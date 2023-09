El barco de la Iglesia convertido en el eco-camión de Soros. Quarracino.

Queridos amigos y enemigos de Stilum Curiae, José Arturo Quarracino ofrece a su atención la segunda parte de su artículo sobre las falacias de la Iglesia Bergogliana, publicado en Gloria.tv. El primer artículo puede encontrarse en este enlace. La traducción es nuestra. Disfruten leyendo y compartiendo.

Las falacias de la “Iglesia” bergogliana – 2da. Parte

La nave de la Iglesia convertida en camión atmosférico de George Soros

Ya es evidente que Jorge Mario Bergoglio está promoviendo la asociación de la Iglesia de Cristo con el Imperialismo Internacional del Dinero y sus agencias -Foro Económico Mundial, Concejo para el Capitalismo Inclusivo, Open Society Foundations, OMS, etc.-, que pretenden apoderarse del mundo y robárselo a su Creador. Este diabólico proyecto necesita imperiosamente destruir a la Iglesia, controlándola y prostituyéndola, sin aniquilarla, porque históricamente ha sido el baluarte que en defensa de la humanidad dio origen a los dos grandes proyectos civilizatorios de alcance mundial: la evangelización de Europa y la evangelización de América a través de la España católica.

En un artículo anterior hemos puesto en evidencia como el obispo de Roma, en su oficio de sumo pontífice, hizo una lectura falsa y antojadiza de un pasaje del Evangelio según san Mateo (22, 1 y ss.) en uno de los encuentros con jóvenes que tuvo en Lisboa, con motivo de la celebración de la Jornada Mundial de la Juventud 2023. Con el agravante que don Jorge Mario hizo esa lectura falseando y mutilando el texto en su literalidad, ya que no sólo convirtió una parábola sobre un rey imaginario en un suceso protagonizado por el mismo Jesús, sino que además eliminó versículos y cambió arbitrariamente las palabras pronunciadas por el Señor. Lo que parecía ser una lectura del Evangelio mateano, en realidad fue una lectura del “Evangelio” según Bergoglio, que no tuvo nada de evangélico pero sí de fake news[1].

Se podría suponer que se trato de un texto tomado ocasionalmente por el pontífice, pero en realidad se trata de un uso habitual del mismo, para justificar la postura aperturista y “todista” de Bergoglio, en el sentido de que en la Iglesia “tienen que estar todos, todos, justos y pecadores, niños y grandes, sanos y enfermos”, es decir, “todos, todos, todos”. En realidad, el pontífice NO HACE UNA LECTURA DEL TEXTO BIBLICO para arrojar luz sobre la realidad, por el contrario, lo que hace es REESCRIBIR EL TEXTO Y MODIFICARLO A SU ANTOJO, para que se acomode a su proyecto político de “meter indiscriminadamente en la Iglesia” toda la basura y miseria cultural y espiritual que produce el plutocrático proyecto globalista de reconfigurar al ser humano, para convertirlo en un híbrido fácilmente manipulable. En este sentido, ya no es quien habla por boca de Bergoglio, es Bergoglio quien habla manipulando la imagen de Jesús, para presentar sus propias ideas mundanizantes, no la Palabra de Dios. De este modo don Jorge Mario hace que la Iglesia de Cristo, la Iglesia Católica, deje de ser luz de las naciones y anunciadora del Evangelio de Jesucristo para mutar y convertirse en un albergue religioso transitorio que no evangeliza ni convierte a nadie, sino que brinda servicios de terapia reparadora y tranquilizadora.

Unos meses atrás, en una entrevista con el periodista argentino Jorge Fontevecchia, don Jorge Mario manipuló este mismo texto evangélico, pero despedazándolo y triturándolo, para dejar en pie lo que a el le interesa: el supuesto llamado universal a “todos, todos, todos”[2].

A la referencia a la parábola se llega cuando el periodista le pregunta a don Jorge “¿Cuándo llegó a la conclusión que la Iglesia debía ser comprensiva con los divorciados?”, a lo cual el pontífice, llamativamente, contesta con una mentira: “lo dice Jesús: me ganó de mano”. En los dos pasajes evangélicos en los que Jesús habla del divorcio (Mt 19, 7 y ss.; Mc 10, 4 y ss.) lo hace con palabras condenatorias. En este caso, el obispo de Roma ha inventado y mentido. Y a continuación refuerza la mentira: “Jesús [le dice] a todos los que estaban con problemas, ‘que vengan, que vengan’”, lo cual no existe en ninguno de los cuatro evangelios canónicos, ni tampoco en las versiones apócrifas: sólo él tiene este texto esotérico.

