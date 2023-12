Fiducia Supplicans.  I vescovi e gli altri. Dichiarazioni formali di scisma? Pensiero Cattolico.

Per un’analisi generale del documento, cfr. E. A. Allen, Vatican’s doctrinal czar parses details for enabling same-sex blessings, in Catholic Herald, 18.12.2023; Vatican appears to endorse couples in ‘irregular situations’ receiving blessings that do not ‘validate their status’, ivi).

Certo, formalmente, la dottrina non sembra sia stata intaccata. Ciò che sarebbe cambiato, con questo documento, è la prassi pastorale. Fiducia Supplicans insiste con decisione sulla distinzione tra dare una benedizione a una coppia omosessuale e benedire la loro relazione. Certo, chiunque può chiedere una benedizione a un sacerdote; questo non è mai stato in discussione. Quando, però, due persone chiederanno ad un sacerdote di impartire loro una benedizione come coppia, come potrà la Chiesa evitare l’impressione che il sacerdote, in quanto rappresentante della fede cattolica, benedica la loro unione? Senza contare che la benedizione in parola debba essere impartita senza «degli abiti, gesti o parole propri di un matrimonio» (n. 39). La benedizione dovrebbe essere spontanea e non impartita nella forma rituale propria della preghiera liturgica. Ma sicuramente le coppie che si avvicineranno – ammesso che ce ne saranno – a richiedere la benedizione, senz’altro vorranno, in un certo qual modo, solennizzare quel momento – evidentemente importante per loro – con la partecipazione di amici, parenti, e magari anche con in sottofondo la marcia nuziale di Mendelssohn. La Dichiarazione rimette ai pastori la libertà di decidere come rispondere alle richieste delle coppie. Li avverte, nondimeno, di non fare affidamento sugli “schemi dottrinali o disciplinari” («La Chiesa, inoltre, deve rifuggire dall’appoggiare la sua prassi pastorale alla fissità di alcuni schemi dottrinali o disciplinari […]»: n. 25).

Insomma, una sorta di invito ad eludere la dottrina, per evitare qualsiasi spiacevolezza che possa sorgere dalla condanna da parte della Chiesa di atti non conformi alla legge divina. Il Dicastero per la Dottrina della Fede, c’è da pensare, permette (incoraggia?), in questo modo, il clero a mantenere una sorta di purezza rituale, affermando che non ha trattato l’unione omosessuale come un matrimonio, mentre agli occhi del mondo ha fatto esattamente questo (così P. Lawler, Vatican’s homosexual ‘blessings’ document invites priests to fudge both doctrine and practice, in Lifesitenews, 19.12.2023).

Così abbiamo la Conferenza Episcopale Austriaca, tramite il suo Presidente, mons. Franz Lackner, che ha dichiarato, in buona sostanza, che non vi sono più ostacoli e giustificazioni a che i sacerdoti rifiutino di benedire le coppie omosessuali.

“Credo che la Chiesa riconosca che una relazione tra due [persone] dello stesso sesso non è del tutto priva di verità: c’è amore, c’è fedeltà, ci sono anche difficoltà condivise e vissute nella fedeltà. Anche questo dovrebbe essere riconosciuto”, ha affermato detto in un’intervista alla TV pubblica austriaca ORF (cfr. A. Wailzer, Head of Austrian Bishops’ Conference says priests cannot say ‘no’ to blessing homosexual couples anymore, ivi).

