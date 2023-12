Coppie Omo Benedette. Chissà che Dirà Giovanni Battista…Renzo Puccetti.

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, un post-lampo per portare alla vostra attenzione quello che scrive su facebook Renzo Puccetti, che ringraziamo, in merito alla dichiarazione della Dottrina della Fede sulla benedizione alle coppie irregolari. E aggiungiamo un piccolo post di Annarosa Rossetto, per ridere nella tragedia…Buona lettura e diffusione.

§§§

È tristemente ironico pensare al Vangelo di Domenica che descrive San Giovanni Battista e un giorno dopo alla pubblicazione del documento che hanno chiamato “Fiducia supplicans” che autorizza la benedizione di coppie in concubinato o omosessuali.

È tristemente ironico pensare che a San Giovanni che accusava Erode di vivere in concubinato, Erode ed Erodiade avrebbero sbattuto davanti agli occhi “Fiducia supplicans” e al termine di un pellegrinaggetto nel deserto dove viveva il santo, gli avrebbero chiesto una benedizione con parole spontanee, per il buono che pur ci doveva essere nella loro relazione. Un riconoscimento, come si è soliti ora dire, “ad andare avanti”.

E se San Giovanni si fosse ostinato a gridare: “Non ti è lecito!” “Pentitevi!”, se si fosse rifiutato di impartire la benedizione, magari gli sarebbe arrivato un ordine di sfratto, che stante il domicilio in una caverna, non avrebbe fatto un granché.

Mi immagino la faccia di colui che Gesù ha indicato come il più grande tra i nati da donna, mi immagino i suoi occhi che incrociano quelli di Gesù con aria interrogativa: “Signore, è per questi che ho dato la vita?” E immagino anche la risposta: “Lo vieni a dire a me?”.

***

§§§ Aiutate Stilum Curiae IBAN IT79N0200805319000400690898 BIC/SWIFT UNCRITM1E35 §§§

Condividi i miei articoli:



Tag: coppie irregolari, giovanni battista, puccetti, rossetto



Categoria: Generale