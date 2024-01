Les prophéties sur les horreurs que nous vivons, les preuves, les tentations. Fra’ Giovanni Maria.

Chers amis et ennemis de Stilum Curiae, un lecteur de notre site, Louis, que nous remercions sincèrement, nous a envoyé une traduction française d’un article que nous avons publié. Bonne lecture et bon partage.

§§§

Merci pour cet article intéressant.

Voici une traduction en français pour aider les quelques lecteurs francophones.

Les prophéties sur les horreurs que nous vivons, les preuves, les tentations

Publié le 17 janvier 2024 sur le blog de Marco Tosatti

Fra’ Giovanni Maria

Pour les élus de Dieu, de terribles tentations. L’Exterminateur, pour qui se moque de la Vérité [i]

La prophétie papale de saint François [ii] a récemment fait l’objet de doutes de la part de “spécialistes critiques” quant à son authenticité [iii]. Cependant, il peut être daté du 13ème siècle et l’auteur, même s’il ne s’agit pas de saint François lui-même, décrit l’apostasie actuelle avec une précision étonnante, avec “un personnage non canoniquement élu élevé au trône papal qui s’efforcera de propager astucieusement à de nombreuses personnes le venin mortel de son erreur”. La citation de Matthieu 24:22 [iv] place clairement la prophétie à la fin des temps. Ce pape illégitime est désigné comme l’”exterminateur”, terme qui apparaît également dans la Bible, et uniquement dans l’Apocalypse [v], et qui est calqué par analogie sur l’écriture trilingue du Titulus (I.N.R.I.) dans l’Évangile de Jean [vi] par sa présentation en hébreu, en grec et en latin. Ainsi, dans les écrits de l’apôtre Jean, le “roi, l’ange de l’abîme” est opposé au “Roi des Juifs”. Dans l’Apocalypse, nous trouvons la déclaration suivante au sujet de l’Antéchrist : “La bête monte de l’abîme puis va à la destruction”[vii].

Saint Cyprien dit des hérétiques de son temps : “C’est pourquoi l’Apôtre écrit : Il est nécessaire qu’il y ait des hérésies, afin que l’on connaisse parmi vous ceux qui savent résister…”.[viii] Par l’hérésie, les fidèles sont sauvés et les impies sont découverts, et ainsi, même avant le jugement dernier, même ici, les justes sont séparés des pécheurs comme l’ivraie est séparée du bon grain. De cette race de pécheurs font partie ceux qui, sans aucun mandat divin, se mettent arbitrairement à la tête de disciples téméraires et usurpent le nom d’évêque sans que personne ne leur ait conféré l’épiscopat”. [ix]

Est-ce à cause de la guerre de l’information que l’Église a perdu la bataille ?

Jésus n’a-t-il pas dit : “Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église, et les puissances de l’enfer ne prévaudront pas contre Elle” ? Comment est-il possible qu’une confusion aussi gigantesque ait été créée dans l’Église ? Est-ce la stratégie parfaite de la “Mafia de Saint-Gall” qui a trompé la majorité des cardinaux lors du dernier conclave[x] ? Ou était-ce la mise en scène médiatique orchestrée de “l’évêque vêtu de blanc” [xi], comme le pape François s’est lui-même appelé à Fatima ? [xii] L’auteur lui-même a fait l’expérience à plusieurs reprises de la manière dont les médias traditionnels, salariés par le pouvoir, sont favorisés par les supérieurs ecclésiastiques, tandis que les médias alternatifs et indépendants sur Internet sont regardés avec suspicion. La censure des prétendues “fake news” est une standardisation de l’information avec un parfum de fascisme, qui rend aveugle à la vérité, et l’Église est donc pleine d’aveugles qui guident d’autres aveugles[xiii].

“Un autre Évangile” : Et si c’était l’abomination annoncée par Jésus ?

Pour saint Paul, il n’y a aucun doute à ce sujet : “Si nous-mêmes, ou un ange du ciel, vous annonçait un autre Évangile que celui que nous vous avons annoncé, qu’il soit anathème ! [xiv] [Il est certain que Paul n’aurait pas attendu la retraite ou la mort de l’ecclésiastique en question pour le maudire.

Notre Seigneur Jésus-Christ, dans l’Évangile de Jean, a laissé une prophétie : “Je suis venu au nom de mon Père, et vous ne m’avez pas reçu ; si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez”[xv]. Selon saint Irénée [xvi] et saint Jean Chrysostome [xvii], Jésus parle ici de l’Antéchrist à venir. Il établit ainsi un parallèle entre la hiérarchie du Temple et celle de l’Église qu’il a fondée. Les clercs de haut rang épiscopal le rejetteront donc lors de sa seconde venue au profit de l’Antéchrist, qui apparaîtra “en son propre nom”. Il est remarquable que tant la première que la seconde venue du Christ soient caractérisées par un abus de pouvoir de la part de la hiérarchie dirigeante, ce qui est sans aucun doute une spécialité de Satan, méthode qu’il a utilisée pour la première fois “avec succès” lors de la chute des anges à l’origine des temps.

