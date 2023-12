Maria, Ragazza o Vergine? Eh no, Caro Parroco, non è la Stessa Cosa…Fedele.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, Vincenzo Fedele porta alla vostra attenzione quanto gli è accaduto di sentire in un’omelia dei giorni scorsi. Buona lettura e condivisione.

§§§

Una ragazza o una Vergine ?

Anche io sono stato bambino, ed ho impiegato molto tempo a venirne fuori. Fino a che, ultimamente, ho realizzato che non ne sono venuto fuori. Che nessuno, mai, ne viene fuori. Ce ne dimentichiamo forse, ma non usciamo mai veramente fuori dalla nostra fanciullezza.

Ricordo ancora le emozioni al pensiero della vergine Maria, del bambinello, della grotta, del freddo, di San Giuseppe, ingombrante nel suo silenzio totale. Soprattutto di quel “vergine” ancora più ingombrante ma indispensabile per l’arrivo del creatore del mondo.

Quando avevo dei dubbi pensavo, ammesso che Dio esista, a cosa me ne facevo di un Dio che sta lì a guardare, che ha creato il mondo ed ora lo lascia alla mercè di gente opportunista, guerrafondaia, profittatrice, che lascia nella povertà tre quarti del mondo, che lascia morire anche i bambini, che consente genocidi.

Poi mi ricordavo di quel bambino, nato da quella Vergine speciale a cui era stato detto di rallegrarsi perché è piena di Grazia. Mi consolava pensare che proprio l’eccezionalità di quella Vergine che concepisce un figlio senza conoscere uomo e del Figlio stesso di Dio che si fà uomo per stare con noi. Vivere e soffrire con noi. Noi non crediamo in un Dio lontano, ma in un Dio che ci è a fianco e ride e piange con noi, consolandoci nelle nostre sventure e sostenendoci nelle nostre gioie.

Tutte le scritture lo avevano predetto : La vergine concepirà ……….

Vedo i ragazzi adesso e piango per loro. Non c’è più nessuno che li emozioni con cose impossibili. La meraviglia di una stella che guida i sapienti della terra e si posa sul tetto di una grotta. L’assurdità di una Vergine che concepisce un figlio. La trascendenza degli angeli che cantano in cielo la gloria di Dio. Non si usa. Oggi il Natale vuol dire luci sfolgoranti. Finta opulenza per mascherare l’estesa povertà materiale e l’atroce aridità del cuore.

Il catechismo è una serie di raccontini ed un’ora da trascorrere con le catechiste, perchè così si usa. La prima comunione è un passaggio obbligato per non essere più obbligati a perdere quell’ora. Poi liberi tutti. La stessa Eucaristia è un biscottino dal sapore indefinibile e che viene offerto sulle mani. Io ricordo ancora oggi la mia prima comunione. Il Vestitino buono, la preparazione, il digiuno, capire di far parte di una cosa grande che non capisci, l’inginocchiatoio, la musica, i canti, l’atmosfera : io al centro del mondo in un grande evento che non comprendevo del tutto. Che non comprendo tuttora.

Riflettevo su queste cose al ritorno a casa dopo la Santa messa vespertina la sera di sabato 23 dicembre dove si leggono le sacre scritture di domenica 24 dove il Vangelo ci racconta che “l’angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazaret, a una RAGAZZA, promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. La RAGAZZA si chiamava Maria. Entrando da lei, disse ………. ”

Qualcuno, forse, troverà qualche discrepanza tra quello che ho scritto ed il testo evangelico. Garantisco che nella mia parrocchia dei Santi Apostoli di Piossasco (TO), non l’ha notato praticamente nessuno.

Quello che ho scritto è quello che ha “letto” il parroco dall’ambone, come si può vedere dalla registrazione, reperibile su You Tube a questo indirizzo, https://www.youtube.com/live/7AAp0egos_E?si=9tqDogF8E4RV0aaT. La lettura del Vangelo inizia al minuto 15. La parola VERGINE è stata sostituita dalla parola RAGAZZA. Due volte.