Divisa appare, invece, la conferenza episcopale statunitense, sebbene la maggioranza dei vescovi USA abbia espresso la propria adesione del documento vaticano (cfr. M. Haynes, Most American bishops are going along with Pope Francis’ ‘blessings’ for homosexual couples, ivi). In seno al gruppo dei vescovi USA, tuttavia, non sono mancate significative prese di distanza da Fiducia Supplicans: a parte, infatti, quella pressoché immediata dell’ex vescovo di Tyler, mons. Strickland (v. Bishop Strickland urges bishops to say ‘no’ to Francis’ ‘blessings’ for gay couples, ivi, 18.12.2023; S. Kokx, Bishop Strickland urges bishops to say ‘no’ to Francis’ ‘blessings’ of homosexual couples, ivi), abbiamo chi ha cercato di conciliare la nuova Dichiarazione con la Tradizione cattolica, come è nel caso del vescovo di Worcester, mons. R. McManus, il quale ha dichiarato – come si legge nella nota della sua diocesi – che «Fiducia supplicans, issued by the Dicastery for the Doctrine of the Faith and approved by Pope Francis, has reaffirmed that the Church does not have the power to impart a liturgical blessing on irregular or same-sex couples or to bless their union» e che potrebbe essere offerta «a type of blessing […] on anyone to invoke God’s help and mercy in their lives if the individuals seek to be guided by a greater understanding of God’s plan for love and truth. These blessings are offered for the people themselves, not their union» (Bishop’s Statement on blessing same sex couples, 18.12.2023).

I vescovi eterodossi tedeschi, fautori del sinodo scismatico germanico, a mezzo del Presidente della Conferenza Episcopale Tedesca, il vescovo Georg Bätzing, hanno – manco a dirlo – esultato, giudicando il documento vaticano molto positivamente (Bischöfe begrüßen Vatikan-Erklärung zur Segnung homosexueller Paare, in Katolisch.de, 18.12.2023). Alcuni, come il vescovo di Amburgo, Stefan Heße, «richtiges Weihnachtsgeschenk», cioè “vero regalo di Natale” (cfr. A. Wailzer, Heterodox German bishops laud new Vatican document on gay ‘blessings’ as a ‘real Christmas present’, in Lifesitenews, 18.12.2023). Altri prelati, di provata fede ratzingeriana, hanno espresso gratitudine nei confronti del Dicastero vaticano e di Francesco, perché, vietando espressamente liturgie e rituali di tali benedizioni, ciò potrebbe frenare – in Germania – uno sviluppo che rischierebbe di far allontanare la Chiesa tedesca dalla Chiesa universale (così Oster: Neuerung von Vatikan-Erklärung liegt in Verständnis von Segen, in Katholish.de, 20.12.2023).

C’è anche chi, sempre in Germania, ha ravvisato nella benedizione delle coppie irregolari una sorta di benedizione di “seconda classe”, che, nondimeno, innescherà nella Chiesa un cambiamento culturale, una Kulturkampf (Nach Vatikan-Erklärung: Schüller erwartet “Kulturkampf” in der Kirche, ivi). Non sono mancate, per la verità, in Germania, delle critiche al documento, perché troppo timido nelle sue aperture: si afferma, infatti, che la Dichiarazione, sebbene rappresenti un Neuausrichtung der Kirche, un nuovo orientamento per la Chiesa, e crei spazi di libertà prima impensati, soprattutto alla luce degli esempi citati nel documento, che potrebbero essere interpretati in modo diverso in loco nel rispettivo contesto, nondimeno il documento propone anche tagli, giudicati – secondo l’autore – molto dolorosi, per le coppie interessate, come quello che impedisce la benedizione in occasione di un matrimonio civile e ciò a causa dei timori vaticani nei confronti dei suoi critici conservatori (C. P. Hartmann, Alte Lehre und neue Möglichkeiten: Die Segenserklärung des Vatikan, ivi). Nondimeno, questa Dichiarazione ben s’inquadra nella svolta teologica che Francesco ha voluto dare al Dicastero vaticano guidato da poco più di tre mesi da Férnandez (così F. Neumann, Was hinter der Transparenzoffensive des Glaubensdikasteriums steckt, ivi, 19.12.2023).

Tra questi meritano particolare menzione e lode quella dei vescovi del Malawi (v. E. Mangiaracina, Malawi bishops forbid ‘blessings’ of homosexual unions amid confusion over Vatican document, Lifesitenews, 19.12.2023. per la traduzione italiana della dichiarazione dei vescovi del Malawi, rinviamo al blog Messa in latino, 20.12.2023).