La “venue en son propre nom” s’applique sans aucun doute à l’actuel occupant du trône papal, qui proclame “un autre évangile”[xviii], à savoir celui de l’inclusion du péché sodomitique[xix]. Qui eût cru que l’Ancien Testament le comprend carrément comme L’ABOMINATION [xx] de laquelle Jésus a parlé à propos de la fin du monde[xxi]. La légitimation de la bénédiction des couples de même sexe par la Congrégation pour la doctrine de la foi le 18.12.2023 [xxii] confirme suffisamment ce qui précède. Il convient d’identifier cette déclaration officielle du Magistère avec “l’abomination de la désolation dans le lieu saint” [xxiii] prophétisée par Jésus.

La Femme Vêtue de Soleil est Vainqueur dans toutes les batailles de Dieu

Il était prévisible que Satan ferait tout pour empêcher “à la fin le Triomphe du Cœur Immaculé de Marie”[xxiv]. Il a donc obscurci son regard sur elle par une hostilité subtile à l’égard de ses apparitions[xxv]. Il est connu de tous ceux qui veulent savoir que la deuxième partie explosive du 3ème secret de Fatima n’a pas été publiée jusqu’à aujourd’hui[xxvi]. Pourquoi Benoît XVI a-t-il déclaré le 13 octobre 2010 : “Celui qui pense que la mission prophétique de Fatima est terminée se trompe” ? [xxvii]

“Un grand signe est apparu dans le ciel : une femme vêtue de soleil… Elle a donné naissance à un Fils”. [Jean décrit certainement l’épreuve angélique au début des temps et, selon l’enseignement des Pères de l’Église, l’objet de l’épreuve était l’Incarnation du Verbe [xxix], mais certainement aussi la mission de la “Femme vêtue de soleil” : celle du Christ. “Alors un combat s’engagea dans le ciel : saint Michel et ses anges luttèrent contre le dragon” [xxx] parce qu’ils avaient accepté le signe de la Femme. “Le dragon et ses anges”, en revanche [xxxi], rejetèrent son signe, “ils ne l’acceptèrent pas” [xxxii] – “et ils furent précipités sur la terre” [xxxiii]. C’est ainsi que l’Église loue le Seigneur dans le Magnificat, lorsqu’elle chante dans la prière du soir les paroles de la Sainte Vierge : “Il renverse les puissants de leurs trônes et élève les humbles”[xxxiv].

Dans la “plénitude des temps”[xxxv], la croix du Christ a été érigée en “signe de contradiction”[xxxvi]. Les paroles de Jésus “Voici ta mère”[xxxvii] appellent tous les rachetés à suivre Jésus avec Marie. De même que Moïse a conduit le peuple élu hors d’Égypte, de même Marie a conduit le Peuple élu du Nouveau Testament [xxxviii] hors du judaïsme par Sa fidélité à la Croix.

“Au temps de la fin” [xxxix], “apparaîtra Michel, le grand prince angélique qui intercède pour les enfants de ton peuple” [xl], c’est-à-dire l’Église catholique. “Le reste de ses descendants, ceux qui gardent les commandements de Dieu [xli] et possèdent le témoignage de Jésus” répondront à son appel à la pénitence, “sortiront de Babylone la Grande” [xlii] et ainsi “participeront à la fin au triomphe de son Cœur Immaculé” [xliii]. Mais ceux qui n’accepteront pas le Seigneur jusqu’au bout, “il les brisera avec un sceptre de fer” [xliv]. [xliv].

Ce ne serait pas une bonne décision de renoncer à l’aide de l’Immaculée dans la grande bataille finale avant la Venue du Christ !

L’épreuve consiste à résister à l’abus d’autorité

Dans 2 Thessaloniciens : Le dernier pape en fonction, celui qui résiste, le “katechon”, doit être mis hors d’état de nuire, afin que l’épreuve finale commence avec l’apparition de l’Antéchrist et se termine victorieusement par la Venue du Christ. (cf. 2 Thess 2:1-12)

Dans l’Exode de l’Apocalypse : “Sortez, mon peuple, de Babylone, de peur que vous ne vous associiez à ses péchés et que vous ne receviez une part de ses fléaux.” (Ap 18, 4) Il est significatif que Babylone, selon la Première Lettre de Pierre, soit l’Église de Rome.

