La Nakba di Gaza, l’Invasione, il Suprematismo Ebraico, i Coloni. The Cradle.

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione, nella nostra traduzione, questo articolo di The Cradle, che ringraziamo per la cortesia, e che getta una luce molto interessante sulla guerra che Israele sta conducendo a Gaza e sui reali obiettivi di tel Aviv. Buona lettura e condivisione.

A quasi tre settimane dalla sanguinosa invasione di terra di Gaza da parte di Israele, un soldato israeliano ha girato un video dall’interno dell’enclave bombardata e assediata esclamando: “Porteremo a termine la missione che ci è stata assegnata. Conquistare, espellere e insediare. Hai sentito, Bibi?” A due mesi dall’assalto aereo di Tel Aviv a Gaza, gli obiettivi finali non sono ancora chiari. La CNN ha rivelato che il “piano originale” di Israele per la guerra era di “radere al suolo Gaza”. Il ministro israeliano Ron Dermer ha proposto un piano per “sfoltire” la popolazione di Gaza, costringendo i civili a fuggire in Egitto via terra o in altre parti dell’Africa e dell’Europa via mare, perché il “mare è aperto per loro”. Nelle campagne passate, gli israeliani hanno cercato mediatori internazionali “fin dal primo giorno” per mediare un cessate il fuoco in pochi giorni o settimane. Questa volta, tuttavia, gli israeliani e i loro sostenitori americani non vogliono assolutamente un cessate il fuoco. Sebbene i loro obiettivi finali per Gaza siano cambiati in questo conflitto, è altrettanto importante notare che i piani di Tel Aviv per quel futuro potrebbero essere completamente diversi da quelli di Washington. Semplicemente, Israele non ha mai avuto un governo così di destra come quello attuale messo insieme dal Primo Ministro Benjamin Netanyahu; un gabinetto pieno di fondamentalisti religiosi e di fervore messianico.

Piani per “reclamare” Gaza

Le radici dell’attuale campagna israeliana per la conquista di Gaza e la pulizia etnica dei suoi 2,3 milioni di abitanti palestinesi risalgono a quasi due decenni fa, con l’evacuazione del blocco di insediamenti di Gush Katif nel 2005. Questa mossa, orchestrata dall’allora primo ministro Ariel Sharon, mirava a proseguire l’insediamento ebraico e l’occupazione militare nella Cisgiordania occupata, ma fu ritenuta infida dal movimento religioso dei coloni di Israele, di estrema destra. È stato Ariel Sharon, “il padre degli insediamenti”, a progettare il disimpegno da Gaza per garantire la continuazione degli insediamenti ebraici e dell’occupazione militare della Cisgiordania, ma il movimento religioso dei coloni lo considerava un traditore per aver rinunciato alla “terra ebraica”, proprio come considerava l’ex primo ministro Yitzhak Rabin un traditore per aver firmato gli accordi di Oslo per la creazione di uno Stato palestinese. Rabin fu assassinato dall’estremista ebreo Yigal Amir nel 1995, in un atto pubblicamente incoraggiato da un giovane ma importante attivista religioso dei coloni, Itamar Ben Gvir. Un altro giovane colono religioso, Bezalel Smotrich, fu arrestato per essersi opposto alla politica di disimpegno di Sharon. Per fermare il disimpegno da Gaza, Smotrich voleva far esplodere le auto sull’autostrada Ayalon, nell’ora di punta, usando 700 litri di benzina.

Entrambi gli uomini sono oggi alleati e ideologi di spicco della coalizione di governo estremista di Netanyahu. Nei 18 anni successivi, il partito Likud e il movimento religioso dei coloni, guidato da figure come Ben Gvir e Smotrich, hanno sognato di riconquistare Gaza per ricostruire Gush Katif. Nel 2010, l’allora Primo Ministro Netanyahu e il membro della Knesset (MK) Gila Gamliel, entrambi membri del Likud, proposero al defunto Presidente egiziano Hosni Mubarak di insediare i palestinesi nella penisola del Sinai come parte di uno scambio di terre legato all’accordo di pace. Dopo aver insistito, “non sono nemmeno disposto ad ascoltare questo tipo di proposte”, Mubarak è stato rovesciato in una rivoluzione colorata orchestrata dagli Stati Uniti, parte della “primavera araba”, conosciuta in tutta la regione. Netanyahu ha proposto un accordo simile al successore di Mubarak, Mohammad Morsi, nel 2012, e al successore di Morsi, Abdel Fatah al-Sisi, nel 2014, ma i risultati sono stati gli stessi. Nel 2014, durante il brutale assalto di 51 giorni di Israele a Gaza, Netanyahu ha cercato l’intervento degli Stati Uniti con Sisi per proporre l’insediamento dei palestinesi nel Sinai, ma non ha ottenuto nulla. Oltre 2.300 civili sono stati uccisi in quell’operazione militare – un’altra delle campagne israeliane di “falciatura dell’erba” per infliggere battute d’arresto alla resistenza, senza ottenere alcun guadagno significativo contro Hamas.

