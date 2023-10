La Scelta Obbligata di Netanyahu, lo Stupore di Hamas. Al Monitor.

Marco Tosatt i

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione, nella nostra traduzione, questo articolo pubblicato da Al Monitor, un sito americano di informazioni e approfondimenti sul Medio Oriente. Buona lettura e diffusione.

§§§

TEL AVIV – Israele non sarà più lo stesso dopo il 7 ottobre 2023. L’invasione del suo territorio, il massacro e il rapimento dei suoi civili hanno risvegliato le più profonde paure esistenziali di Israele. Le scene di uomini armati che portano via donne, bambini e anziani hanno invariabilmente evocato il ricordo dell’Olocausto anche tra gli israeliani di terza generazione che non hanno mai vissuto quegli orrori.

Israele è stato fondato 75 anni fa come lezione di quell’epoca buia per garantire un rifugio sicuro agli ebrei in uno Stato indipendente. La certezza degli israeliani che il loro potente esercito li avrebbe tenuti al sicuro si è infranta sabato, quando più di 1.000 militanti di Hamas hanno superato le difese all’avanguardia del Paese e hanno sferrato un barbaro attacco uccidendo più di 1.000 israeliani, la maggior parte dei quali civili, nel giro di 24 ore.

L’11 settembre di Israele

Per mettere questo orrore in prospettiva, in proporzione ai quasi 10 milioni di abitanti di Israele, il bilancio delle vittime sarebbe pari a quattro volte il numero di americani uccisi l’11 settembre. Testimonianze e video attestano la particolare crudeltà degli assalitori che hanno fatto irruzione nelle case, uccidendo i bambini davanti ai loro genitori e i genitori davanti allo sguardo incomprensibile dei loro figli, civili innocenti che hanno trascorso la loro vita nelle comunità di confine di Gaza sperando nella pace contro ogni previsione.

Israele ha mobilitato circa 300.000 truppe di riserva da schierare su due fronti: il confine con Gaza a sud e quello libanese a nord, sede di Hezbollah e del suo massiccio arsenale missilistico. Negli ultimi giorni Israele ha ripetutamente messo in guardia il leader di Hezbollah Hassan Nasrallah dalla tentazione di unirsi ad Hamas e di lanciare una guerra contro Israele, ricordandogli le terribili conseguenze per il suo gruppo della Seconda guerra del Libano del 2006, da lui stesso istigata. Ma gli avvertimenti potrebbero non bastare e le colonne corazzate si stanno ammassando nel nord di Israele per prevenire un’incursione di Hezbollah nelle comunità israeliane.

Sabato scorso, Hamas ha realizzato ciò che Hezbollah aveva pianificato per anni. La sorpresa è stata maggiore persino di quella della guerra dello Yom Kippur di 50 anni fa, così come l’umiliazione. Questa volta non sono stati due Stati arabi con grandi eserciti ad attaccare Israele, ma una piccola organizzazione terroristica assediata, la cui audacia ed efficacia ha sconvolto una superpotenza nel profondo.

Il governo israeliano si trova di fronte a uno straziante dilemma. Il Primo Ministro Benjamin Netanyahu ha promesso una rappresaglia che cambierebbe il volto del Medio Oriente, insistendo sul fatto che Hamas non può esistere accanto a Israele. Non è chiaro se questo significhi un’invasione di terra della Striscia di Gaza o un continuo martellamento dall’aria.

La potenza aerea è insufficiente

Secondo diversi resoconti, nel suo colloquio di sabato con il presidente Joe Biden, Netanyahu ha affermato che Israele si dedicherà a una campagna di terra. Ma una simile mossa comporterebbe chiaramente un pesante tributo per gli ostaggi e le truppe e Hamas potrebbe prepararsi ad accogliere le truppe israeliane con trappole esplosive.

“Con tutto il rispetto per la potenza aerea”, ha dichiarato ad Al-Monitor un’ex fonte militare israeliana di alto livello, a condizione di anonimato, “sarà impossibile distruggere le capacità militari di Hamas ed eliminare la sua leadership militare senza l’intervento sul terreno. Potete chiedere agli americani e a tutti coloro che hanno combattuto Al-Qaeda e l’organizzazione dello Stato Islamico. Alla fine, bisogna entrare. Non si può sfuggire”.

Nella cerchia di Netanyahu, tutte le dita sono puntate contro l’Iran. Israele dispone di una grande quantità di informazioni che indicano un coordinamento tra Hamas e l’Iran, e persino di agenti iraniani che operano nella Striscia di Gaza.