Sconcertato ho cercato di parlare con il parroco al termine della Santa Messa, ma era attorniato da parrocchiani e parrocchiane. Per non fare scandalo, ho rimandato la richiesta di spiegazioni.

La notte ho dormito male. Domenica mattina sono andato con anticipo alla Santa Messa per chiedere le spiegazioni al parroco che si pone all’ingresso della chiesa, già vestito (?) dei sacri paramenti per salutare le persone in arrivo.

Per farla breve mi ha detto che lo fa (e infatti l’ha rifatto anche nella messa di domenica mattina) perchè “è un linguaggio più vicino al linguaggio comune” e mi ha liquidato dicendomi che dovevamo parlarne dopo, visto che adesso doveva salutare le persone.

Segnalerò la cosa, anche se con poche speranze, all’Arcivescovo di Torino ed al suo vescovo ausiliario, e mi sembra inutile chiedere altri chiarimenti al diretto interessato,ma penso che il problema sia molto più grave.

Già la risposta ricevuta dal parroco “è un linguaggio più vicino al linguaggio comune” la dice lunga sull’approccio liturgico di molti sacerdoti. Mi sembra la versione aggiornata della famosa parodia di Luttazzi: Trasmettiamo il TG in edizione ridotta per adeguarci al vostro limitato livello mentale.

Non frega nulla trasmettere la Verità. Si continua a dire, a conclusione della lettura del Vangelo, “Parola del Signore” ed i fedeli rispondono rendendo lode a Cristo, ma mica sul serio. E’ che si usa così.

La libera lettura delle sacre scrittura è consentita al parroco, e forse anche approvata. Cambiare il testo del Vangelo, non per errore di lettura, sempre possibile, ma per scelta meditata e convinta, deve essere cosa buona e giusta, suo dovere e fonte di salvezza per non si sa chi.

Stessa “libertà di parola” viene sempre attuata, dal medesimo parroco, nella lettura del passo di Matteo (25,1-13) dove nostro Signore paragona il Regno dei cieli a dieci vergini che uscirono con le loro lampade incontro allo sposo. Anche quì le dieci vergini, stolte o sagge che fossero, sono tradotte in “ragazze”. Dico “sono” perchè la traduzione continua negli anni. L’avevo notato la prima volta diversi anni fà. Anche allora non avevo ottenuto spiegazioni dal parroco ed avevo postato, tramite il sig. Facebook, un accorato appello per fare una colletta per acquistare una versione corretta del messale in uso nella parrocchia.

Con mia somma sorpresa il post era caduto nell’indifferenza assoluta. Mi ero aspettato un dibattito, magari anche duro, con accuse di bigottismo o altro. Invece niente. Non avevo avuto un like, una lacrima, un sorriso, una arrabbiatura. Nessun commento. Alcuni fra quelli con cui avevo parlato del mio sconcerto mi avevano consigliato di non fare il fondamentalista, altri si erano limitati a sorridermi, i più non avevano neanche ascoltato quello che dicevo e non capivano di cosa stessi parlando. Per alcuni anni lo avevo ripostato ogni volta che il Sig. Facebook me lo riproponeva come ricordo. Poi ho smesso visto che l’indifferenza era sempre l’unica reazione.

Oltre all’indebito abuso di variare a proprio piacimento la parola di Dio, che non è consentito ad alcuno, tantomeno ad un sacerdote, il fatto che si parli di “vergini” ha valore catechetico in sè. Uno è proprio che non basta neanche essere “solo” vergini per essere ammessi al cospetto dello sposo, cioè di Cristo, nel Regno dei cieli. Eliminare il “vergini” e parlare di “ragazze” in tutte le diverse volte che il testo le cita, vuol dire solo sminuirne il messaggio, limitarsi a controllare l’olio. Nel linguaggio comune caro al parroco, per venire incontro alle limitate capacità dei fedeli, una pubblicità dell’ENI o del meccanico di turno potrebbe fare molto meglio per il controllo dell’olio.

