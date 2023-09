Il contrato segreto Pfizer-UE. Vaccini, “Efficacia non attualmente nota”.

Cari amici e nemici di Stilum curiae, mentre la Banda del Siero sta rilanciando con nuove varianti, dimenticandosi di dire che possono essere curate, come medici onesti e coraggiosi hanno fatto sin dall’inizio, Pro-Memoria, che ringraziamo per la cortesia, offre alla vostra attenzione questo articolo sul contratto stipulato far Pfizer e la Comunità Europea. Quello completo, e quello con omissis. Fondamentali. Vedete in particolare la parte in cui si dice (pag.48-49 dell’originale) che “l’efficacia e gli effetti a lungo termine del vaccino non sono noti”. E lo stesso vale per gli effetti avversi. Nel nostro due governi – Conte e Draghi – hanno obbligato milioni di persone a iniettarsi un farmaco sperimentale – secondo quanto dicono i produttori – forse (di sicuro direi io a questo punto) non efficace e con effetti avversi sconosciuti. Piuttosto criminale, no? Paese Buona lettura e condivisione.

NOTE BLOG POLITICA Il contratto “SEGRETO” Pfizer-Commissione Europea (e quello con OMISSIS)

… “Lo Stato membro partecipante riconosce inoltre che gli effetti a lungo termine e l’efficacia del vaccino non sono attualmente noti e che potrebbero esserci effetti avversi del vaccino che al momento non sono noti” [ Contratto, pag. 48-49 ] Questo, invece, è quanto riportato dopo gli omissis: “ ” [ Contratto con omissis, pag. 48-49 ] Vedi anche il prezzo per dose: Contratto, pag. 20-22 Dopo gli omissis: “ ” [ Contratto con omissis, pag. 20-22 ] E le firme: Contratto, pag. 28 Anche queste, dopo gli omissis: “ ” [ Contratto con omissis, pag. 28 ] Il contratto circolava già ad Aprile 2021, ma, evidentemente, non abbastanza Contratto Pfizer-Commissione Europea Contratto con omissis Pfizer-Commissione Europea Report,RAI 17 04 2021 Reuters 21 04 2021 – Traduzione automatica Reuters 21 04 2021 La Vanguardia 21 04 2021 – Traduzione automatica La Vanguardia 21 04 2021 §§§ Aiutate Stilum Curiae IBAN IT79N0200805319000400690898 BIC/SWIFT UNCRITM1E35 §§§

