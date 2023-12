Processo Becciu, Bergoglio Regina di Cuori Stile Alice in Wonderland. Luca Del Pozzo.

offriamo alla vostra attenzione questo commento di Luca Del Pozzo, che ringraziamo di cuore, al processo che ha visto la condanna in primo grado di giudizio del card. Angelo Becciu. Ancora una volta irresistibile il paragone di Jorge Mario Bergoglio alla Regina di Cuori di Alice: "prima la sentenza, poi il processo…".

Che quella inflitta al card. Becciu sia stata la classica cronaca di una condanna annunciata era chiaro anche a uno studente al primo anno di giurisprudenza. Inutile girarci intorno: c’è stata una condanna “politica” a carico del card. Becciu (preceduta e accompagnata dall’immancabile gogna mediatica come nella peggior tradizione del giustizialismo all’italiana solo che stavolta c’era di mezzo la chiesa e un suo principe), con annessa revoca seduta stante delle prerogative cardinalizie, che fin dall’inizio ha posto il processo su binari che non potevano non portare alla sentenza di colpevolezza pena una figuraccia planetaria della chiesa cattolica.

Che poi il processo (per inciso il primo con giudici laici in un tribunale ecclesiastico, e anche questo è un segno dei tempi) si sia svolto regolarmente e con tutti i crismi nessuno lo mette in dubbio, ma è opinione diffusa che sia servito solo a salvare la forma e le apparenze senza spostare di una virgola la sostanza.

E la sostanza è che la vicenda in questione è stata usata per mandare urbi et orbi un messaggio forte e chiaro. Tanto forte e tanto chiaro che una testa doveva rotolare e con il dovuto risalto mediatico, e quella testa era la testa del card. Becciu.

Ora qui interessa fino a un certo punto se il cardinale sia effettivamente colpevole oppure no, si vedrà con i successivi gradi di giudizio. Il punto qui è un altro, ed è innanzitutto il fatto che nei confronti dell’ex numero due della Segreteria di Stato la chiesa della misericordia cosiddetta ha mostrato un volto assai poco misericordioso; la qual cosa sbriciola per l’ennesima volta la narrazione mainstream dell’attuale corso ecclesiale. Il secondo aspetto, strettamente collegato al primo, è che l’affaire Becciu ha confermato una linea di pensiero (e di azione) secondo la quale i peccati che hanno a che fare con i quattrini e in generale con la giustizia vengono oggigiorno giudicati più gravi di altri (ad esempio essere favorevoli all’aborto senza che questo pregiudichi l’accesso alla comunione, o commettere certi atti impuri.

La qual cosa, oltre che essere alquanto discutibile in sé, è un altro elemento che testimonia della (voluta?) secolarizzazione in corso nella e della chiesa. A meno che, ovvio, per qualche lungimirante interprete non sia riconducibile alla logica dell’et-et, principio cardine della teologia cattolica, anche il doppio standard in voga nella chiesa di oggi per cui – essendo signora mia la realtà complessa e dovendo discernere – si usano due pesi e due misure a seconda delle circostanze.

Col risultato che vescovi fedeli al depositum fidei vengono rimossi in tronco o privati di casa e stipendio, mentre vescovi che contraddicono con parole e opere la dottrina restano tranquillamente al loro posto. Poi parliamo di scandali.

