Un grande futuro alle spalle. Domenico Bartolucci e la Scuola Romana. Porfiri.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, il maestro Aurelio Porfiri porta alla vostra attenzione questo frutto del suo lavoro. Buona lettura e diffusione.

Aurelio Porfiri (2022). Un grande futuro alle spalle. Domenico Bartolucci e la Scuola Romana. 107 pagine.

La grande opera artistica di Domenico Bartolucci, Maestro e Cardinale, attende una valutazione da parte degli studiosi che tenga conto dell’apporto di questo grande protagonista nel campo della musica sacra cattolica. Fu un grandissimo compositore, un insegnante, un direttore di coro che fu alla testa per più di 40 anni di quella che era una delle istituzioni più gloriose della Chiesa Cattolica, la Cappella Musicale Pontificia detta Cappella Sistina.

Egli si trovò ad operare in un periodo di grandi turbolenze per la Chiesa Cattolica e per la sua liturgia, un periodo di grandi sconvolgimenti che ancora oggi non hanno trovato una soluzione accettabile. Egli soffrì molto per la decadenza della musica sacra a cui aveva dedicato tutta la vita e visse con grande dolore il suo allontanamento dalla guida della Cappella Musicale Pontificia nel 1997.

In questo libro di Aurelio Porfiri viene presentata la figura del Cardinale Bartolucci in modo da fornire una introduzione alla sua vita e opera. Aurelio Porfiri conobbe e frequentò questo grande musicista, di cui fu allievo e discepolo durante un arco di molti anni. Con lui ebbe molte conversazioni nella casa del Cardinale a Via Monte della Farina a Roma. Una di queste conversazioni in forma di intervista, realizzata nel 2009 e mai pubblicata, è inclusa in questo volume. Questo libro è senz’altro un ricordo affezionato ma anche un tentativo di collocare questo Maestro nel contesto difficile e complicato del suo tempo.

In questo volume troverete tra l’altro:

Possiamo progredire senza tradizione?

I ricordi personali dell’autore sulla figura del Cardinale, una delle ispirazioni più importanti per la sua vita.

La vita musicale nella contadina Borgo san Lorenzo, terra natale del Maestro.

Come un Toscano doc seppe farsi Romano.

Perché il linguaggio modale è il linguaggio musicale del futuro.

L’opera del Maestro per la ristrutturazione della Cappella Sistina.

Un ricordo del grande padre Catena, Maestro insuperato dei pueri cantores.

I tormenti del dopoconcilio.

Una intervista inedita del 2009 in cui gustare i giudizi taglienti del Maestro su vari nomi “intoccabili”.

Insomma, un testo importante che riporta al centro la questione della liturgia cattolica e della musica sacra. Un ricordo che è stato pubblicato qualche mese fa ma che ben si adatta ad essere presentato a dieci anni dalla morte del Maestro. Un testo godibile e che sicuramente spingerà molti a cercare di approfondire la figura di questo gigante della musica che ha saputo cantare la fede in modo che lo accomuna ai grandi della tradizione musicale cattolica.

Aurelio Porfiri è compositore, direttore di coro, educatore ed autore. Ha al suo attivo più di 60 libri tradotti anche in altre lingue, molti dedicati alla musica sacra. La sua musica è pubblicata in Italia, Francia, Stati Uniti, Cina e Germania. Vive fra l’Italia e la Cina.

Cartaceo € 20,79

Ebook Kindle € 9,99

Ebook € 9,99

