No Vax, Capro Espiatorio di un Siero Inutile e di un’Operazione Criminosa.

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione alcuni elementi raccolti in tema di Covid, vaccini e menzogne; un argomento che purtroppo non cessa di essere di attualità vista la situazione, con malori improvvisi, effetti avversi, crescita nei casi di tumore e così via. Il primo elemento mi è stato inviato da un medico, M.P., che ringrazio di cuore. Poi troverete un post apparso su X (già Twitter) e un commento del nostro Arrendersi All’Evidenza. Da tutto questo appare chiaro come non si sia trattato di caso, emergenza, e alle baggianate, ma di un qualcosa costruito e sfruttato ad arte. Con la complicità dei politici – a cominciare dall’indescrivibile inquilino del Quirinale – dei media e degli organismo sanitari. Buona lettura e condivisione.

Dr. Paul Oosterhuis, anestetista in Australia e apertamente critico dei protocolli ufficiali sanitari adottati in Australia, gli era stata tolta la licenza medica e ora restituita (gli ordini professionali esistono solo in Italia – ndr), a causa dei suoi avvertimenti sulla pericolosità dei sieri sperimentali. Ora lui si considera un “soldato nella guerra per la libertà medica.”

Nella scienza, non puoi dare il consenso informato senza sapere quali sono i benefici ed i pericoli, effetti positivi ed effetti avversi. Se non abbiamo la sovranità dei nostri corpi siamo schiavi.”

Le ragioni della sospensione della licenza medica del Dr. Oosterhuis sarebbero in alcune affermazioni fatte su vari social per ogni azione intrapresa dal governo, sia per le mascherine (che dichiarò essere inutili) che per gli obblighi vaccinali, che altre misure coercitive, definite sperimentali e non supportate scientificamente.

Il dottore è stato altresì attaccato per i consigli che dava, come, ad esempio l’invito a prendere la vitamina D, l’idrossiclorochina e l’invermectina, zinco e quercetina.

Adesso è stato reso noto che ai medici era consentito parlare solo in modo positivo dei sieri sperimentali, come in tutto il mondo, del resto.

Le sue accuse rabbiose verso chi ha vaccinato 24.000 bambini risuonano ancora nei verbali della Commissione medica che gli tolse la licenza: “se anche uno solo di loro morirà sarà per colpa vostra”.

Il dott. Oosterhuis non è nuovo a queste battaglie: da 11 anni guida un’associazione che ha messo in relazione i vaccini e l’aumento di casi di autismo.

Adesso ha altresì constatato l’aumento anomalo di eventi avversi e morti per problemi cardiaci che, nella sua esperienza, non ha mai visto in queste percentuali.

I suoi dubbi sui vaccini furono rinforzati quando, a causa dei protocolli sanitari, come medico, dovette fare il vaccino anti influenzale nel 2015: ebbe un grave malore e una influenza anomala e persistente. Quindi, quando il cosiddetto Covid-19 fece la sua “apparizione”, ebbe immediatamente dei sospetti, avvalorati dal disinteresse dei burocrati amministrativi del suo ospedale per i rimedi da lui suggeriti e basati su solide basi di letteratura scientifica tradizionale. Il sospetto divenne certezza quando, esattamente come in Italia, che lui stava osservando come medico, si applicarono i protocolli della morte, a base di ventilazione forzata o “vigile attesa”. Il dottore ha partecipato a tutte le manifestazioni, scritto al Parlamento, ha provato in tutti i modi a ristabilire razionalità e vero rigore scientifico…inutilmente.

Un nuovo studio pubblicato sul Journal of Medical Ethics ha scoperto che le persone non vaccinate sono state ingiustamente utilizzate come capro espiatorio durante la pandemia. Gli autori sembrano scioccati dalla scoperta che gran parte delle bugie e della disinformazione provengono dal governo e dai media: “Tuttavia, ciò che abbiamo scoperto che mancava era un approccio alla disinformazione e alle conseguenze derivanti dalla sopravvalutazione della minaccia. Si consideri, ad esempio, come nel 2020 oltre il 30% degli americani ritenesse che un’infezione da COVID comportasse una probabilità del 50% di ricovero in ospedale; non è mai successo, né ci sono mai state prove che suggerissero che potesse farlo. Gli individui di sinistra tendevano a sovrastimare i danni del Covid in misura maggiore rispetto ai conservatori”.

La verità, ovviamente, era che il vaccino anti-Covid non ha funzionato e non ha impedito alcuna trasmissione, e dopo un mese o due dalle vaccinazioni precedenti, ha reso i vaccinati PIÙ probabilità di essere infetti. Tuttavia, l’impatto dell’allarmismo da parte dei media è stato totalizzante.

Il 35% degli adulti ritiene che la metà dei contagi da Covid richieda il ricovero in ospedale! L’odio e la divisione erano implacabili. Qual è il risultato? Quasi tutti avevano comunque il COVID. Fortunatamente, il COVID non è stato così mortale come si pensava.

l risultato peggiore sono migliaia di famiglie distrutte, devastazione economica tra le famiglie di lavoratori non vaccinati licenziati e persistente alienazione e divisione sociale – tutto creato in nome della “scienza” antiumana guidata dal profitto e dal carrierismo. Questo post era una versione condensata di un articolo scritto da

Hanno fatto un esperimento bluffando sulle asserite certezze e impedendo di parlare dei rischi.

Hanno costretto a credere in quella soluzione, negando che ci fossero alternative per fronteggiare l’influenza proveniente dai (loro) laboratori.

Hanno gonfiato i dati di mortalità di quell’influenza, con i PCR, le intubazioni, il midazolam sedativo eutanasizzante e i protocolli di tachipirina e vigile attesa, mentre erano negate le visite in ospedale, impedite le autopsie e preferite le cremazioni.

Tutto questo senza impedire la diffusione del contagio e favorendo anzi il moltiplicarsi delle varianti, depotenziando l’immunità naturale.

Poi sono iniziati gli effetti avversi, che colpiscono organi fondamentali alla vita: su tutti il cuore, il sistema immunitario e l’apparato riproduttivo.

Nel frattempo hanno anche modificato il processo produttivo dei sieri, aggiungendo nuovi rischi a quelli occorsi con le prime dosi.

E’ un disegno deliberato? Il green pass serviva a costringere a sierarsi e ora i sierati sperimentano numerose patologie insieme ad una ridotta fertilità?

Chi ha concorso a tutto questo? Come è possibile che nessuno sapesse niente e che tutti fossero d’accordo?

Non siamo state solo le cavie di un intruglio genico, ma anche quelle di un combinato disposto di misure liberticide adottate “in nome della scienzah”.

Ora, gli stessi, spingono verso l’intelligenza artificiale: l’uomo a loro fa proprio schifo. Forse perchè non sono più nemmeno dotati della loro stessa umanità?

Qualcuno di quei “pensatori” ritiene inutile buona parte di noi. Anzi: ritiene inutile anche la Rivelazione di Dio, ripromettendosi di creare la religione ideale con l’intelligenza artificiale succitata. In fondo credono di essere “dio”: detengono il potere di ipnotizzare con l’informazione, quello di indebitarti creando debito, quello di tracciarti come un animale, togliendoti ogni libertà. Pensano di poter creare la vita in laboratorio, permettendola o togliendola in base ai loro algoritmi. Biongegnerizzati, prodotti in serie, sierati, manipolati, fatti ammalare per curarti, eutanasizzati e cremati.

Dal momento che Dio si è fatto uomo per amore degli uomini, perchè la verità possa rendere liberi è facile capire chi ispiri tanto odio verso l’umanità.