Dans le songe de Don Bosco : “C’était une nuit obscure … quand une lumière très splendide apparut dans le ciel … A ce moment-là, on vit sortir du Vatican une multitude d’hommes, de femmes, de vieillards, d’enfants, de moines, de moniales et de prêtres, avec le Pontife à leur tête …”. Cette vision décrit l’exode de l’Église fidèle hors du Vatican ; “tous se rendaient compte qu’ils n’étaient plus dans Rome”. – Le retour victorieux à la basilique Saint-Pierre sous l’assistance décisive des saints anges indique le triomphe eschatologique de l’Église Catholique.

Dans le 3e secret de Fatima : l’”évêque vêtu de blanc”, que les pastoureaux voient à l’envers, “comme dans un miroir”, en tant qu’antagoniste du vrai pape, déclenche pour l’Église l’épreuve qui conduit les fidèles au martyre.

Dans le Catéchisme de JP II : “Avant la venue du Christ, l’Église doit passer par une ultime épreuve qui ébranlera la foi de nombreux croyants [Cf. Lc 18:8 ; Mt 24:12]. La persécution qui accompagne son pèlerinage sur terre révélera le “mystère de l’iniquité”. L’épreuve se déroulera “sous la forme d’une imposture religieuse”.

Dans les prophéties papales de saint Malachie : immédiatement après “Gloria Olivae”, c’est-à-dire le pape Benoît XVI, dans les imprimés originaux du XVIe siècle, un candidat sans devise et sans nom est mentionné d’une manière tout à fait inhabituelle : “Dans la persécution de la Sainte Église romaine, il siégera.”[xlv]. Selon le prêtre jésuite Juan Manuel Igartúa, l’omission du nom est intentionnelle et signifie l’extrême corruption du sujet en question [xlvi]. De façon analogue, saint Irénée dit, en parlant du nombre de la bête, c’est-à-dire de l’antéchrist : “Il a retenu le nom, car il n’est pas digne d’être proclamé par l’Esprit Saint”[xlvii].

Dans la version originale de l’Exorcisme du pape Léon XIII, celui-ci prophétise “qu’après avoir frappé le berger (le pape), le troupeau sera dispersé”. Dieu provoque ainsi la situation d’épreuve par la vacance du Siège apostolique. “Là où était établi le Siège du très bienheureux Pierre et la Chaire de Vérité, des ennemis rusés ont installé le trône de leur abomination et de leur impiété”. L’abomination dans le Lieu Saint est un synonyme de l’Antéchrist.

On se rappelle aussi les Apparitions Mariales de Garabandal (Espagne) en 1965, qui, pour les autorités ecclésiastiques, ne sont toujours pas d’origine surnaturelle, sont également évoquées. Avec la phrase “Beaucoup de cardinaux, d’évêques et de prêtres prennent le chemin de la perdition et emportent avec eux beaucoup d’âmes”, la Vierge ne s’est certainement pas fait des amis dans la hiérarchie. Il en va de même pour la prophétie sur les papes : selon les paroles de la Vierge rapportées par Conchita “Encore trois papes (au moment de la mort de Jean XXIII) il y en aurait encore quatre, mais il y en a un qu’Elle ne compte pas”, Benoît XVI est le dernier Pape avant la fin des temps.

Les messages de la Madone à Anguera/Brésil se sont poursuivis jusqu’à aujourd’hui depuis le 29 septembre 1987 : les trois évêques successifs ont tous accompagné le phénomène avec responsabilité et assuré le bien-être spirituel du lieu de pèlerinage en y envoyant des prêtres. Le 23 décembre 2008, la Madone a dit : “Un jour viendra où il y aura deux trônes, mais sur un seul siégera le vrai successeur de Pierre”. La Sainte Vierge nous l’avait dit à temps.

Les horreurs que nous voyons actuellement de nos propres yeux ne témoignent-elles pas de la vérité contenue dans ces prophéties ?

[i] Voir note ii

[ii] Opera Omnia S. FRANCISCI ASSISIATIS, col.430 Paris Imp. Bibliothèque écclésiastique 1880 – https://gloria.tv/share/ KpuXsHF7uL6Q3KWfj3GTZWQP3

[iii] https://www. lalucedimaria.it/profezia-san- franesco-papa-false- attribuzioni/

[iv] Mt 24,22 : “Si ces jours n’étaient pas abrégés, personne ne serait sauvé ; mais par les élus, ces jours seront abrégés”.

[v] Ap 9,11 : ” Leur roi était l’ange de l’abîme, appelé Abaddon en hébreu, Appollyon en grec, ce qui signifie exterminateur en latin. ” (Vulgate, traduction de saint Jérôme)

[vi] Jo 19, 19s : ” (L’inscription) était écrite en hébreu, en latin et en grec “.

