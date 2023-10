Sieri: la Testa del Serpente è a Ginevra. Agostino Nobile.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, Agostino Nobile offre alla vostra attenzione queste riflessioni sull’operazione – ancora in corso – lanciata da Big Pharma con i suoi complici nella politica, nella sanità e nell’informazione. Buona lettura e diffusione.

§§§

Sieri: la testa del serpente è a Ginevra

Il Dr. Pascal Najadi, vittima del siero, definisce “testa di serpente” le organizzazioni WEF-ONU-OMS con sede in Svizzera. Nato il 20 agosto 1967, è un banchiere d’investimento svizzero in pensione, regista e autore. Attualmente lavora come attivista per la pace. È noto soprattutto per aver prodotto film come Grounding – The Last Days of Swissair (2006), votato come uno dei migliori film della storia del cinema svizzero. Ha anche prodotto Rebel News (2015) e National Citizens Inquiry (NCI) (2023). Ha citato in giudizio il presidente svizzero Alain Berset per aver abusato della sua carica e per aver rilasciato false dichiarazioni alla televisione svizzera riguardo al COVID-19.

Dal 1993 al 2003, Najadi è stato membro del consiglio di amministrazione della Dresdner Bank di Londra ed è stato responsabile dei mercati dei capitali che coprono l’Europa centrale, l’Asia centrale, la Federazione russa, l’Africa e il Medio Oriente. Dopo che suo padre Hussain Najadi è stato assassinato a Kuala Lumpur nel 2013, ha affermato che il governo e il presidente malesi hanno coperto gli assassini di suo padre. Nel 2023, Najadi ha intentato una causa civile contro Pfizer a New York, per aver subito danni dal vaccino Covid-19 di Pfizer-BioNTech.

Di seguito l’intervista al Dr. Najadi e alla dottoressa Astrid Stuckelberger trascritta in italiano:

Dr. Najadi: «Ginevra, sembra bellissima e lo è. Ha un lago, ha il suo Jet d’Eau, ha una atmosfera molto pacifica. Ma ha anche un lato oscuro. Tutto ciò che è male nel mondo e che fa riferimento a un democidio [neologismo ridefinito dal politologo Rudolph Joseph Rummel come “omicidio di qualsiasi persona o gruppo di persone da parte del loro governo, compresi genocidio, politicidio e omicidio di massa”].

A Ginevra c’è l’OMS, GAVI e il World Economic Forum (WEF) di cui mio padre fu un co-fondatore e disgustato, nei primi anni ‘80, lasciò Klaus Schwab. Il WEF ha immunità diplomatica. Io come cittadino svizzero, qui ed ora, dichiaro che il WEF non è più idoneo ad avere immunità diplomatica.

Faccio appello alle autorità svizzere e alla Sicurezza per arrestare queste persone. Perchè? Il WEF, l’OMS, GAVI, Big Pharma, Big Tech e Bill Gates hanno raccomandato una iniezione per l’umanità tutta, che come arma biologica inietta nanolipidi in 5,7 miliardi di persone. E noi Svizzeri li stiamo ospitando? Tutto ciò è terribile. Non possiamo tollerare alcuna entità che promuova l’iniezione di un veleno nell’umanità. […] Io sono una vittima e sto morendo per questo. Ed anche mia madre. E’ un democidio e sarete giudicati. Ciò verrà corretto in nome dell’umanità».

Di seguito le parole della Dr.sa Astrid Stueckelberger PhD, sostenitrice della presenza di nanotecnologie nei sieri Covid-19. Scienziata internazionale della salute che da 30 anni conduce e dirige ricerche da studi clinici a quelli epidemiologici. Ha lavorato nella OMS, Mental Health Division e continuato la collaborazione con la OMS alla University Hospital di Ginevra .

«Forse cè una sindrome svizzera di Ginevra, ma di certo c’è una sindrome ONU. Le persone infatti sono cosi spaventate per ciò che sta accadendo, dato che l’ONU è sotto occupazione: lì le persone non comprendono, mentre quelle che comprendono stanno zitte oppure cercano di parlare in modi diversi per aiutare le persone a svegliarsi.

Dunque se comprendete questo, saprete che è stato molto facile modellare un governo mondiale, in mancanza di una forza che lo fermi e dica “noi la la gente”, siamo più importanti. Ed è quel che stiamo facendo ora. Stiamo cercando di costruire il movimento “We the People” (Noi la gente), che è globale, qualcosa di completamente diverso.

[…] L’OMS non ha nessun diritto di dare ordini, per dettare legge a tutto il mondo, come invece hanno fatto. E GAVI, Global Alliance for Vaccine Immunization [creata e sovvenzionata dalla famigerata Bill & Melinda Gates], ha ricevuto totale immunità dal governo svizzero, lo potete vedere in admin.lex del database svizzero. Andate a vedere. Questo è chiaramente un colpo di stato! E’ una scena di crimine globale. Stiamo portando alla gente piccoli pezzi di evidenze, con umiltà. Perchè nella scienza si ha sempre un dubbio. Ed è un dubbio salutare. Penso che questa sia una attitudine molto importante».

Dr. Pascal Najadi: «Personalmente credo che Ginevra abbia un futuro migliore e che la neutralità svizzera deve essere ristabilita. Non abbiamo un futuro nel non essere neutrali, e i giovani che sopravviveranno a questo, saranno auspicabilmente i garanti del fatto che tali istituzioni non potranno mai più trovare un appiglio nel nostro paese benedetto. Mai più. La testa del serpente è a Ginevra. Lo definisco un pericolo diretto e chiaro, in questo presente, per la popolazione svizzera.

Ma posso dirvi che è stato tagliato. Se avete una casa di carte, costruita da criminali, quando una carta di questa casa viene tolta dalla giustizia, ciò farà cadere tutta la casa di carte. Ma non si fa tutto questo solo con la speranza. Tutti devono cambiare la loro mente e spirito. A tutti i vaccinati, a coloro che hanno ricevuto le iniezioni, sapendo di essere stati avvelenati, dico, siamo le masse, siamo miliardi di persone, alziamoci e diciamo basta! Non saremo più complici perchè siamo i guardiani dell’umanità, e la nostra luce distrugge l’oscurità del male. Sempre».

Video originale: https://x.com/DrJeffHorelick/status/1715412165329322178?t=ZAbZ9tnjtmE81qJudcflqA&s=03)

Agostino Nobile

§§§

Aiutate Stilum Curiae

IBAN

IT79N0200805319000400690898

BIC/SWIFT

UNCRITM1E35

§§§

Condividi i miei articoli:



Tag: ginevra, najadi, nobile, siero, vaccini



Categoria: Generale