Il Presidente della Conferenza Episcopale del Malawi, infatti, dopo aver precisato che la Dichiarazione vaticana «NOT about the blessing of same sex unions» ma piuttosto la benedizione degli individui «regardless of their state», ha dichiarato in una nota della Conferenza stessa che: «not licit to impart a blessing on relationships, or partnerships, even stable, that involve sexual activity outside of marriage (i.e., outside the indissoluble union of a man and a woman open in itself to the transmission of life), as is the case of the unions between persons of the same sex».

Di tenore sostanzialmente analogo è la dichiarazione dei vescovi dello Zambia (v. qui), secondo cui: «In order to avoid any pastoral confusion and ambiguity as well as not to break the law of our country which forbids same sex unions and activities, and while listening to our cultural heritage which does not accept same sex relationships, the Conference guides that the Declaration from the Dicastery for the Doctrine of the Faith of December 18th 2023 concerning the blessing of same-sex couples be taken as for further reflection and not for implementation in Zambia» (Pastoral Statement of the Zambia Conference of Catholic Bishops – ZCCB – following the publication of the Declaration “Fiducia Supplicans” by the Dicastery for the Doctrine of the Faith, 20.12.2023. Cfr. African Catholic Bishops Choose Sides – Against Francis’ and Tucho’s Gay Advocacy, in Rorate Caeli, 20.12.2023).

Più decisa è stata la presa di distanza di Mons. Schneider, vescovo ausiliare di Astana, in Kazakistan (v. Bishop Schneider on blessing ‘same-sex unions’, Lifesitenews, 19.12.2023), cui è seguita quella del suo Arcivescovo Metropolita, mons. Tomash Peta, che, in una nota congiunta col suo ausiliare, ha dichiarato: «As successors of the Apostles, and faithful to our solemn oath on the occasion of our episcopal consecration “to preserve the deposit of faith in purity and integrity, according to the tradition always and everywhere observed in the Church since the time of the Apostles”, we exhort and prohibit priests and the faithful of the Archdiocese of Saint Mary in Astana from accepting or performing any form of blessing whatsoever of couples in an irregular situation and same-sex couples. It goes without saying that every sincerely repentant sinner with the firm intention to no longer sin and to put an end to his public sinful situation (such as, e.g., cohabitation outside of a canonically valid marriage, union between people of the same sex) can receive a blessing». Si è aggiunta poi una esplicita richiesta a Francesco perché revochi il documento appena emesso dal Dicastero per la Dottrina della Fede: «With sincere brotherly love, and with due respect, we address Pope Francis, who – by allowing the blessing of couples in an irregular situation and same-sex couples – “does not walk uprightly according to the truth of the Gospel” (see Gal. 2:14), to borrow the words with which Saint Paul the Apostle publicly admonished the first Pope in Antioch. Therefore, in the spirit of episcopal collegiality, we ask Pope Francis to revoke the permission to bless couples in an irregular situation and same-sex couples, so that the Catholic Church may shine clearly as the “pillar and ground of the truth” (1 Tim 3:15) for all those who sincerely seek to know the will of God and, by fulfilling it, to attain eternal life» (cfr. S. Koks, Archbishop Peta, Bishop Schneider ban ‘blessings’ of homosexual couples in Kazakhstan archdiocese, ivi; D. Montagne, Archbishop prohibits priests from ‘performing any form of blessing’ of same-sex couples in response to new Vatican declaration, in Catholic Herald, 19.12.2023; Trotz Vatikan-Ja: Erzbischof verbietet Segnungen homosexueller Paare, in Katholish.de, 20.12.2023. In traduzione italiana, cfr. blog Messa in latino, 20.12.2023. V. anche A. M. Valli, Monsignor Peta e monsignor Schneider vietano nella loro diocesi di applicare “Fiducia supplicans” e chiedono al papa di revocare il documento, in blog Duc in altum, 20.12.2023) Richiesta di revoca, a nostro modo di vedere, alquanto ingenua … .