[vii] Ap 17:8

[viii] 1Cor.11,19

[ix] Saint Cyprien, L’unité de l’Église, Bibliothèque des Pères de l’Église, Koesel, 1918, vol.1, p.142

[x] https://www. vietatoparlare.it/il-conclave- del-2013-un-colpo-di-stato- made-in-great-britain/?amp=1

[xi] https://www.marcotosatti. com/2023/06/30/il-terzo- segreto-di-fatima-letto-in- chiave-biblica-fra-giovanni- maria/

[xii] https://www.corriere.it/ cronache/17_maggio_12/papa- francesco-fatima-vescovo- vestito-bianco-41cd5cd2-373d- 11e7-80d1-42f6a001b98b.shtml

[xiii] Mt 15,14 “Laissez-les tranquilles ! Ce sont des aveugles et des guides d’aveugles. Et quand un aveugle guide un autre aveugle, ils tombent tous les deux dans un fossé”.

[xiv] Gal 1:8f

[xv] Jn 5:43 Version Vulgate

[xvi] Saint Irénée, Contre les hérésies 5,25,4. Dans sa terminologie, “la Jérusalem terrestre” désigne l’Église catholique en tant que descendante légitime d’Abraham. “Les saints qui offrent à Dieu un sacrifice pur” désigne le Saint Sacrifice de la Messe.

[xvii] Commentaire sur la deuxième lettre aux Thessaloniciens

[xviii] https://www. marcotosatti.com/2023/12/12/ quanto-in-basso-dobbiamo- ancora-cadere-bergoglio-visto- da-henry-sire/ et https:// lanuovabq.it/it/a-sinodo-in- corso-ecco-lassist-papale- alla-suora-arcobaleno

[xix] Ils appelèrent Lot et lui dirent : “Où sont ces hommes qui sont entrés chez toi cette nuit ? Fais les sortir vers nous, afin que nous puissions en abuser.”

[xx] Lv 18:22 “Si l’on a des rapports avec un homme comme avec une femme, tous deux ont commis une abomination.”

[xxi] Mt 24:15 “Quand donc vous verrez dans le lieu saint l’abomination de la dévastation, dont a parlé le prophète Daniel…”

[xxii] https://www.vatican.va/ roman_curia/congregations/ cfaith/documents/rc_ddf_doc_ 20231218_fiducia-supplicans_ it.html

[xxiii] Mt 24:15

[xxiv] https://www.vatican.va/ roman_curia/congregations/ cfaith/documents/rc_con_ cfaith_doc_20000626_message- fatima_it.html – La phrase de la Vierge “à la fin, mon Coeur Immaculé triomphera” signifie “à la fin des temps”, comme Jd 1:18.

[xxv] Les apparitions de Garabandal/Espagne de 1961-65, selon lesquelles la succession papale prendrait fin avec Benoît XVI, n’ont pas été reconnues par le Vatican jusqu’à aujourd’hui. Cependant, le film documentaire ” Garabandal, Only God Knows ” de Brian Alexander Jackson, 2017, révèle que le jugement négatif sur l’origine surnaturelle est basé sur des contradictions et de graves incohérences au sein des deux commissions épiscopales, à tel point qu’une nouvelle révision est nécessaire.

[xxvi] https://www. antoniosocci.com/il-quarto- segreto-di-fatima/#more-2229 e https://www.antoniosocci. com/la-verita-fatima-bene-ne- trattasse-cognizione-causa- astenersi-dilettanti- ignoranti-sciocchi/

[xxvii] https://www.vatican. va/content/benedict-xvi/it/ homilies/2010/documents/hf_ ben-xvi_hom_20100513_fatima. html

[xxviii] Ap 12,1s

[xxix] Tertulliano, San Cipriano, San Basilio e San Bernardo – cf. BERNET, Anne. Enquête sur les Anges. Paris : Perrin, 1997, p.41, nota 2

[xxx] Ap 12,7

[xxxi] Ao 12,7

[xxxii] Gv 1,11

[xxxiii] Ap 12,9

[xxxiv] Lk 1,52

[xxxv] Ef 1,10

[xxxvi] Lk 2,34

[xxxvii] Gv 19,27

[xxxviii] Cf. 1 Pt 1,11

[xxxix] Dn 12,4

[xl] Dn 12,1

[xli] Ap 12,17

[xlii] Ap 18,2ss

[xliii] https://www.vatican. va/roman_curia/congregations/ cfaith/documents/rc_con_ cfaith_doc_20000626_message- fatima_it.html

[xliv] Sl 2,9

[xlv] https://gloria.tv/post/ wF8DXeLPizEQ6w7QHgbSfJUS7

[xlvi] https://www.goodreads. com/book/show/22676469-el- enigma-de-la-profecia-de-s- malaquias-sobre-los-papas

[xlvii] St Irénée, Contre les Hérésies 5,30,4

Source : https://www.marcotosatti. com/2024/01/17/le-profezie- sugli-orrori-che-stiamo- vivendo-le-prove-le- tentazioni-fra-giovanni-maria/

§§§

