gesù Cristo con questa fedeltà che desideriamo e vogliamo mantenere nel 2024. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, così sia.

Padre Joseph d’Avallon+31 dicembre 2023, domenica dell’ottava di Natale – San Silvestro, Papa e Confessore – San Gaspardo del Bufalo, Sacerdote, Predicatore, Fondatore dei Missionari del Preziosissimo Sangue(1) I Cappuccini di stretta osservanza hanno attualmente tre conventi: Convento Saint-François (78 passage de la Morcille, Morgon, 69910 VLIIE-MORGON), Convento Saint-Antoine (Hameau d’Aurenque, 32500 CASTELNAU-d’ARBIEU), Convento Saint-Bonaventure (25 chemin de La Crépinière, 41700 COUR-CHEVERNY).