Il piano prende forma

Nel giugno 2018 sono emerse notizie di un nuovo piano dell’esercito israeliano per “creare un cambiamento considerevole nella situazione se fosse necessario lanciare una grande campagna a Gaza”. Nel frattempo, nel 2019, i coloni fondamentalisti come Ben Gvir hanno continuato a esprimere il fervente desiderio di radere al suolo Gaza e di tornare a ricostruire Gush Katif. Si trattava del Partito del Sionismo Religioso, guidato da Smotrich, del partito Otzma Yehudit (Potere Ebraico), guidato da Ben Gvir, e di Noam, un piccolo partito ultraortodosso.Nel luglio 2022, il candidato sionista religioso Arnon Segal scrisse durante l’annuncio della sua campagna elettorale: “È tempo di iniziare a pianificare un ritorno a Gush Katif”. “A settembre, con l’avvicinarsi delle elezioni, i24 News, un’emittente vicina a Netanyahu, ha affrontato la questione di Gush Katif, definendola una “ferita persistente”, ancora aperta e fresca per gli israeliani: “È un trauma”, ha detto un israeliano di nome Hillel citato da i24 News. “L’intero Paese ha sofferto”.

Lo sforzo per la ricostruzione di Gush Katif ha coinciso con un cambiamento significativo della situazione a Gaza quando Netanyahu è diventato primo ministro per la sesta volta dopo le elezioni del dicembre 2022. Dopo un anno di assenza dal potere, Netanyahu ha formato una coalizione tra il suo partito Likud e la Coalizione del Sionismo Religioso. L’accordo con Netanyahu ha permesso a Ben Gvir di diventare ministro della Sicurezza nazionale, mentre Smotrich è stato nominato sia ministro delle Finanze che ministro del Ministero della Difesa di Israele, responsabile dell’amministrazione civile nella Cisgiordania occupata. Sotto la loro direzione, lo Stato di occupazione ha rapidamente intensificato i raid militari contro i gruppi di resistenza palestinesi, accelerato la costruzione di insediamenti ebraici e lanciato appelli per l’annessione della Cisgiordania. Mentre la violenza si intensificava nel marzo 2023, la coalizione Likud-Sionismo religioso ha silenziosamente invertito un aspetto cruciale del disimpegno da Gaza del 2005. Il piano di ritiro originale di Sharon prevedeva l’abbandono di quattro piccoli insediamenti nel nord della Cisgiordania a causa di problemi di sicurezza. Tuttavia, il 21 marzo la Knesset ha approvato un emendamento alla legislazione sul disimpegno, che ha permesso ai coloni ebrei di tornare in questi insediamenti evacuati e ha aperto la strada alla loro ricostruzione: “Non dobbiamo riposare sugli allori o sull’euforia del momento”.

Dobbiamo anche galvanizzarci per “tornare a casa nella regione di Gush Katif, che è stata abbandonata [nel 2005] con un atto di terribile follia”.

Il Ministro delle Missioni Nazionali Orit Strock, del partito del Sionismo Religioso, ha lanciato un appello simile, dichiarando a Canale 7 di Israele: “Credo che, alla fine della giornata, il peccato del disimpegno sarà invertito”. Ha suggerito che ciò richiederebbe l’entrata in guerra, aggiungendo che “purtroppo, un ritorno alla Striscia di Gaza comporterà molte vittime”. In risposta, l’ONG di sinistra Peace Now ha avvertito: “È in atto una rivoluzione messianica. Questo governo distruggerà inevitabilmente il nostro Paese. Inoltre, approfondirà l’occupazione, incendierà la regione e stabilirà un regime suprematista ebraico dal fiume al mare”.

