Paradosso: a Quando una Benedizione per le Cosche? Giovanni Formicola.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, in margine alla dichiarazione di “Tucho” Fernandez sulla benedizione delle coppie irregolari offriamo alla vostra attenzione questo commento, scritto a un gruppo di amici dall’avvocato Giovanni Formicola, e quanto pubblicato su Facebook da Annarosa Rossetto, che mi sembra condensi in breve il percorso – e l’animo ingannatorio – del pontefice regnante, gran cappellano del Nuovo Ordine Mondiale, e dei suoi accoliti. Exsurge Domine…

Il Gatto ha scritto, la Volpe ha approvato.

Al di là di tanti inutili “distinguo” e clausole di fedeltà dottrinale – che altro non sono che zollette di zucchero per far ingurgitare l’amaro veleno, ma è esso che intossica l’organismo, e non c’è zucchero che tenga – qual è l’effetto che fa Fiducia supplicans?

1. Anzitutto contraddice diametralmente un documento di appena due anni fa della stessa autorità formale, che negava si potessero benedire le “coppie” sodomitiche: così il primo effetto è che la Chiesa oggi dice e domani disdice, sicché non v’è più nulla di stabile, definito, certo. Non v’è più verità.

2. Poiché a essere “bene-detta” sarebbe non una persona, ma una “coppia”, quindi una relazione che ha una sua oggettiva deformità ripugnante, con “bene-dizioni che si offrono a tutti, senza chiedere nulla” (n. 27) – cioè non perché richieste per uscirne o concesse perché la si interrompa -, qualcuno mi convinca che, sulla base delle stesse ragioni “pastorali” e degli stessi “distinguo” e “clausole” dottrinali, non si possa invece bene-dire la relazione che costituisce una cosca mafiosa.

L’effetto di “normalizzare” le più abominevoli relazioni.

Salute a voi

in J. et M.

E c'è chi si consola con tutta la manfrina sulla "non cerimonia", sulla benedizione non della coppia ma delle persone (che ovviamente andranno in coppia!) per minimizzarne la portata devastante. Ovvio che andranno coppie che vogliono essere benedette IN QUANTO COPPIE, altrimenti non serviva il documento visto che quello precedente già diceva che le persone possono sempre essere benedette. E pian piano (con lo stesso slittamento successo per le Unioni Civili) verrà considerata una benedizione DELLA COPPIA, poi si faranno cerimonie ad hoc, con parenti e amici e la gente parlerà di matrimonio fino a quando si penserà normale che anche tra persone dello stesso sesso ci si sposa in Chiesa. Non vedere le conseguenze è solo mettere la testa nella sabbia. Anni e anni di Sentinelle in Piedi e c'è chi ancora non capisce il meccanismo IDENTICO che è stato messo in moto nella Chiesa.

