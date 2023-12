Festa della Toscana Dedicata a don Milani. Una Lettera Aperta, Molti i Dubbi.

“A questo punto riteniamo opportuno fermarci per non appesantire ulteriormente la nostra missiva, rimandandovi al testo integrale del dossier per gli altri temi pur importanti che vi abbiamo estesamente trattato, come da indice. Tutto ciò premesso, leggevamo sul Corriere Fiorentino in data 7 dicembre 2022 a questo link , circa le commemorazioni milaniane, che in proposito la Presidente del Comitato Nazionale milaniano, Rosy Bindi, si espresse nel modo seguente:

«Per dodici mesi, quindi anche nel 2024, non vogliamo celebrare, una parola cui lui era allergico, ma farlo parlare oggi, farlo parlare in primo luogo ai giovani, ai ventenni, motivo per cui ci sarà anche un sito del centenario e coinvolgeremo le scuole con iniziative, concorsi, premi, borse di studio collettive — spiega Rosy Bindi — il sito oltre a coinvolgere i giovani avrà spazio per tutte le iniziative legate al priore di Barbiana, non solo per quelle che faremo noi, poche, di livello nazionale e mi auguro di qualità».

Ebbene Signori, di cosa vogliamo far parlare oggi don Milani, ai giovani, ma anche a noi stessi? Qual è la lezione che traiamo oggi dal priore di Barbiana? E’ forse cambiato qualcosa rispetto al passato, rispetto alle valutazioni che su don Milani avevano dato i suoi diretti superiori dell’epoca, il Venerabile Cardinale Arcivescovo Elia Dalla Costa e il Cardinale Ermenegildo Florit, ma anche il patriarca di Venezia Angelo Giuseppe Roncalli, che sarebbe stato poi il pontefice Giovanni XXIII? E’ cambiato qualcosa rispetto alle valutazioni che ciascuno di noi ancora oggi può fare circa la lezione milaniana, attingendo direttamente alle parole del priore? Può essere che la débâcle educativa milaniana, la ribellione sistematica verso i superiori, l’apologia della lotta di classe e della violenza rivoluzionaria, dello spargimento del sangue dei nemici del popolo e della lotta armata di stampo proto-brigatista e finanche – ma di questo Dalla Costa e Florit non erano a conoscenza – l’orgogliosa rivendicazione di pulsioni omosessuali e pedofile (il tutto dettagliatamente documentato nei capitoli del dossier), non siano più censurabili come lo erano una volta?