La OMS gasta 7,6 millones de dolares para promover el aborto en el mundo

OMS DESTINA EL 19% DEL PRESUPUESTO AL ABORTO Y A LA ANTICONCEPCIÓN

Más de 7,6 millones de dólares, o el 11% del presupuesto total anual de la Organización Mundial de la Salud, se destinan al llamado y esquivo “aborto seguro”, mientras que otro 8%, casi 6 millones de dólares, se destinan a la planificación familiar y la anticoncepción. Estos son los impactantes datos del documento 2022-2023 del Programa de Reproducción Humana de la OMS. Dramáticos datos proporcionados por la propia Organización hablan de más de 56 millones de abortos al año en todo el mundo. Una vergüenza planetaria si pensamos que el principal objetivo de la OMS es “llevar a todos los pueblos al más alto nivel posible de salud”.

Sin embargo, el aborto nunca es “seguro”, no sólo porque puede tener graves consecuencias para la salud psicofísica de las mujeres, incluso a largo plazo, sino también y sobre todo porque todo aborto implica el asesinato de un ser humano inocente en el útero materno. A pesar de ello, el 19% del presupuesto de la OMS, es decir, más de 13 millones de dólares se destina cada año para hacer que no nazcan niños, mientras que sólo el 15% se destina a la salud materna y perinatal. ¿Qué salud y bienestar hay al matar millones de vidas inocentes? ¿Qué clase de medicina es la que persigue la muerte en lugar de la vida? Es vergonzoso que el máximo organismo sanitario del mundo financie con tanto dinero la eliminación de niños en lugar de apoyar a las mujeres que con demasiada frecuencia quedan solas e indefensas ante embarazos difíciles o no deseados.

