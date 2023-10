Rupnik incardinado en Koper. Viganò: Ay de los que llaman bien al mal…

26 Ottobre 2023 Pubblicato da Marco Tosatti, su https://www.marcotosatti.com/ 2023/10/26/rupnik-incardinato- a-capodistria-vigano-guai-a- coloro-che-chiamano-bene-il- male/

Marco Tosatti

Estimados amigos y enemigos de Stilum Curiae, ofrecemos a vuestra atención este artículo de Silere Non Possum, comentado por un post en un post en X (ex Twitter) del arzobispo Carlo Maria Viganò. Feliz lectura, indignación y difusión. ¿Y las religiosas manipuladas? ¿Y la absolución de un cómplice en el sexto mandamiento? Solo son religiosas…

§§§

¡Ay de los que al mal llaman bien y al bien mal,

que ponen tinieblas por luz, y luz por tinieblas;

que dan lo amargo por dulce, y lo dulce por amargo!

¡Ay de los que son sabios a sus propios ojos, y prudentes ante sí mismos!

¡Ay de los que son héroes para beber vino, y valientes para mezclar bebidas embriagadoras,

que por un regalo absuelven al malhechor y privan a los justos de su derecho!

Por eso, como la lengua del fuego devora la paja, y como la llama consume la hierba seca,

así su raíz será como podredumbre,

y su flor será arrebatada como el polvo,

por cuanto han rechazado a ley de Yahvé de los ejércitos,

y despreciado la palabra del Santo de Israel.

(Is 5, 20–24)

***

Cuando se goza de una cobertura en los máximos niveles no hay nada que temer. Siempre ha actuado con esta convicción Marko Ivan Rupnik, el ex jesuita esloveno destituido por la Compañía de Jesús luego de la filtración de noticias sobre crímenes canónicos tratados de forma, por así decirlo, “anómala”.

El 1 de diciembre de 2022 el sitio web Silere non possum anunció que el artista había sido condenado por haber absuelto a su cómplice en el pecado contra el sexto mandamiento. Así, la Congregación para la Doctrina de la Fe estableció que el sacerdote había incurrido en excomunión latae sententiae. Después de unos días, el papa Francisco revocó la excomunión sin explicar por qué. Poco tiempo después llegaron al Dicasterio nuevas denuncias sobre abusos cometidos por Rupnik. El procedimiento, incluso en ese caso, fue tratado en forma anómala y el Papa no se tomó el tiempo de intervenir sobre la prescripción.

Rupnik en Koper

Mientras Francisco, en sus numerosas entrevistas, se dedica a hablar de transparencia y verdad, en el caso de Marko Ivan Rupnik procede a través del silencio y de prohibiciones absolutas de pronunciar una palabra.

Cuando informamos que Ivan Bresciani encontró un hogar en Ascoli Piceno, también dijimos que si la Compañía de Jesús o las diócesis individuales no se hubieran pronunciado sobre el destino de Marko Ivan Rupnik, nos habríamos visto obligados a informar quién y cómo habría acogido a este presbítero que fue declarado culpable de un delito gravísimo por la Congregación para la Doctrina de la Fe.

Esto es necesario porque este hombre seguirá cuidando de las almas y llevando adelante su “obra artística” y la transparencia en cuanto a la incardinación de los sacerdotes es también una obligación legal. El pueblo de Dios, pero también los hermanos de Rupnik, deben saber si este sacerdote puede ejercer lícitamente o no.

El 13 de junio de 2023, un mes antes de ser destituido de la Orden a la que pertenecía, el sacerdote envió una carta a S.E.R. monseñor Jurij Bizjak, obispo de Koper, con quien había retomado el contacto desde hacía algún tiempo. En la carta Rupnik pedía ser acogido ad experimentum en su diócesis de origen.

Bizjak se reunió con el nuncio apostólico en Eslovenia, el francés S.E.R. monseñor Jean-Marie Speich. [Respecto a este último], se trata de la primera ordenación episcopal de Bergoglio como Papa, en cuya homilía el Papa dijo: “Nunca hacer esperar a un presbítero. ¿Pide una audiencia? ¡Responder inmediatamente! Sed cercanos a ellos”. Y de hecho Speich no tardó en intervenir en este asunto e informó a monseñor Bizjak: “La incardinación en Koper es una excelente solución. No hay problema porque de todos modos no hay condenas”.

Está claro que la condena que recibió Rupnik en mayo de 2020 ha quedado claramente relegada al olvido. ¿Desde cuándo si el Papa elimina la excomunión (es decir, el efecto de un comportamiento), cesa también el comportamiento en sí? En palabras simples, si te concedo “la Gracia” no significa que tu comportamiento no ha ocurrido o que no hubo efectivamente una condena.

