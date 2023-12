Natale: Novità, Necessità, Discrimine. Una riflessione.

Allora il Natale non è una memoria, anche se molti stancamente lo vivono così, quasi indifferenti.

L’Incarnazione, il mistero ineffabile del Verbo che si fa carne, ci riguarda oggi.

Ci riguarda come NOVITA’, come NECESSITA’ e come DISCRIMINE nel modo di porvisi, decidendo da che parte stare.

Anche la misericordia di Dio, oggi tanto di moda da oscurarne la Giustizia e la Verità”, non va fraintesa: Santo Stefano perdona chi lo lapida e Saulo diventerà San Paolo, ma non perchè continua come prima, ma perchè sarà stato cambiato dall’incontro con la Verità-Cristo.

Perciò l’Avvento non si è chiuso il 24 dicembre, ma si apre sull’Avvento definitivo del ritorno glorioso di Cristo, che ci sarà.

Non sappiamo quando, ma ci sarà. E ci riguarda.

Noi sappiamo con certezza che moriremo: non si sa quando, ma ci toccherà e sarà la nostra personale Parusia.

Sappiamo con certezza che Cristo sta per tornare: non si sa quando e nemmeno se noi vedremo di persona questa Parusia.

In entrambi i casi possiamo (e sarebbe davvero bello volerlo) vivere preparando questi incontri.

Intanto una preghiera bellissima nel Natale è questa:

“Concedi o Padre che la nuova nascita dell’Unigenito ci liberi dall’antica schiavitù che incatena il genere umano”.

Gesù viene come luce nelle tenebre della condizione umana peccatrice. Lui non ci rifiuta, anche sapendo di essere rifiutato.

Tutta la storia umana è intessuta di peccato, ma Dio viene per liberarcene.

A chi Lo accoglie ha dato il potere di diventare figli di Dio!

Non c’è nessun diritto… Nessun automatismo. Dio propone senza imporsi, lasciando libertà, come accade quando c’è vero amore.

La carità è comunione e per mettersi realmente in comunione bisogna saperlo, volerlo e farlo insieme.