Es en este momento de la entrevista que recurre a la parábola de los invitados a la boda del hijo del rey (Mt 22, 1-14). Según su “interpretación”, se trata de una parábola que “lo pinta a Jesús de cuerpo entero”, dando a entender que lo que define al Señor no es la Cruz sino el ejercicio del poder. Comienza entonces diciendo que “los invitados se hacen los exquisitos, se lavan las manos y no van”. Es evidente que don Jorge Mario esta leyendo un cuento, no el Evangelio mateano, ya que los invitados en un primer momento no quisieron ir, en un segundo momento se van a atender sus negocios, y finalmente mataron a los enviados del rey. Lo del lavado de manos lo inventa él solito. Pero no se detiene y sigue inventando, ya que dice que “Jesús se presenta transfigurando a Dios” (?????) y “con rabia [sic] dice ‘vayan a los cruces de los caminos y traigan a todos, sanos, enfermos, justos, pecadores, niños, grandes, todos, todos’”: la palabra es “todos, todos, todos”, porque “el llamado de Jesús es para todos”.

Es triste decirlo, pero en este punto estamos ante una fabula inventada totalmente por don Jorge, lo cual hace pensar que nunca leyó en serio la Biblia o que tuvo pésimos profesores de exegesis bíblica, porque:

a) en ningún momento el texto dice que Jesús se transfiguró, al contrario, en todo el pasaje simplemente Jesús relata la parábola.

b) en segundo lugar, omite la orden del rey de matar a quienes mataron a los siervos que el enviara para convencer a los invitados al banquete, porque en el “Jesús” imaginado y delirado por Bergoglio no puede haber ni juicio ni condena.

c) en tercer lugar, dice que ese “Jesús transfigurado” ordena que “vayan a los cruces de los caminos y traigan a todos […]”, como si fuera un patrón de estancia o un déspota. En rigor de verdad, el texto dice claramente que las palabras del rey fueron “inviten a todos los que encuentren”. Evidentemente, estamos frente a dos textos distintos: por un lado, el real y verídico Evangelio según san Mateo, y por el otro lado, la historieta “piadosa” o cuento chino de matriz jesuítica.

d) en cuarto lugar, el obispo de Roma corta el texto y deja de lado que el rey condena y sentencia a uno de los nuevos invitados que concurrió “sin la vestimenta adecuada”. Ese final de la parábola le molesta a don Bergoglio, porque hay juicio, condena y sentencia por parte del rey, lo cual perturba su relato.

e) por último, quizás lo más preocupante teológica y doctrinalmente hablando, es que don Jorge Mario confunde el Reino de Dios celestial -que la parábola alegoriza con la imagen del banquete- con la Iglesia de Cristo . El Reino de Dios es la meta, como congregación de todos los creyentes en el banquete celestial, mientras que la Iglesia es en Cristo sacramento o signo e instrumento de la unión intima de los hombres con Dios y de todo el género humano, según la definición del Concilio Vaticano II con el que el obispo de Roma se llena la boca[3]. Y como tal sacramento o signo instrumental, la Iglesia es redil, grey, arada de Dios, viña escogida, edificación de Dios, templo santo, ciudad santa, esposa inmaculada del Cordero inmaculado, cuerpo místico de Cristo[4]. Por eso no todos están llamados a “entrar” en la Iglesia, sino solamente los escogidos por el Señor, para llevar el mensaje de salvación en y por Cristo y así ser luz de Dios en medio de los pueblos. En todo caso, la Iglesia es el puente a través del cual todo creyente llega a Dios.

Pero esta confusión eclesial del obispo de Roma no es inocente, es más bien artera y consciente : con esa deformación, en vez de una Iglesia evangelizadora, bautizadora y misionera, don Jorge Mario pretende una “Iglesia” cloacal, que recoja todos las basuras y deformaciones que los impulsores de la degradación humana en todos sus niveles generan y producen con sus políticas depredadoras, depravadas y genocidas. En otras palabras, pretende transformar a la Iglesia de Cristo en un camión atmosférico de George Soros y de la baronesa de Rothschild, sus grandes aliados para imponer la agenda cultural globalista en el seno de la Iglesia. En definitiva, una “Iglesia” que no fomente la comunión espiritual e intelectual de la Fe con la Razón, que no promueva ni lleve adelante la evangelización de las culturas, bautizando a todos los pueblos y naciones en el nombre de la Santísima Trinidad. En otras palabras, un burdel con forma de “Iglesia” que albergue mezclados el bien y el mal.

