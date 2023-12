I Vescovi del Malawi Vietano la “Benedizione” delle Coppie Omosessuali.

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, un post-lampo per offrire alla vostra attenzione questo articolo di Gloria.Tv che ringraziamo per la cortesia. Buona lettura e condivisione.

La Conferenza episcopale del Malawi, nell’Africa sud-orientale, nega che l’ultimo scarabocchio di Bergoglio/Fernández riguardi la possibilità di “benedizioni” per le coppie omosessuali.

In un documento del 19 dicembre firmato da otto vescovi diocesani, essi chiariscono che omosessuali e adulteri possono solo chiedere il tipo di benedizioni non liturgiche “che la Chiesa ha sempre dato a coloro che le chiedono”.

Frase chiave: “Al fine di evitare confusione tra i fedeli, ordiniamo che, per ragioni pastorali, le benedizioni per le unioni omosessuali non sono permesse in Malawi”.

