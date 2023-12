Tullio Rotondo, Fiducia Supplicans. Documento Scandaloso, le Ragioni del No.

in pastoral care to find their way, but the way of Jesus Christ and not according to the ideologies of this world.”12

Cioè questo passo dei vescovi belgi non è “altro che una giustificazione del matrimonio omosessuale”, anche se nascondono questo piano dietro la “propaganda” “Ma se si toglie la propaganda”, ha spiegato il cardinale, “non è altro che un’eresia contro il matrimonio cristiano, un’eresia assoluta e uno scisma”. “Roma deve parlare”, il Papa deve parlare, intervenire! “Ora è il momento di gridare la verità dai tetti.”

“Nessun vescovo o Papa ha l’autorità di dare una benedizione alle cose o al comportamento, che è contro la volontà del nostro Creatore e del nostro Redentore. Dobbiamo aiutare queste persone nella cura pastorale a trovare la loro strada, ma la via di Gesù Cristo e non quella secondo le ideologie di questo mondo”.

Queste parole del Cardinale Müller sono la degna continuazione di quanto aveva già detto lui stesso nel 2018 e che vengono riportate in questo articolo: “Nell’intervista di Die Tagespost, il cardinale tedesco critica ancora una volta anche la proposta avanzata dai vescovi tedeschi di offrire una benedizione alle coppie omosessuali, che in precedenza aveva definito come “atrocità”. … “ma nessuno può chiedere la benedizione di Dio qui, poiché gli atti omosessuali sono contrari alla volontà di Dio”, aggiungendo che l’assistenza pastorale ha un aspetto diverso e può servire la pace dell’anima solo se rimane ferma sul fondamento della verità”. 13

Il Cardinale tedesco ha ulteriormente precisato che : “Una ‘benedizione’ fittizia di coppie dello stesso sesso non è solo una bestemmia contro il Creatore del mondo e dell’umanità, ma anche un grave peccato contro la salvezza delle persone interessate”14

Aggiungo altre significative affermazioni diffuse dal Cardinale tedesco: “È quindi del tutto assurdo pensare che un concilio o un papa possano abolire un dogma precedente o, per esempio, stabilire che la natura del sacramento dell’Ordine non includa la condizione del sesso maschile del suo destinatario, o che due persone dello stesso sesso abbiano un matrimonio naturale, cioè un matrimonio dei non battezzati, o un matrimonio sacramentale … o, per fare un altro esempio, che il gesto di benedizione su una coppia omosessuale ha un effetto positivo su Dio, che nella sua volontà di creare ha benedetto marito e moglie come coppia di sposi (Gen 1,28). In casi estremi, un papa potrebbe diventare eretico come persona privata e quindi perdere automaticamente il suo ufficio se la contraddizione con la rivelazione e l’insegnamento dogmatico della Chiesa è evidente.” 15

Il Cardinale ha poi precisato che in nessun caso la decisione a favore della “benedizione” (blasfema e contraria alla stessa Scrittura) delle coppie omosessuali” o dell’“ordinazione delle donne come diaconi o sacerdoti” che sono “insegnamenti eretici”, “o qualsiasi altro insegnamento che contraddica la Parola di Dio nella Sacra Scrittura, la Tradizione apostolica e il dogma della Chiesa” può diventare dottrina della Chiesa, neppure se a sostenere tali insegnamenti fosse il Papa; “ Cristo ha incaricato Pietro di confermare i suoi fratelli nella fede in lui, il Figlio di Dio, non di introdurre dottrine e pratiche contrarie alla rivelazione. Insegnare in modo contrario alla fede apostolica priverebbe automaticamente il Papa del suo ufficio. Dobbiamo tutti pregare e lavorare con coraggio per risparmiare alla Chiesa una simile prova.” 16

Il Cardinale tedesco ha anche aggiunto: “Oggi chi ha posizioni eterodosse cerca di legittimarsi facendo riferimenti a presunte dichiarazioni o interviste di Francesco. Ma in questo modo superano la loro competenza. Nella storia ci sono stati tanti vescovi eretici. Questo schema pro-benedizione arcobaleno è una chiara eresia. Per legittimarlo non possono fare riferimento ad un momento in cui il Papa avrebbe detto loro qualcosa. Anche se davvero il Papa lo avesse detto, mai si può introdurre la benedizione delle coppie omosessuali come se fosse un matrimonio. È assolutamente impossibile. Non è competenza di alcun Papa cambiare la Rivelazione e la