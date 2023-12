Pro Vita & Famiglia: Riaperta la Sede dopo l’Attentato. Un Presepe Miracoloso.

Se la miccia non si fosse staccata in tempo, l’ordigno sarebbe esploso potendo generare un incendio che avrebbe distrutto l’ufficio e… ci avrebbe impedito di realizzare il nostro piccolo Presepe. Avrebbe spezzato la Tradizione! In sede abbiamo da tempo una statua votiva di San Giuseppe – protettore della Santa Famiglia di Nazareth – e mi piace pensare che abbia potuto proteggerci dal peggio perché potessimo rappresentare anche quest’anno la Natività. Forse è solo una suggestione, Marco. O forse no, chi può dirlo? Fatto sta che la miccia si è davvero staccata appena in tempo, l’ordigno non è esploso, la sede non è andata in fiamme e questo piccolo Presepe è qui, davanti a me, magnifico nella sua semplicità. E questo, Marco, mi rende felice. A pochi giorni da Natale, dopo un anno di grandi vittorie ma anche estenuanti battaglie in prima linea contro poteri molto più forti di noi – che hanno provato addirittura a farci saltare in aria la sede solo perché diamo voce ai tuoi stessi valori – ti assicuro che ho un bisogno estremo di aggrapparmi a pensieri felici. E vuoi sapere una cosa? Pensare che in mezzo a questa baraonda di attacchi su aborto, gender, eutanasia, droga libera, pornografia e utero in affitto TU ci sei Marco, leggi le mail, firmi le petizioni, ci segui sui social e apprezzi i nostri sforzi, è davvero un pensiero felice per tutta la squadra di Pro Vita & Famiglia Onlus. Grazie di vero cuore. Ti prego Marco, questo Natale conferma la tua fiducia nella nostra Missione e dacci la forza necessaria a Perseverare, ne abbiamo davvero bisogno: puoi premiare il lavoro di un anno così duro con un Dono Speciale di Natale per aumentare l’impatto delle nostre iniziative nel 2024 e aiutarci a difendere la Vita nascente, la Famiglia naturale, i diritti dei bambini e la Libertà Educativa dei genitori?