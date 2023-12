Mons. Strickland ai Vescovi: Diciamo no alla Benedizione delle Coppie Omosessuali.

(LifeSiteNews) – Il vescovo di Tyler, Texas, Sua Eccellenza Joseph Strickland, recentemente cancellato, invita i vescovi cattolici a resistere alla Fiducia Supplicans, un documento rilasciato oggi da Papa Francesco in collaborazione con il cardinale di sinistra Victor Manuel Fernández che chiede la benedizione delle coppie omosessuali.

Nelle osservazioni condivise in esclusiva con LifeSiteNews via video, il vescovo Strickland ha incoraggiato “i miei fratelli vescovi a unirsi con una voce di forza e gioia nel Signore in questi ultimi giorni di Avvento e a dire ‘no’ a questo ultimo documento”.

“Dobbiamo semplicemente essere una voce unita che dica ‘no’, non risponderemo a questo”, ha dichiarato Strickland. “Non lo incorporeremo nella vita della Chiesa perché dobbiamo semplicemente dire “no”. E deve essere una voce unita”.

Strickland è stato licenziato senza tanti complimenti dal suo incarico di ordinario di Tyler l’11 novembre, dopo aver rifiutato la richiesta di dimissioni di Papa Francesco. Era in carica dal 2012. La decisione di Francesco ha suscitato una forte indignazione da parte dei cattolici non solo negli Stati Uniti, ma in tutto il mondo, a causa della reputazione di Strickland di essere uno schietto difensore dell’insegnamento della Chiesa.

La Fiducia Supplicans è stata annunciata dal sacerdote dissidente e pro-LGBT P. James Martin e dai media tradizionali. “La dichiarazione apre la porta alle benedizioni non liturgiche per le coppie dello stesso sesso, cosa che in precedenza era off limits per vescovi, sacerdoti e diaconi”, ha dichiarato Martin con esuberanza in un post su X di oggi. “Insieme a molti sacerdoti, ora sarò lieto di benedire i miei amici con unioni dello stesso sesso”.

Allo stesso tempo, il documento è stato duramente criticato dai cattolici fedeli al magistero immutabile della Chiesa, che condanna con forza le “benedizioni” per le “unioni” omosessuali.

Come riportato da LifeSite all’inizio del mese, al vescovo Strickland è stato vietato di celebrare la messa nella diocesi di Tyler. Nell’ultimo mese ha mantenuto un basso profilo pubblico. Nel suo videomessaggio di oggi, ha detto che sarebbe opportuno “chiedere un chiarimento sui veri insegnamenti della nostra fede cattolica”. Presumibilmente sta suggerendo di emettere un dubia al Papa.

“Nella storia, con il tipo di problemi che stiamo affrontando, un Papa avrebbe chiesto un concilio”, ha inoltre affermato. “Non è probabile che ciò accada ora, ma abbiamo bisogno di una voce unita, qualcosa come un concilio, per affrontare la confusione e le questioni che sorgono continuamente per conoscere la verità di Gesù Cristo che è immutabile”.

Fernández è stato nominato prefetto della Congregazione (ora Dicastero) per la Dottrina della fede a luglio. È stato elevato al cardinalato a settembre. In precedenza, nel 1995, aveva scritto un libro erotico intitolato Guariscimi con la tua bocca: L’arte del bacio. Michael Haynes, corrispondente dal Vaticano di LifeSite, ha intervistato Fernández, originario dell’Argentina, in ottobre, a proposito della sua apertura alle benedizioni per le coppie omosessuali, per le quali ha espresso il suo sostegno in diverse occasioni.

