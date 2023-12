Siero a mRNA contro il Raffreddore? Brutte Notizie dai Trial di Moderna. Pro Memoria.

… un’immunizzazione proposta contro l’RSV, uno dei virus che causano raffreddori negli adulti

… vaccino mRNA-1345 (17.793)

… placebo (17.748)

… Il placebo era soluzione salina

… Moderna ha riferito con orgoglio che il suo vaccino contro l’RSV ha prevenuto 66 casi di RSV su 17mila persone vaccinate [ Appendice, Tavola S8 ]

… efficacia del vaccino di appena il 68%, relativamente scarsa, molto peggiore della tanto pubblicizzata “efficacia del 95%” dei vaccini COVID

… ha causato 5.337 eventi avversi in più nel gruppo vaccino rispetto al gruppo placebo [ Appendice, Tabella S8 ]

… da quelli banali, come lievi mal di testa, a quelli più fastidiosi, come gonfiore dei linfonodi ascellari, febbre, vomito, ecc.

… ci sono stati 81 eventi avversi per ogni caso prevenuto di RSV

… 81 eventi avversi per caso di RSV, essenzialmente un lieve raffreddore

… Per prevenire circa 17 casi peggiori del solito di RSV che comportavano febbre, il sottogruppo vaccinato ha dovuto soffrire di 267 febbri causate dal vaccino [ Appendice, Pag. 53 ]

… per prevenire tutti i 66 casi di RSV evitati nel sottogruppo vaccinato, i vaccinati hanno dovuto soffrire di 267 febbri causate dal vaccino RSV

… Ancora più preoccupante, il vaccino mRNA RSV ha causato ben 1.620 casi di “gonfiore ascellare” nei linfonodi ascellari [ Appendice, Pag. 52 ]

… 120 gonfiori ascellari a lungo termine, rispetto ai soli 49 nel sottogruppo non vaccinato

… come è possibile che ben 1.091 pazienti del gruppo “placebo salino” abbiano avuto gonfiore alle ascelle?!

1.091= 6,17%

… La mia risposta: i partecipanti alla sperimentazione Moderna sono fanatici del vaccino mRNA e molto probabilmente hanno assunto richiami COVID oltre al vaccino RSV

… Ciò spiegherebbe perché il gruppo “placebo” ha avuto così tanti gonfiori dei linfonodi, così come altri eventi avversi

… Perché i soggetti vaccinati con mRNA dovrebbero avere più polmoniti? [ Appendice, Tabella S14 ]

… Tutto ciò rende il vaccino mRNA RSV proposto sicuro ed efficace? Esiste un “bilanciamento rischio-beneficio positivo”?

[ Il vaccino mRNA-1345 (Moderna) utilizza lo stesso antigene preF e si basa sulla piattaforma di vaccino mRNA che in precedenza si è dimostrata efficace nell’affrontare il carico mondiale dell’infezione da sindrome respiratoria acuta grave da coronavirus 2 (SARS-CoV-2). Il vaccino mRNA-1345 è un vaccino a base di mRNA incapsulato in nanoparticelle lipidiche che codifica la glicoproteina RSV-F ancorata alla membrana, derivata da un ceppo RSV A e stabilizzata nella conformazione preF – New England J M, Pag. 2 (2234) – Nella traduzione, Pag. 3-4 ]