La Conferenza Episcopale cattolica in Ucraina – l’organismo che rappresenta i cattolici latini nel paese devastato dalla guerra – ha affermato, in una dichiarazione del 19.12, di aver visto nel documento vaticano un «pericolo in termini ambigui che causano interpretazioni divergenti tra i fedeli»: «Ciò che non abbiamo colto nel documento è che il Vangelo chiama i peccatori alla conversione, e senza una chiamata a lasciare la vita peccaminosa delle coppie omosessuali, la benedizione potrebbe sembrare un’approvazione», hanno scritto, pur sottolineando come la dichiarazione sostiene l’insegnamento della Chiesa su matrimonio.

Molto forte è la dichiarazione della Fraternità San Pio X, tramite il suo Superiore Generale, per il quale «Il linguaggio contorto e i travestimenti sofistici del documento del Dicastero per la Dottrina della Fede non possono nascondere la realtà elementare e ovvia di queste benedizioni: esse non faranno altro che confermare queste unioni nella loro situazione intrinsecamente peccaminosa, e incoraggiare altri a seguirle. Non sarà altro che un surrogato del matrimonio cattolico». Spiega, quindi: «Quando si benedice una coppia, non si benedicono individui isolati: si benedice necessariamente la relazione che li unisce. Non si può redimere una realtà è intrinsecamente fuorviata e scandalosa» (Comunicato del Superiore Generale della FSSPX, in FSSX, 19.12.2023. Cfr. Lifesitenews Staff, ‘Scandalous’: SSPX issues statement on Vatican’s approval of same-sex ‘blessings’, in Lifesitenews, 19.12.2023. Cfr. Anche A. M. Valli, Don Pagliarani (FSSPX) su “Fiducia supplicans”: “Sgomenti per questa ulteriore resa della gerarchia cattolica al mondo”, in blog Duc in altum, 20.12.2023).

Per concludere non si può non segnalare la presa di posizione di don Nicola Bux, che, tramite un tweet pubblicato su X, ha decisamente contestato, in maniera vigorosa, il documento vaticano: «La Sede di Pietro chiede con linguaggio ambiguo, anti evangelico, menzognero e perciò diabolico, di benedire ciò che il Signore maledice. Persino ebrei e musulmani sono scandalizzati. È un attentato alla Rivelazione biblica e una ferita grave all’unità della Chiesa cattolica. Paolo ricorda: è necessario che avvengano le divisioni. Aumenta il divario tra chi segue l’eresia e chi custodisce la fede cattolica trasmessa dagli Apostoli, che la Santa Sede ha smarrita. Preghiamo per la conversione di Pietro».

Molto più articolato è l’intervento del prof. De Mattei, cui rinviamo. Anche lui disapprova il documento vaticano, giungendo a concludere «il semplice sensus fidei ci fa affermare che non è possibile avallare in alcun modo, e meno che mai con una “benedizione”, una relazione viziosa e immorale. Il sacerdote che impartisse tali benedizioni, o un vescovo che le approvasse, commetterebbe un peccato pubblico grave. E, duole dire, che un gravissimo peccato è stato commesso da chi ha promulgato e firmato questa scandalosa dichiarazione» (così R. De Mattei, Quo usque tandem? Il dicastero per la Dottrina della Fede “benedice” il peccato contro natura, in Corrispondenza romana, 20.12.2023. In traduzione inglese in Rorate coeli, 20.12.2023).

In senso nettamente contrario e diametralmente opposto, la posizione di Padre James Martin (cfr. E. Piqué, James Martin: “Es un inmenso paso adelante para la pastoral de la Iglesia hacia el colectivo LGTB”, in La Nacion, 18.12.2023; A Harmon, R. Graham, S. Maslin Nir, Making History on a Tuesday Morning, With the Church’s Blessing, in The New York Times, 19.12.2023).