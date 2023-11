Video del Padre di Indi Gregory. Oggi l’Alta Corte UK Decide Vita o Morte.

Porto nel mio cuore ogni parola del videomessaggio del papà di Indi per darmi coraggio e andare avanti. Nelle ultime ore, con Pro Vita & Famiglia, non abbiamo smesso un attimo di lottare: interviste, comunicati stampa, post sui social e dirette TV… tutto per fare in modo che il mondo ascolti la storia di Indi, della sua mamma e del suo papà. Inoltre, stiamo costantemente mettendo al corrente i legali di Indi della grande mobilitazione promossa con la nostra petizione. E ora è il momento di aumentare il volume di questa battaglia. Stiamo guadagnando del tempo prezioso. Non possiamo fermarci proprio ora. Marco, ti chiedo un ulteriore sforzo: Per favore, condividi la petizione su tutti i tuoi social (Facebook, Instagram, Telegram, Whatsapp) e con tutti i tuoi contatti. Aiutami a portare a conoscenza della storia di Indi più persone possibili. Possiamo, dobbiamo fare la differenza per Indi e la sua famiglia. C’è ancora speranza. In alto i cuori!