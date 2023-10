Laudate Deum. Un comentario de Ettore Gotti Tedeschi

Laudate Deum. ¿As í habl ó justamente Zarathustra?… (por Ettore Gotti Tedeschi)

La exhortación Laudate Deum quizás no haya recibido demasiada atención. Sin embargo, está lleno de significados. En primer lugar me recordó la profecía de Frederic Nietzsche (1844-1900) en Así habló Zaratustra, cuando exhortaba a los hombres a usar su propia voluntad para proclamar que “el superhombre es el sentido de la tierra”. Pero sobre todo declarando que: “antes el crimen contra Dios era el peor pecado… pero hoy es pecar contra la Tierra… ¡lo más terrible que se puede hacer!”. Casi todas las profecías de Federico Nietzsche se han cumplido: además del mayor pecado antes mencionado (que se insinúa en LaudatoSi y Laudate Deum), que de “contra Dios” pasará a ser “contra la Tierra”, también se ha cumplido la profecía sobre el gran “renacimiento científico”, gracias al cual el hombre finalmente se ha convertido en superhombre (transhumanista), naturalmente con la muerte de Dios. Pero, sobre todo, merece atención la profecía de Nietzsche sobre el colapso de la civilización cristiana occidental, porque es un “valle de lágrimas”. Respecto a ello, siempre me he preguntado si este colapso se debió sólo a quienes no amaban la civilización occidental, precisamente porque era cristiana, o si se debió también a la dificultad de defenderla en el ansia de evolucionar ciertos fundamentos de esta civilización cristiana para no entrar en conflicto con sus enemigos.

Al respecto, recuerdo una vieja anécdota que se contaba en una universidad estadounidense, burlándose de su capacidad para crear super gerentes. Si en lugar de la universidad ponemos una autoridad moral y en lugar del super gerente ponemos al aspirante a la santidad, surge una preciosa advertencia, en extrema síntesis: encontrémosla leyéndola.

-Después de la Segunda Guerra Mundial, un italiano de genio y gran voluntad fue a Nueva York y observó que en las calles aledañas a Wall Street, a la hora del almuerzo, todos los empleados del Distrito Financiero del Downtown iban a comer hamburguesas y hot dogs. Se le ocurre una idea muy italiana: organizar un quiosco móvil y proponer comer un buen plato de pasta casera con tomate, parmesano y más, preparado en casa, con ingredientes de la mejor calidad, acompañada de una copa de buen vino. Cocinado por la esposa y la suegra, por supuesto. En definitiva tiene un éxito inesperado, al cabo de un año ya tiene 10 quioscos, al cabo de 5 años más de 100 y es líder absoluto, todo el mundo quiere sus tagliatelle italianas caseras. Al hacerse rico se permite enviar a su hijo mayor a la universidad de negocios más famosa, donde el joven aprende estrategia comercial y luego regresa a trabajar con su padre. Inmediatamente surge en el joven el espíritu crítico de una estrategia innovadora y progresista hacia el negocio familiar, y comienza a evaluar que el negocio de su padre ya no es sostenible: se ofrece demasiado valor a precios demasiado bajos, especialmente en comparación con los competidores que venden hamburguesas y hot dogs. “Querido padre”, le dice, “si seguimos así cerraremos en unos años, este negocio hecho así no es competitivo, no es sostenible”. Así (imposibilitado de subir los precios ya altos) comienza la estrategia de reducción de costos. Desde pasta casera hasta pasta industrial, desde condimentos hechos por la abuela hasta condimentos en envases, desde parmesano rallado hasta aserrín, desde buen vino hasta mal vino. Sólo para satisfacer las nuevas necesidades de los clientes. En resumen, los clientes se diluyen y al cabo de un tiempo fracasa. En lugar de reflexionar sobre las causas del colapso, simplemente se limita a considerar los efectos. Se acerca a su padre y le dice “papá, te dije que nuestro negocio no era sostenible y teníamos que adaptarnos a la competencia, ¿verdad?”.

Bueno, ¿y entonces? Pongamos doctrina y liturgia en lugar de pasta y encontramos la preciosa advertencia prometida. En materia moral, entonces, la supuesta visión estratégica no basta si no hay una visión sobrenatural.

-¿Pero a quién va dirigida esta Exhortación y con qué finalidad? ¿Darle un nuevo sentido a la vida? ¿del cuidado del alma (búsqueda de la salvación eterna) al cuidado de la tierra?

Se define a Laudate Deum como una llamada a todas las personas de buena voluntad. Pero aquí también me pregunté: ¿qué es la buena voluntad? Pero sobre todo, ¿qué es la voluntad? ¿No es tal vez la capacidad de la criatura humana de alcanzar una meta sin dejarse influenciar por las circunstancias que limitarían su libertad? Sócrates explicó que por naturaleza el hombre tiende a elegir lo que es bueno para él y el mal lo hace por desconocimiento de las causas. Por eso es necesario explicar y comprender las causas (del bien y del mal) antes que los efectos. La buena voluntad es, por tanto, la que permite querer hacer el bien sin confundirlo o imponiéndolo. Querer imponerlo confundiendo las causas significa querer influir en el comportamiento y privar erróneamente al hombre de la libertad. De hecho, yo creía que la voluntad en libertad era esa capacidad inherente al hombre de cultivar y valorizar, para comprender y elegir qué hacer y por qué. Específicamente en el pensamiento cristiano es particularmente ambiciosa, porque implica determinar las propias acciones tratando (con la ayuda de la Gracia) de hacerlas coincidir, en la medida de lo posible, con la voluntad de Dios.

-Concluyendo, hablando específicamente del ambientalismo y de la crisis climática, expuestos en documentos del Magisterio destinados a influir en el comportamiento y en la voluntad y la libertad humanas, creo que es bueno profundizar en las causas y no sólo evaluar los efectos. Al realizar un diagnóstico erróneo, los pronósticos pueden producir errores mayores, lo que podría suponer riesgos para la humanidad. Si indirecta e implícitamente, al ensalzar el cuidado de la tierra, se da a entender que el hombre es un “cáncer de la naturaleza”, un explotador codicioso y violador de la tierra, me temo que es bastante difícil no dar a entender que su dignidad es la de un bacilo escapado a la evolución y por tanto vida, nacimientos, educación, salud, etc., que luego se convierten en valores evidentemente negociables…

