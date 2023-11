Spira. Il Vescovo Chiede ai Sacerdoti di Benedire le Unioni Omosessuali in Chiesa.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, mentre “Tucho” Fernandez dalla Congregazione per la Dottrina della Fede “apre” a trans e omosessuali, che possono essere testimoni di nozze, madrine e padrini, il vescovo di Spira va più oltre, come potete leggere nell’articolo di The Pillar che ringraziamo per la cortesia. La traduzione è nostra. Buona lettura e condivisione.

§§§

Vescovo tedesco chiede ai pastori di benedire le coppie omosessuali

Il vescovo Karl-Heinz Wiesemann ha detto nella lettera del 2 novembre a sacerdoti, diaconi e operatori pastorali laici che le benedizioni – estese anche alle coppie risposate – possono avvenire nelle chiese della diocesi di Speyer.

“La cerimonia deve essere diversa da una cerimonia nuziale in chiesa in termini di parole e segni e deve rafforzare esplicitamente l’amore, l’impegno e la responsabilità reciproca nel rapporto di coppia come atto di benedizione”, ha scritto nella lettera di 1.000 parole.

I media cattolici locali hanno detto che Wiesemann è stato il primo vescovo tedesco a fare un simile appello, anche se altri prelati hanno sottolineato in precedenza che i pastori non dovranno affrontare alcuna sanzione per aver benedetto coppie omosessuali e risposate nelle loro diocesi.

Wiesemann, che guida la diocesi nel sud-ovest della Germania dal 2008, ha detto di aver lanciato l’invito dopo che il 93% dei partecipanti alla controversa “via sinodale” del Paese ha approvato un documento che chiede “cerimonie di benedizione per le coppie che si amano”.

Il testo chiedeva la creazione di una “dispensa” da utilizzare nelle diocesi tedesche che includesse “moduli suggeriti per le celebrazioni di benedizione per varie situazioni di coppia (coppie risposate, coppie dello stesso sesso, coppie dopo il matrimonio civile)”.

Wiesemann ha scritto: “Sia per quanto riguarda i credenti i cui matrimoni si sono sciolti e che si sono risposati, sia soprattutto per quanto riguarda le persone orientate allo stesso sesso, è urgente – soprattutto sullo sfondo di una lunga storia di profonde ferite – una prospettiva diversa per trovare un atteggiamento pastorale ispirato al Vangelo, come molti di voi praticano da tempo”.

“Per questo motivo ho fatto una campagna sinodale per una rivalutazione dell’omosessualità nell’insegnamento della Chiesa e ho anche votato per la possibilità di benedire le cerimonie per le coppie dello stesso sesso. Sono rimasto fedele a questa posizione. Spero che nel percorso del Sinodo globale anche questa pressante questione del nostro tempo possa avere uno sviluppo positivo”.

Una relazione pubblicata il 28 ottobre al termine della prima sessione del Sinodo sulla sinodalità non menzionava le benedizioni per le coppie dello stesso sesso e nemmeno l’acronimo “LGBT”.

Ma Papa Francesco ha affrontato il tema delle benedizioni in una risposta a cinque dubia, o dubbi, posti da cardinali prima dell’assemblea di Roma.

Il Papa ha detto che è una questione di prudenza pastorale “discernere adeguatamente se esistono forme di benedizione, richieste da una o più persone, che non trasmettano una concezione errata del matrimonio”.

“Le decisioni che possono rientrare nella prudenza pastorale in alcune circostanze non devono essere trasformate in una norma”, ha scritto. “In altre parole, non è opportuno che una diocesi, una conferenza episcopale o qualsiasi altra struttura ecclesiale autorizzi costantemente e ufficialmente procedure o regole per ogni tipo di relazione”.

La Germania non è l’unico Paese in cui i vescovi hanno incoraggiato le benedizioni tra persone dello stesso sesso. I vescovi fiamminghi del vicino Belgio hanno autorizzato un testo che consente la benedizione rituale delle coppie dello stesso sesso nel settembre 2022.

Sebbene il Dicastero per la Dottrina della Fede abbia affermato nel 2021 che la Chiesa non ha il potere di offrire benedizioni liturgiche per le unioni omosessuali, il Vaticano non ha risposto pubblicamente al passo dei vescovi fiamminghi.

Nella sua lettera, il vescovo Wiesemann ha detto che: “Nessuno è obbligato a tenere tali benedizioni, ma la mia richiesta significa anche che nessuno che effettua tali benedizioni deve temere sanzioni”.

“Al contrario, per me è importante dare a questi credenti un segno chiaro della vicinanza di Dio nella comunità della Chiesa. Può darsi che l’ambiente domestico (eventualmente anche con la benedizione dell’appartamento condiviso) sia più adatto per ricevere una benedizione. La cerimonia di benedizione può svolgersi anche in chiesa o in un altro luogo adatto”.

Il vescovo 63enne ha detto che fino a quando la Conferenza episcopale tedesca non avrà completato l’opuscolo, i pastori dovranno fare riferimento a una pubblicazione di 52 pagine intitolata “La celebrazione delle benedizioni per le coppie”, prodotta dall’AFK, un’associazione per l’educazione familiare e la cura pastorale.

Più di mezzo milione di cattolici ha formalmente lasciato la Chiesa in Germania nel 2022, la cifra annuale più alta mai registrata.

Secondo la Conferenza episcopale tedesca, la diocesi di Speyer serve 465.776 cattolici, 19.000 dei quali (4,1%) frequentano le messe.

Nel 2022 la diocesi ha registrato 3.047 battesimi, 3.384 prime comunioni, 2.134 cresime, 730 matrimoni e 6.324 funerali. Inoltre, 11.859 persone hanno lasciato la Chiesa, mentre 34 hanno aderito e 112 sono tornate formalmente.

Wiesemann ha promesso di rispettare le coscienze dei pastori che si oppongono alle benedizioni. Ma ha chiesto loro di indirizzare le coppie all’ufficio diocesano, che le metterà in contatto con un altro pastore nella loro regione.

Ha chiesto ai pastori disposti a offrire benedizioni al di fuori delle loro aree di cura pastorale di contattare l’ufficio in modo da creare e distribuire un elenco.

“Le preghiere di benedizione di molte coppie rivelano un profondo desiderio di poter vivere la propria vita insieme sotto la protezione e la guida di Dio”, ha scritto.

“Ciò che è evidente qui è un desiderio di Dio che va oltre i confini che sono stati tracciati finora. Questo va preso sul serio e indica la promessa biblica della presenza di Dio ovunque ci sia bontà e amore”.

E ha aggiunto: “Con la possibilità di benedire le celebrazioni, vogliamo rendere giustizia sia alla misericordia di Dio che alla situazione delle persone”.

“Affrontiamo questo percorso insieme e rimaniamo in dialogo”.

§§§

