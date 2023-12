Svizzera, nel 2021 e nel 2022 Tumori Cresciuti del 73%. Chissà Perché…The Exposé.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione, nella nostra traduzione, questo articolo di The Exposé, che ringraziamo per la cortesia. Buona lettura e diffusione.

§§§

Secondo Helsana, un’importante compagnia di assicurazione sanitaria svizzera, dal 2016 il numero di pazienti che si sottopongono a trattamenti oncologici è diminuito. Tuttavia, qualcosa è cambiato nel 2021 e nel 2022.

Nel 2021, i dati di Helsana mostrano un drastico aumento del 73% rispetto al 2020 del numero di pazienti sottoposti a trattamenti oncologici. L’elevato numero di pazienti oncologici è continuato anche nel 2022, con un aumento del 74% rispetto al 2020.

La Svizzera ha iniziato la campagna di vaccinazione di massa contro il covide il 23 dicembre 2020.

Il Drug Report di Helsana viene pubblicato annualmente da 10 anni. Analizza il mercato farmaceutico svizzero e fornisce informazioni sul costo e sul consumo dei farmaci. È redatto in collaborazione con l’Ospedale universitario di Basilea e l’Istituto di medicina farmaceutica dell’Università di Basilea. L’ultimo rapporto, pubblicato il 30 novembre 2023, riporta i dati relativi all’anno 2022.

Le informazioni contenute nell’Helsana Drug Report sono state evidenziate da Konstantin Beck, economista sanitario dell’Università di Lucerna, in un video all’inizio di questo mese. Il video è in tedesco, senza la possibilità di sottotitoli. Tuttavia, Transition News ha pubblicato un articolo sul video di Beck, anch’esso in tedesco ma traducibile con uno strumento online.

Beck inizia il suo video indicando un’indagine sulla salute condotta dall’Ufficio federale di statistica (“BfS”) pubblicata il 3 novembre 2023. Il BfS conduce la sua indagine sulla salute ogni cinque anni.

Annunciando i risultati dell’indagine, il BfS ha dichiarato che: “Nel 2022, l’85% della popolazione svizzera di età pari o superiore a 15 anni si sentirà in salute e l’83% si sentirà felice. Allo stesso tempo, più di un terzo vive con un problema di salute permanente. Lo stress psicologico è aumentato rispetto al 2017. La fascia di età compresa tra i 15 e i 24 anni è particolarmente colpita, soprattutto le giovani donne (…). ”

Dalla dichiarazione di cui sopra, sembra che la popolazione svizzera, secondo la loro stessa valutazione, fosse più sana nel 2022 rispetto a cinque anni prima. Tuttavia, la dichiarazione del BfS non corrisponde ai dati dettagliati raccolti dall’indagine sulla salute e pubblicati dal BfS. Dati che non sono stati pubblicati pochi giorni dopo.

Prima di essere rimossi, i dati dettagliati dell’indagine mostravano che:

Nel 2017, 33.339 persone hanno dichiarato di aver avuto un infarto, 27.584 per ictus e 116.603 per cancro. Nel 2022, invece, ci saranno 170.000 casi di infarto, 124.515 casi di ictus e 460.771 casi di cancro.

Nel 2022, si registra un aumento di 136.661 casi di infarto, 96.931 di ictus e 344.166 di cancro.

Con aumenti così drammatici, perché il BfS ha affermato che l’85% delle persone ha dichiarato di sentirsi in salute?

Come ha spiegato Beck, i dati raccolti dal sondaggio del 2017 non erano comparabili con quelli del sondaggio del 2023. Il problema deriva da un cambiamento nella domanda posta ai partecipanti.

Nel 2017, il sondaggio del BfS chiedeva: “Ha avuto una delle seguenti malattie o problemi di salute nell’ultimo anno?”.

Tra le opzioni erano elencati attacchi di cuore, ictus e cancro.

Nel 2023, in relazione alle stesse condizioni, il sondaggio di BfS chiedeva: “Ha mai avuto una delle seguenti malattie o problemi di salute nella sua vita?”.

Si tratta ovviamente di una differenza enorme, ha detto Beck, quindi è comprensibile che i numeri del 2022 siano stati enormemente più alti. Tuttavia, ciò che non è comprensibile è il motivo per cui la domanda è stata cambiata, silurando così la comparabilità.

Questo approccio non aiuta certo a rafforzare la fiducia nel BfS, ha aggiunto Beck. Le autorità devono sapere che si tratta di una domanda molto delicata, perché questi numeri potrebbero riflettere gli effetti negativi delle iniezioni di covidone. E se il BfS prima pubblica questi dati e poi li cancella di nuovo, non fa una buona impressione.

Perché è stato pubblicato un confronto palesemente errato? Perché il BfS si è astenuto dal fornire informazioni sul suo errore? E perché il comunicato stampa della BfS è così contraddittorio rispetto allo sviluppo delle malattie croniche? Ciò che colpisce, secondo Beck, è che il BfS non ha menzionato l’aumento di infarti, ictus e cancro.

Per cercare di stabilire cosa stesse accadendo, Beck ha utilizzato l’Helsana Drug Report. Nel suo video, Beck ha mostrato l’immagine della tabella che mostra il numero di persone che ricevono trattamenti contro il cancro, che abbiamo incluso all’inizio di questo articolo. Ha utilizzato questi dati per produrre il grafico sottostante:

Rappresentazione grafica dei dati Helsana; la curva marrone mostra le fluttuazioni.

Nell’anno della pandemia, il 2020, il numero di persone sottoposte a trattamenti antitumorali era superiore del 9% rispetto alla linea di tendenza blu. Nel 2021 era superiore del 95% e nel 2022 del 106% rispetto al previsto.

“Abbiamo un raddoppio dei casi di cancro”, ha detto Beck. Ciò solleva la questione: Le iniezioni di Covid potrebbero essere la causa?

Poiché nel 2020 non c’è stato quasi nessun aumento di tumori, la pandemia non può essere la causa. Potrebbe esserci un’altra ragione che spiega l’improvviso aumento dei casi di cancro, non possiamo escluderlo, ha detto Beck. Ma “l’andamento temporale depone a favore della vaccinazione come causa scatenante dei casi di cancro, perché l’aumento inizia nell’anno delle vaccinazioni”.

Le fonti di questo articolo sono:

§§§

Aiutate Stilum Curiae

IBAN

IT79N0200805319000400690898

BIC/SWIFT

UNCRITM1E35

§§§

Condividi i miei articoli:



Tag: expsoé, svizzera, tumori



Categoria: Generale