L’Iran è infatti il maggior finanziatore di Hamas (70 milioni di dollari all’anno per Hamas, 30 milioni per la Jihad islamica) e lo incoraggia a svolgere attività terroristiche contro Israele. Ma come ha detto domenica il Segretario di Stato Antony Blinken, “non abbiamo ancora visto prove che l’Iran abbia diretto o sia dietro questo particolare attacco”, nonostante il continuo sostegno che fornisce ad Hamas.

“Netanyahu sta cercando di gonfiare la questione iraniana”, ha dichiarato ad Al-Monitor un’ex fonte militare di alto livello a condizione di anonimato. “L’Iran finanzia e sostiene Hamas, ma questo evento è stato pianificato da Hamas e realizzato utilizzando le sue capacità militari. Ci hanno colto di sorpresa e puntare il dito contro l’Iran non cambierà le cose. Capisco che Netanyahu non voglia essere umiliato da un’organizzazione sub-statale di contadini su Toyota che indossano infradito, ma questa è la situazione. Gli iraniani influenzano Hamas, ma Hamas è un’organizzazione sovrana e indipendente”.

Nel frattempo, mentre stavano aumentando le forze di terra a nord e a sud, l’aviazione israeliana ha bombardato un numero senza precedenti di obiettivi che si dice ospitino strutture e case dei leader di Hamas. Gran parte del quartiere Rimal di Gaza City, sede del governo di Hamas e centro finanziario dell’enclave, è stato ridotto in macerie.

Un’alta fonte militare israeliana ha paragonato i danni subiti da Rimal a quelli che Israele ha inflitto al quartier generale di Hezbollah nel quartiere Dahiya di Beirut nel 2006. “Se pensavano di essere immuni, si sbagliavano. Gli alti funzionari di Hamas dovrebbero capire che hanno commesso un errore fatale che costerà loro la vita e il loro governo. Israele non può permettersi di non regolare i conti con loro”.

L’Egitto ha inviato un avvertimento a Israele

Israele non può permettersi il tipo di fallimento dell’intelligence che ha permesso l’attacco di Hamas. Le fonti di Al-Monitor hanno confermato le notizie emerse lunedì secondo cui alti funzionari egiziani avrebbero avvertito Israele di un imminente attacco da Gaza. Hanno detto che i funzionari dell’intelligence egiziana hanno effettivamente condiviso gli avvertimenti con le loro controparti israeliane, ma le informazioni non erano specifiche o mirate e non sono state portate all’attenzione di Netanyahu.

Le spiegazioni per il fiasco dell’intelligence suggeriscono che Israele si è affidato troppo alla sua tecnologia di difesa all’avanguardia, mentre Hamas ha imparato la lezione della sua vulnerabilità alle intercettazioni e alla sorveglianza israeliana ed è tornato a mezzi di comunicazione più semplici per evitare di essere scoperto. Israele era anche convinto che Hamas potesse diventare una forza di governo razionale, sostenuta dal denaro del Qatar e dai permessi di lavoro per i braccianti gazani in Israele. Di fronte a questo colossale fallimento, Netanyahu sta lavorando per proteggere il suo governo e la sua eredità, mentre dirige i preparativi per la guerra.

Anche Hamas è stupito.

“Il successo ha sorpreso anche loro”, ha dichiarato ad Al-Monitor una fonte diplomatica della regione a condizione di anonimato. “Speravano di uccidere alcuni israeliani, mettere in imbarazzo l’IDF e tornare a Gaza con due o tre israeliani rapiti. Invece, hanno vagato all’interno di Israele per più di un giorno, uccidendo più di mille israeliani e rimanendo bloccati con qualcosa come 200 rapiti”, ha detto la fonte.”Sono molto preoccupati. Con due rapiti, avrebbero potuto negoziare con Israele il permesso di costruire un porto e la libertà per centinaia di prigionieri detenuti nelle carceri israeliane. Con più di 100 rapiti, dovranno affrontare l’intero esercito israeliano all’interno di Gaza. Questa è la tragedia del loro successo”, ha aggiunto la fonte diplomatica.

§§§

Aiutate Stilum Curiae

IBAN

IT79N0200805319000400690898

BIC/SWIFT

UNCRITM1E35

§§§

Condividi i miei articoli:



Tag: al monitor, gaza, hamas, netanyahu



Categoria: Generale