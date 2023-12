Bergoglio: una Religione Nuova Opposta al Cristianesimo. Silvana De Mari.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione questo articolo della dott.ssa Silvana De Mari, che ringraziamo di cuore. Buona lettura e condivisione.

La chiesa di Bergoglio ha appena approvato la possibilità che le coppie formate da persone dello stesso sesso siano benedette in chiesa, con una dichiarazione del dicastero per la Dottrina della fede che contraddice il precedente divieto del marzo 2021 reinterpretando il concetto stesso di benedizione.

La Chiesa quindi contraddice tutta la sua storia e le sue affermazioni di solo due anni fa.

La verità quindi è considerata una banderuola.

Non si benedice una persona, ma una coppia, cioè una relazione, una relazione che la Chiesa ha sempre definito come contronatura.

Dio condanna la sodomia.

La condanna è espressa nella Bibbia, nel Vangelo dove innumerevoli volte Cristo nomina la distruzione di Sodoma e da un’infinita schiera di Papi e Santi.

È un inedito teologico dottrinale stabilire che la benedizione che è un sacramentale possa essere serenamente data a persone in peccato mortale e senza nessuna volontà ad abbandonare il proprio peccato. Benedire una persona in peccato mortale non è solo un’inutile ipocrisia, è un gesto gravissimo che nega la carità in maniera assoluta, la cancella.

Segnalare al peccatore il suo peccato è il primo fondamentale passo per salvargli l’anima.

Se si benedice il peccatore mentre è sprofondato nel peccato, senza alcuna intenzione di uscirne, lo si inchioda dove è e gli si leva ogni possibilità di redenzione, rendendo inutile il sacrificio di Cristo, che è morto perché tutti siano salvati.

È quindi un gesto anticristico non salvare un peccatore lasciandolo nel peccato. La tendenza alla sodomia non è genetica, è stato dimostrato al di là di ogni ragionevole dubbio dai genetisti, l’ultimo Andrea Ganna su Nature nel 2019.

È un comportamento basato in parte su una sfiducia nelle propria virilità pei i maschi, femminilità nelle femmine, ma soprattutto sull’imitazione e sulla dipendenza.

Vale la pena di spiegare cosa si intende per Anticristo. La parola Anticristo, anzi, Anticristi, al plurale, è contenuta nella seconda lettera di Giovanni, dove si afferma che gli Anticristi sono coloro che all’interno della Chiesa negano l’unicità di Cristo, affermano cioè che si possa arrivare a Dio anche senza di Lui, con altre vie, con altre religioni, oppure violando i suoi comandamenti. Gli Anticristi ritengono che convertire e portare a Cristo coloro che non credono in Lui e coloro che sono nel peccato, non sia il primo dovere di un cristiano e nemmeno un optional del cristiano, ma anzi una brutta cosa, poco carina e tollerante. Il cristianesimo è trasformato in zucchero filato e panna montana sudicia, mentre cristo ha percorso le strade della Galilea affermando di essere il figlio del Padre, il Padre è il signore deli eserciti e colui che ha distrutto Sodoma. Sant’Agostino ricorda che “i delitti compiuti dai sodomiti devono essere condannati ovunque e sempre Dio infatti non ha creato gli uomini perché commettessero un tale abuso di loro stessi. Quando, mossi da una perversa passione, si profana la natura stessa che Dio ha creato, è la stessa unione che deve esistere fra Dio e noi a venire violata” (Sant’Agostino, Confessioni, c. III, p. 8). San Gregorio Magno: “era giusto che i sodomiti perissero per mezzo del fuoco e dello zolfo” San Giovanni Crisostomo: la passione sodomitica è diabolica. San Pier Damiani: “Questo vizio supera per gravità tutti gli altri vizi…”San Tommaso d’Aquino: la sodomia “offende Dio stesso come ordinatore della natura”. Santa Caterina da Siena: vizio maledetto schifato dagli stessi demoni. San Bernardino da Siena: “la sodomia maledetta … sconvolge l’intelletto”. San Pietro Canisio: i sodomiti violano la legge naturale e divina.

Tutti costoro erano malvagi o stolti?

Perché una condanna così severa? Se due si strofinano tra di loro in qualche maniera, non dovrebbero essere affari loro?

La sodomia moltiplica le malattie sessualmente trasmissibili, moltiplica le malattie orofecali, le affezioni proctologiche come l’incontinenza, dove sia praticata soprattutto in ambiente preantibiotico può scatenare epidemie tragiche di germi orofecali, epatite A, escherichia coli, e innumerevoli altri, porta alla sterilità attraverso prostatite e balanoprostite nei maschi, annessite e endometriti nelle femmine.