La Nakba di Gaza

All’indomani dell’operazione di resistenza palestinese Al-Aqsa Flood del 7 ottobre, una serie di propagande e fake news ha creato l’indignazione pubblica necessaria per giustificare l’uso di una violenza schiacciante non solo contro Hamas, ma contro tutti i gazesi, e per attuare i piani di ritorno a Gush Katif. Gli appelli pubblici a commettere un genocidio contro i gazesi si sono diffusi tra i politici, i giornalisti e le celebrità israeliane. Israele ha colto l’occasione e ha avviato una massiccia campagna di bombardamenti su Gaza, accompagnata dalla richiesta ai palestinesi di evacuare la metà settentrionale dell’enclave assediata, una regione che ospita 1,1 milioni di persone – circa la metà della popolazione del territorio – entro 24 ore. L’ex viceministro degli Esteri israeliano e alto diplomatico Danny Ayalon ha scritto sui social media che i gazesi non devono solo andare nel sud di Gaza, ma fuggire in Egitto: “Non diciamo ai gazesi di andare sulle spiagge o di annegarsi… No, Dio ce ne scampi… Andate nel deserto del Sinai… la comunità internazionale costruirà loro città e darà loro cibo… L’Egitto dovrebbe stare al gioco”. Le richieste israeliane di far fuggire i palestinesi in Egitto sono state accompagnate dalla pubblicazione, il 13 ottobre, di un rapporto del Ministero dell’Intelligence israeliano, guidato dal deputato del Likud Gamliel. Chiaramente preparato prima degli eventi del 7 ottobre, il rapporto raccomandava l’occupazione di Gaza e il trasferimento totale dei suoi 2,3 milioni di abitanti nella penisola egiziana del Sinai, insistendo sul fatto che non sarebbe mai stato permesso loro di tornare.

Inoltre, il piano affermava che il governo avrebbe dovuto lanciare una campagna di pubbliche relazioni diretta all’Occidente per promuovere la pulizia etnica in modo da non alimentare l’ostilità internazionale nei confronti di Israele o danneggiare la sua reputazione già compromessa. La deportazione di massa della popolazione da Gaza deve essere presentata come una misura umanitaria necessaria per ricevere il sostegno internazionale, si legge nel rapporto. La terribile campagna di bombardamenti israeliana è continuata, assicurando che il numero di vittime sarebbe stato davvero massiccio. Il 27 ottobre, dopo che 7.028 palestinesi – tra cui 2.913 bambini – erano stati uccisi, Israele ha lanciato la tanto attesa invasione di terra di Gaza: “Questa terra è nostra… l’intera terra, compresa Gaza, compreso il Libano, compresa tutta la terra promessa! … Gush Katif è una piccola cosa in confronto a ciò che otterremo con l’aiuto di Dio!” Come delineato nel piano del 2018 dalla leadership militare, le truppe israeliane di invasione hanno rapidamente tagliato in due la Striscia di Gaza, invadendo anche da nord lungo la costa.

Dopo aver piantato una bandiera israeliana nella sabbia della spiaggia di Gaza, un comandante israeliano ha detto alle sue truppe: “Siamo tornati, siamo stati espulsi da qui quasi 20 anni fa… Questa è la nostra terra! Mentre i soldati israeliani festeggiavano a Gaza, l’8 novembre i deputati del partito Likud hanno presentato una proposta di legge per modificare nuovamente la legge sul disimpegno del 2005, questa volta per “abrogare la legge che impedisce agli ebrei di entrare nella Striscia di Gaza”. “Tre giorni dopo, Danny Danon, ex ambasciatore di Israele presso le Nazioni Unite, e Ram Ben Barak, ex vicedirettore del Mossad, il servizio segreto israeliano, hanno pubblicato un articolo sul Wall Street Journal in cui sostenevano l’espulsione dei palestinesi da Gaza, adducendo motivazioni umanitarie, come indicato nel piano del Ministero dell’Intelligence. Sentendo che il suo sogno di ripulire etnicamente Gaza e di ricostruire Gush Katif sui cadaveri dei bambini palestinesi stava per essere realizzato, Bezalel Smotrich ha accolto con favore la proposta, affermando che “questa è la soluzione umanitaria”. Anche l’ex ministro della Giustizia Ayelet Shaked ha accolto con favore la mossa, ma è stata meno diplomatica, esclamando alla TV israeliana: “Dopo aver trasformato Khan Yunis in un campo di calcio… dobbiamo approfittare della distruzione [per dire] ai Paesi che ognuno di loro deve prendere una quota, può essere di 20.000 o 50.000… Abbiamo bisogno di 2 milioni di persone che se ne vadano.

Di fronte al compito monumentale della resistenza contro le forze di occupazione sostenute dagli Stati Uniti, Hamas e le altre fazioni della resistenza palestinese hanno l’onere di ostacolare qualsiasi progresso nella “rivoluzione messianica” di Israele a Gaza.

