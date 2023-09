Conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Marco Reggiani.

scolastica e che è poi esploso definitivamente con l’illuminismo (questa “nefasta separazione” tra fede e ragione è stata evidenziata e denunciata molto bene da Fides et Ratio: se avremo modo quest’anno approfondiremo il tema, nel 25° anniversario della sua promulgazione). Siamo abituati, nel sentire comune, a mettere la ragione in un cassetto (magari quello più comodo, quello che usiamo più spesso) e la fede in un altro, nascosto, da aprire solo in caso di necessità, o magari quando non c’è nessuno. La fede come fatto privato, che non deve influire sull’ordinario scorrere delle giornate e non deve influire nel dibattito culturale. Ha fatto scalpore il Tweet di un collaboratore di Papa Francesco che scrisse “La teologia non è matematica. 2+2 in teologia può fare 5 perché ha a che fare con Dio e la storia”. Ora, è chiaro che condensare in un Tweet (allora erano ancora di 140 caratteri) un pensiero teologico è molto problematico, e, come spesso accade, una volta lanciato un post nessuno riesce a prevedere quale possa essere il suo corso e quali le sue conseguenze nell’etere. La percezione, alla lettura dei commenti, è che sia stato interpretato nella direzione della possibilità che possano coesistere due verità, diverse e indipendenti: una di fede e una di ragione.

Rispetto a una ragione così debole qual è la reazione dell’uomo moderno?

Siccome Dio è stato nel migliore dei casi ricacciato nel suo cielo, tocca all’uomo rimediare ai suoi errori. Lo fa secondo due prospettive.

Da una parte il riconoscimento dei limiti dell’umana natura porta a volerlo “migliorare”. Si parla letteralmente di “human enhancement” (potenziamento umano) e di “gene editing” (modifica con una tecnica di copia-incolla di parte di un patrimonio genetico considerato malato o perfettibile). Queste tecniche – che per qualcuno rappresentano una splendida possibilità per guarire malattie altrimenti incurabili – sono per altri la porta d’accesso a interventi eugenetici. È questo il motivo di critica di molti centri di Bioetica, non solo di ispirazione cristiana, che finora hanno rallentato o bloccato l’applicazione di queste tecniche. È già stata autorizzata invece la possibilità di una connessione neuronale tra chip e cervello. Non sfugge in questo caso una sorta di delirio di onnipotenza, che percorre tutta la storia dell’uomo, dai progenitori in poi.

Seconda via. Se l’uomo è così imperfetto, le macchine possono rimediare alla sua imperfezione. Gunther Anders, filosofo tedesco, sposato anche se per pochi anni con Hannah Arendt, ha scritto negli anni Cinquanta un libro dal titolo significativo: L’uomo è antiquato. Egli riflette sulla condizione dell’anima umana in rapporto alle macchine al tempo della seconda rivoluzione industriale. Mi ha colpito quando l’ho letto, perché è vero che parla di macchinari che nulla hanno a che vedere con la potenza delle moderne tecnologie, ma appunto per questo la posizione dell’uomo oggi appare se possibile ancor più drammatica. Tra i fondatori del movimento anti-nucleare, egli sostiene (io