Modifica la mente, con una inversione del senso del piacere e del dolore e dipendenza dal dolore. Le società che tollerano la sodomia vivono poco e male, quelle che la approvano crollano nel giro di poche generazioni.

La condanna della sodomia dei nostri antenati era una forma di cattiveria o banale legittima difesa? Perché lecito odiare un non vaccinato e non chi veramente moltiplica l’AIDS e la sifilide?

Se la sodomia è bella e benedicibile, allora il Cristianesimo ha torto e va abolito.

Assange ha reso pubblico uno scambio di mail tra Hilary Clinton e John Podesta nel 2012 dove si dichiarava la necessità di scatenare una primavera colorata nella Chiesa per abbattere un oscurantismo medioevale e affermare la parità di genere.

L’elezione di Bergoglio è stata “spontanea” , oppure manovrata in qualche maniera? In questo caso è invalida. Secondo molti Bergoglio sta dando apertura al cattolicesimo rendendolo porzionabile , flessibile, opinabile, tascabile, minimalista, animalista, ambientalista, vegetariano, vegano, simpatico, cordiale e gay friendly. In realtà stanno facendo affermazioni riduttive.

Bergoglio ha fondato una religione nuova del tutto opposta al cristianesimo, religione nuova che ai poteri forti e ai media piace moltissimo. Il cristianesimo ha una rivelazione, quindi non sono pensabili né dubbi, né modificazioni. I dubbi e le modificazioni sono Anticristiche. Il livello di scristianizzazione dell’Europa è totale. Nel 1974 sono stati firmati documenti ufficiali che dichiaravano tra gli scopi della comunità europea l’islamizzazione dell’Europa mediante immigrazione massiva e modificazione delle linee culturali. Modificazione delle linee culturali vuol dire scristianizzazione, per cui la parola Natale è vietata negli auguri ufficiali, il nome Gesù comincia ad essere sistematicamente vietata nelle scuole. Fiumi di denaro, sovvenzioni faraoniche sono elargite ai movimenti LGBT, ai circoli che gestiscono Dark room, ai Pride dove la morale e ka religione del popolo sono ingiuriate, a fronte di punizioni draconiane a chi si permette di criticare uno stie di vita che moltiplica le malattie sessualmente trasmissibili, intestinali, delle patologie proctologiche incluso il cancro dell’ano, e che è un peccato che grida vendetta a Dio nel cristianesimo come una bella festa. Non è una buona carità non andare a cercare la pecora smarrita e salvarla. L’esperienza di peccatori lasciati per anni o decenni nel peccato mortale da confessori privi di sapienza, intelletto, consiglio, fortezza, scienza, pietà e timor di Dio e devastanti. La cosiddetta omosessualità, termine completamente improprio con cui si indica l’omoerotismo. Il termine è sbagliato perché crea l’illusione che sia una forma di sessualità. La sessualità genera la vita, e può essere solo tra uomo e donna. Questo termine assurdo, insieme all’altro termine assurdo che è eterosessualità, la sessualità può nascere solo dall’unione di diversi e complementari, crea l’illusione, la follia che si tratti di un comportamento genetico. La verità è la prima garante della libertà. La cosiddetta omosessuale non è genetica, e non è una malattia, è un peccato. Un peccato però che crea una spaventosa dipendenza, una dipendenza per molti versi simile a quella creata dalla pornografia. La dipendenza è causata dal alterazioni del sistema della dopamina e delle endorfine. Per questo sono così importanti due libri da poco comparsi. Uno è Omosessualità e speranza, di Van Den Aardweg Gerard, della casa editrice Ares, e l’altro è Contronatura, edizioni Radio Spada, che riporta le affermazioni di Sacre Scritture, Papi e Santi sul peccato contro natura, un commento antropologico di Corrado Ruini, uno giuridico di Giovanni Formicola, uno filosofico di Martino Mora e poi c’è il mio commento, che parla degli aspetti medicosanitari. I gay sono il 2 % della popolazione, ma sono il 50 % dei nuovi casi di AIDS e l’80% dei nuovi casi di sifilide. Le due malattie stanno aumentando di anno in anno e stanno diventando resistenti ai chemioterapici. In chiesa si benedice la coppia formata da un uomo e una donna perché questa coppia ha la potenzialità di generare la vita, non solo nel senso ovvio che solo da questa coppia può nascere la vita di un bambino, ma nel senso che dove ci sia una coppia fatta da diversi e complementari le statistiche ci informano che la morbilità diminuisce, ognuno dei due bada all’altro. Per quale motivo benedire un aumento del rischio di incontinenza fecale o del cancro della faringe?