Y para cerrar el circuito, el obispo de Roma ha puesto en manos del clan Soros la difusión de la Doctrina Social de la Iglesia, pero ya no en su versión histórica arraigada y actualizada en la Tradición y el Magisterio eclesiásticos, sino en la promoción de los “Derechos Sociales y la Doctrina franciscana”, para asegurar la vigencia de los Derechos Económicos y Culturales, la efectivización de los Objetivos del Desarrollo Sostenible de la ONU [Agenda 2030], y la condena de la evangelización española en América como “expansión imperialista europea avasalladora de los pueblos originarios”[5]. Todo ello mediante la acción de un conjunto de magistrados y jueces “panamericanos”, abortistas y anticatólicos, cuyos principales dirigentes están profundamente vinculados con la Open Society Foundations de George Soros, ahora a cargo de su hijo Alexander.

En definitiva: sacando a Nuestro Señor Jesucristo del centro de la vida eclesial (Jornada Mundial de la Juventud 2023), deformando la Revelación evangélica mediante la manipulación impía de los textos sagrados (homilías y entrevistas pontificias), cancelando y anulando la Tradición litúrgica, doctrinal y magisterial de la Iglesia, y poniendo la difusión de la Doctrina Social en manos de los enemigos de Dios, de Cristo y de la raza humana, el obispo de Roma, Jorge Mario Bergoglio, se ha puesto al servicio del Poder globalista, el cual pretende convertir a la Iglesia de Cristo en una institución hibrida que “asuma” la agenda depredadora, genocida y satánica de la plutocracia financiera globalista y colabore para que esta última alcance sus objetivos siniestros.

En síntesis: para apoderarse del mundo “en paz y sin resistencia”, la plutocracia globalista que se cree dueña del universo necesita controlar a la Iglesia, no destruirla, necesita controlarla prostituyéndola y neutralizándola, no aniquilarla, porque le es fundamental e imprescindible asegurarse que la Iglesia Católica no vuelva a ser fuente y forjadora de civilización como lo fue en la Edad Media y en la llegada de España a América. Lamentablemente, el obispo de Roma esta al servicio de este diabólico proyecto, mal que nos pese a los argentinos y a todos los christifidelis laici y prelados del mundo, fieles a Jesucristo.

En nuestro anterior articulo citado al comienzo, planteamos que la disyuntiva de fondo era: ¿a quién seguir? ¿A Jesucristo resucitado o al “Jesús” inventado por Bergoglio? ¿Al Jesús de los Evangelios o a los mariposones que promueve el obispo de Roma?

El mismo dilema de fondo, con mucha más profundidad, ha planteado el arzobispo Carlo Maria Viganò en uno de sus últimos artículos: “La medida está colmada y ha llegado el momento de elegir de qué lado estar. Con Bergoglio y Spadaro, con el Sínodo sobre la Sinodalidad, con una Iglesia humana y falsa esclavizada al Nuevo Orden Mundial, o con Dios, Su Iglesia y Sus Santos. Y si miramos más de cerca, ya resulta inaudito tener que plantear la hipótesis de que los católicos –no me refiero a sacerdotes o prelados– puedan considerar posible tener una opción”[6].

José Arturo Quarracino

31 de agosto de 2023

31 de agosto de 2023



[1] Cf. Las falacias de la "Iglesia" bergogliana, en https://gloria.tv/post/ Aomaer9xKY8x28RGFQQPcRipa. [2] La entrevista completa puede verse en https://youtu.be/19wIlrs4jx4? si=-FTuBK6o5Iqk_XZa. El pasaje que el obispo de Roma desmenuza y reinterpreta a su modo se encuentra a partir del minuto 22.30 hasta el minuto 30:25. [3] Constitución dogmática sobre la Iglesia Lumen Gentium, n. 1 [4] Ibidem, nn. 7-8. [5] Ver Copaju, Acta Constitutiva, 4 de junio de 2019; Copaju, Declaración de Roma, 4 de junio de 2019; Mensaje de Francisco a Copaju, 31 de marzo de 2023; Declaración de los participantes a la Cumbre "Colonialismo, descolonización y neocolonialismo: una perspectiva de la justicia social y el bien común", 31 de marzo de 2023; Quirógrafo del Santo Padre-Copaju como Asociación Privada Internacional de Fieles, 15 de agosto de 2023. [6] Arzobispo Carlo Maria Viganò, Después de las palabras de Spadaro se colmó la medida. Hay que elegir de qué lado estar , en https://gloria.tv/post/ ymFCg8LpBtjx1twgptaGPYcTJ.

