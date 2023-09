La lezione di mons. Munilla che imbarazza i difensori del gender.

Carissimi StilumCuriali, un amico fedele del nostro sito ci segnale questo articolo apparso su La Testa del Serpente, che offriamo alla vostra attenzione. Buona lettura e condivisione.

In occasione della Giornata Mondiale della Gioventù di Lisbona, il vescovo spagnolo Munilla ha impartito una catechesi sul tema dell’Ecologia integrale ribadendo i principi dell’antropologia cristiana. Ha affermato che “nessuno nasce in un corpo sbagliato perché Dio non si sbaglia!”. Le sue coraggiose parole hanno fatto il giro del web e hanno provocato numerose e feroci critiche dalla stampa spagnola.

Ecologia, amicizia e misericordia

Ecologia, amicizia sociale e misericordia. Questi i tre temi scelti dal comitato organizzatore della GMG per le tre giornate di catechesi previste durante la settimana di preparazione alla veglia con papa Francesco a Lisbona. Si tratta di tre temi molto cari al Papa, temi-chiave del pontificato del papa argentino. Francesco ha infatti puntato molto sul tema della misericordia al quale ha dedicato il giubileo straordinario del 2015 due anni dopo la sua elezione al soglio pontificio, mentre ai temi dell’ecologia e dell’amicizia (o fraternità) ha dedicato due importanti encicliche: Laudato Si’ e Fratelli Tutti.

Ai vescovi accompagnatori dei pellegrini è stato dunque affidato il compito di predicare sui temi scelti dall’organizzazione per incoraggiare i giovani e offrire loro gli strumenti necessari per comprendere la portata di questi tre temi. Per questo mons. José Ignacio Munilla, già vescovo di Palencia e di San Sebastian e attualmente vescovo di Orihuela–Alicante (nel sud della Spagna, vicino Valencia) ha radunato i suoi ragazzi per parlare loro dell’ecologia integrale.

È necessario sapere che José Ignacio Munilla (si pronuncia “Muniglia”), nato nel 1961 e nominato vescovo nel 2006 da Benedetto XVI a soli 44 anni, è un personaggio pubblico molto conosciuto in patria grazie al suo programma radiofonico trasmesso su Radio Maria e intitolato Sexto Continente e alla sua presenza sui social, in particolare su YouTube dove vengono caricate omelie, catechesi e incontri formativi coi giovani. Il vescovo è noto soprattutto per la sua capacità di parlare ai giovani e per la sua determinazione e coraggio nello smontare e combattere i miti del pensiero unico difendendo le ragioni di Dio, la Chiesa e l’uomo tramite articoli, libri e partecipando a dibattiti culturali. Nel 2009 si è pubblicamente esposto per denunciare la legge sull’aborto accusando la sinistra spagnola di “legittimare la legge della giungla” e di considerare un diritto quello che è un “massacro degli innocenti”. Per queste sue dichiarazioni gran parte della stampa mainstream lo ha accusato più volte di estremismo e di omofobia.

Ecologia integrale e antropologia cristiana

Affrontando il tema dell’ecologia, Munilla non ha incentrato la catechesi sulle fonti di energia rinnovabili, sul carbone fossile o sul fotovoltaico ma ha voluto allargare l’orizzonte mettendo in guardia da un’ecologia che, dimenticando l’uomo, diventa mera ideologia. Non ha neanche offerto ai giovani una serie di norme morali per una vita ecosostenibile (o eco–friendly) come riciclare la plastica, fare la raccolta differenziata o mangiare meno carne, preferendo evitare di impartire una lezione di moralismo ecologico (o “ecomoralismo) oggi tanto di moda.

Insistendo sul termine “integrale” Munilla ha dichiarato che una visione cristiana dell’ecologia non può non tenere in considerazione la fede nella Creazione come atto libero frutto dell’amore di Dio e l’uomo come culmine del creato. Eliminare l’uomo dal discorso ecologico, o considerarlo una delle diverse parti in questione, fa dell’ecologia una ideologia. Esiste – afferma il vescovo – “una ecologia buona e una ecologia cattiva, che è ideologia, che cerca di togliere il posto a Dio e si presenta come una nuova religione”. È dunque necessario – e quanto mai urgente – imparare a distinguere per non lasciarsi ingannare. Ideologica è quella ecologia che considera l’uomo colpevole di ogni male: dall’esaurimento delle risorse del pianeta alla produzione di Co2 in eccesso fino al cambiamento climatico.