Se nel caso delle vergini sagge e stolte siamo a questi livelli, nel caso dell’annunciazione alla Vergine Maria è palese che siamo messi molto peggio. Sulla verginità di Maria Santissima il discorso è molto più profondo, quindi la diserzione è molto più grave. Dio manda l’Angelo ad una “ragazza”. Non solo si trasforma (in modo indebito) una delle pagine più belle dei Vangeli in un racconto da bar, ma si ignorano e si cancellano i dogmi di Santa Madre Chiesa, si calpesta la venerazione millenaria di Maria, si va contro la stessa lettura che si sta sviluppando, visto che la “ragazza” confessa subito dopo di non “conoscere uomo”. A parte l’approfondimento teologico, il messaggio che arriva ai fedeli è che forse abbiamo a che fare con una povera sfigata che nessuno invita ai party o in discoteca, ma neanche ai compleanni o alle festicciole della scuola o della parrocchia stessa che tanto aiutano oggi i giovani a “conoscersi”.

Il dogma della verginità di Maria prima e dopo il parto e per tutta la vita terrena possiamo mandarlo alle ortiche. Così anche il “valore” stesso della verginità, oggi tanto bistrattato ed annoverato tra i disvalori che, appunto, sono riservati a sfigati e sfigate di turno. Certo l’umiltà di Maria è un valore che supera di molto la verginità, ed è gradito a Dio molto di più, ma la verginità di Maria è sempre stata intesa, dalla Chiesa e dalla tradizione, non solo a livello fisico, ma soprattutto intellettuale, nel senso totale della purezza. A questo è collegato il dogma dell’Immacolata Concezione. La purezza nel senso più ampio per accogliere il Figlio di Dio e Dio stesso nel proprio grembo.

Non mi dilungo oltre sui gravissimi aspetti teologici e mi limito a constatare, oltre al palese abuso liturgico di modifica indebita della sacra scrittura, che migliaia di simili altri aspetti allontanano i fedeli dalla Chiesa e contribuiscono alla perdita della fede. Certo non siamo all’apostasia sistematica attuata dal Magistero corrente, ma minimizzare serve a poco. Ormai non c’è più quasi nessuno che spieghi la parola di Dio, ma chi lo dovrebbe fare usa un linguaggio appiattito in basso ed in accordo con il vento mondano del momento.

Dicono che il Quoziente Intellettivo medio negli ultimi anni stia scendendo, invece di aumentare, e sembra che una delle cause sia proprio la riduzione del numero di parole per spiegare i concetti. L’uso veloce dei social, delle X per dire perchè, delle K per semplificare, ecc. Se non ci sono le parole per esprimere i concetti, le idee rimangono inespresse ed incomprese.

Purtroppo si sta usando, e quì ne abbiamo una prova evidente, lo stesso andazzo per le cose del cielo. Concetti sublimi degradati a linguaggio condominiale per non dire di peggio. Ragazzi che, invece di essere presi per mano e portati a guardare in alto, vengono confortati nelle convinzioni che hanno ricevuto dai vari Tik Tok, dai vari Ferragni, Fedez, Cecchi Paone o da figure ideali di padre come i Tiziano Ferro o Nicki Vendola e compagnia.

Spiace parlare di queste cose proprio durante il Santo Natale e dire che questo passa il convento (la parrocchia in questo caso) non consola proprio.

Preghiamo per il parroco, che la venuta di Gesù Bambino serva ad indicare anche a lui, oltre che a tutti noi, la via della vera conversione.

Vincenzo Fedele

§§§

Aiutate Stilum Curiae

IBAN

IT79N0200805319000400690898

BIC/SWIFT

UNCRITM1E35

§§§

Condividi i miei articoli:



Tag: annunciazione, fedele, ragazza, vergine



Categoria: Generale