Jérome Lejeune, la libertà dello scienziato. Una biografia, Edizioni Cantagalli.

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, un post-lampo per offrire alla vostra attenzione questa novità editoriale, “Jérome Lejeune, la libertà dello scienziato”, di Aude Dugast, per i tipi di Edizioni Cantagalli, e di cui trovate una breve descrizione qui sotto. Chi fosse interessato può trovarlo a questo collegamento.

«L’intelligenza di uno è un dono per tutti». Questo è il pensiero che subito sgorga nella mente quando si guarda a Jérôme Lejeune, un uomo straordinario che ha messo il suo sconfinato talento al servizio dei bambini con handicap mentale. Pioniere della genetica moderna, abbagliato dalla bellezza di ogni vita umana, il professor Lejeune ha segnato la storia prendendo la difesa dei senza voce. Seguendo la sua coscienza di medico fedele al giuramento di Ippocrate e di cristiano fedele al proprio battesimo, ha mostrato brillantemente come scienza e fede possano crescere insieme. La sua è la storia di un uomo che è rimasto profondamente libero nonostante le onorificenze ricevute in tutto il mondo e i violenti attacchi contro di lui. Per scrivere questa biografia, l’autrice ha lavorato undici anni consultando migliaia di archivi, ha incontrato a lungo Birthe Lejeune, primo e indispensabile sostegno di suo marito, i suoi parenti più stretti, molte famiglie di pazienti e di collaboratori francesi e stranieri. Ci invita a scoprire oggi il ritratto fedele e inedito di un Jérôme Lejeune scienziato geniale, pieno di umorismo, marito e padre di cinque figli, vicino ai grandi di questo mondo e difensore dei più piccoli.

Aude Dugast, filosofa di formazione, è postulatrice della causa di canonizzazione di Jérôme Lejeune, dal 2012, all’interno dell’Associa-zione degli Amici del Professor Lejeune. È stata vice-postulatrice dell’inchiesta diocesana, dal 2007 al 2012.