Pero monseñor Bizjak no sólo consultó a Speich, sino también al cardenal vicario Angelo De Donatis y al gran canonista Giacomo Incitti. Sí, ¿recuerdan ustedes a ese sacerdote que incluso se desvivió por emitir un juicio(sin tener ningún título) la labor del Dicasterio para la Doctrina de la Fe? La competencia de este hombre es evidente y la Urbaniana ha demostrado una vez más hasta qué punto sus profesores desconocen la ley. ¿Desde cuándo un profesor, sin ningún título pontificio, puede juzgar el trabajo del más alto dicasterio de la Curia Romana que se ocupa de delicta graviora?

Unos días después de recibir la carta de Rupnik, el 20 de junio de 2023, el obispo de Koper aceptó la petición de Rupnik. El sacerdote puede ahora ejercer libremente su ministerio. La situación es más grave que antes. Como habíamos dicho, de hecho, deshacerse de la Compañía de Jesús habría sido positivo para Rupnik. Sólo la Orden de los jesuitas había impuesto restricciones (aunque se supo que nunca supervisó el cumplimiento de estas restricciones). Hoy, después de todo lo que ha surgido, Rupnik es aún más libre y puede ejercer pacíficamente (él, no nosotros) su ministerio sacerdotal. Puede administrar el sacramento de la penitencia, dirección espiritual, predicar ejercicios, etc…

Toda la documentación llegó a Borgo Santo Spirito 4 [sede de la Curia General de la Compañía de Jesús, en Roma] y alguien hizo caso omiso. “De hecho –informan– Rupnik no pidió ejercer allí su ministerio, sino que quería seguir realizando ejercicios espirituales y pintar mosaicos”.

En esencia, Rupnik quiere seguir haciendo lo que le gusta. Nada nuevo bajo el sol. Sin embargo, el Código intenta combatir a los que son clérigos vagantes, incluso el mismo papa Francisco ha establecido en una de sus innumerables modificaciones al texto: “de manera que no se permitan en absoluto clérigos acéfalos o errantes“. Lo sabemos bien, las reglas se aplican a todos, menos a los amigos. ¡A ningún sacerdote se le ocurriría pedirle a su obispo hacer pequeños dibujos en la pared! Al día siguiente seria expulsado del estado clerical sin ningún tipo de peros. Pero para Rupnik todo es posible.

“Cuando recibimos la comunicación del obispo de Koper nos limitamos a comunicarle el documento con la renuncia de Rupnik a la Compañía de Jesús, más no podemos hacer. Está claro que si el nuncio y el obispo proceden con esta convicción significa que hay Alguien que protege a Rupnik y que es mucho más importante que esta curia”, informa un jesuita en Borgo Santo Spirito.

El papa Francisco no da marcha atrás

Rupnik y sus seguidores del Centro Aletti no se hacen ningún problema. Incitti no sólo realizó una visita al Centro, lo cual es algo aberrante, sino que también entregó al obispo Bizjak un borrador para que lo entregara a los dicasterios para la incardinación de Rupnik. A Giacomo Incitti se le hizo pasar como el que, en forma totalmente imparcial, realizaría una visita canónica muy rigurosa, pero se convirtió en el que más trabajó para rehabilitar a Rupnik luego de la “gran Pasión” que vivió a causa de los medios de comunicación.

Y así es que -como explica el P. Dysmas de Lassus– el verdugo se convierte en víctima y se ve envuelto en esa aureola de santidad que tan desesperadamente busca.

Dos pesas y dos medidas. El método es siempre el mismo. Si Francisco es tan duro con sus enemigos o con aquéllos que ni siquiera conoce, se vuelve increíblemente magnánimo con los que son sus amigos y tienen las billeteras llenas. Don Rupnik, ahora tenemos que llamarlo así, es conocido dentro del clero por ser una persona que siempre hizo lo que quería. En Roma abrió su Centro Aletti, luego convenció a De Donatis para que aprobara una fraternidad sacerdotal, viajó por todo el mundo (con la aprobación de la Compañía de Jesús) pintando sus mosaicos y dando sus ejercicios. Todo sin pasar ni un día en la parroquia. ¿Pero el sacerdote no debería tener olor a ovejas? Aquí el único olor que se huele es el de pintura y el del dinero. Hoy, después de todo lo que ha trascendido sobre la figura de este sacerdote esloveno, gracias al Papa y a sus amigos (entre los que se encuentran De Donatis, Incitti, Bizjak, Speich, etc.), seguirá haciendo lo que quiere. Quizás con algún encargo ficticio, sólo en el papel, para poder recibir también más dinero.

A esto es a lo que se llega cuando la “lucha contra los abusos” es simplemente una forma de deshacerse de esos sacerdotes y obispos que incomodan. Este es el método de la hipocresía por el cual Cristo nunca sintió misericordia.

d. R. M.

Silere non possum

§§§

Ayuda a Stilum Curiae

IBAN: IT79N0200805319000400690898

BIC/SWIFT: UNCRITM1E35

§§§

Condividi i miei articoli:



Tag: capodistria, koper, rupnik, vigano



Categoria: Generale