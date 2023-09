Studio giapponese. Le varianti Omicron non hanno origine naturale. The Exposé.

Negli Stati Uniti sono aumentati i ricoveri di covid a causa della variante EG.5.1 e, a quanto si apprende, esiste una nuova e spaventosa variante denominata BA.X proveniente da Danimarca e Israele. A causa della variante BA.X, gli “scienziati” chiedono il ripristino delle regole di isolamento in Gran Bretagna.

Mark Steyn ha sottolineato un recente studio giapponese che dimostra che tutte le precedenti varianti della SARS-CoV-2 non erano presenti in natura e sono state prodotte in laboratorio. Su questa base possiamo presumere che anche le nuove varianti EG.5.1 e BA.X lo siano, indipendentemente dal Paese che le rivendica come proprie.

Per il loro studio, Atsuki Tanaka e Takayuki Miyazawa, dell’Università di Medicina di Osaka e dell’Università di Kyoto, hanno voluto tracciare l’evoluzione storica della variante omicron del SARS-CoV2 studiando le sequenze virali trovate “in natura” e depositate in banche dati pubbliche.

In questo modo hanno trovato circa 100 sottovarianti omicron distinte che non possono essere sorte attraverso processi naturali. L’esistenza di queste varianti sembra fornire una prova definitiva della creazione e del rilascio su larga scala di virus covidi in laboratorio.

Inoltre, le varianti sembrano formare pannelli completi di mutazioni tipiche di quelle utilizzate negli esperimenti di “genetica inversa” per testare sistematicamente le proprietà di diverse parti dei virus, ha scritto Substacker PSMI.

Chi fa le varianti?

Di Mark Steyn

Da un lato, gli obblighi i per le maschere sono tornati. Dall’altro, l’Associated Press (“AP”) dice che è tutta una teoria della cospirazione. Dall’altro lato, i ricoveri di covid sono in aumento – e c’è una nuova spaventosa variante proveniente da… (lancia una freccetta alla mappa del mondo) Danimarca e… (lancia una seconda freccetta, all’indietro sopra le spalle) Israele. D’altra parte, l’ottavo colpo funzionerà sicuramente:

Immagino che la maggior parte di quanto detto sopra stia solo preparando il campo di battaglia per le elezioni presidenziali del prossimo anno. Ma, come sapete, sono più interessato alle notizie che non fanno notizia. Ecco perché questo tweet di Norman Fenton ha attirato la mia attenzione. Molti di voi avranno visto il professor Fenton al Mark Steyn Show e alcuni lo avranno incontrato alla Mark Steyn Cruise del mese scorso. Ho quindi seguito il link a una ricerca di due ricercatori giapponesi, Atsushi Tanaka dell’Università di Medicina e Farmaceutica di Osaka e Takayuki Miyazawa dell’Università di Kyoto.

Non conosco questi ragazzi. Forse sono solo un’altra ala di quella grande teoria della cospirazione di cui parla l’AP. Il professor Tanaka ha pubblicato articoli sottoposti a revisione paritaria sul “Significato della solfatazione N dell’eparan solfato come fattore della cellula ospite per l’infezione da virus Chikungunya”, e il professor Miyazawa ha fatto altrettanto su riviste prestigiose sulla “comparsa di trombocitopenia maligna infettiva nei macachi giapponesi (Macaca fuscata) da parte di SRV-4′. Quindi, se sono semplici teorici della cospirazione, hanno costruito una copertura piuttosto elaborata.

Il nuovo lavoro dei professori Tanaka e Miyazawa si intitola: “Unnaturalness in the evolution process of the SARS-CoV-2 variants and the possibility of deliberate natural selection”.

Che cosa significa? Beh, tutti, tranne i cerebrolesi e gli stagisti più aggressivi dei fact-checkers di Ofcom, accettano ora che il covid provenga da una fuga di notizie dal laboratorio. Da quanto tempo non sentite nessuno, nemmeno su MSNBC o Facebook, pronunciare la parola “pangolino” con una faccia seria? Ma i signori Tanaka e Miyazawa sono passati al livello successivo:

In questo studio abbiamo voluto chiarire i processi evolutivi che portano alla formazione delle varianti Omicron del SARS-CoV-2, concentrandoci sulle varianti Omicron con molte mutazioni aminoacidiche nella proteina spike tra gli isolati di SARS-CoV-2.

Per determinare l’ordine delle mutazioni che hanno portato alla formazione delle varianti SARS-CoV-2 Omicron, abbiamo confrontato le sequenze di 129 isolati Omicron BA.1, 141 isolati BA.1.1 e 122 isolati BA.2 e abbiamo cercato di sciogliere i processi evolutivi delle varianti SARS-CoV-2 Omicron, compreso l’ordine delle mutazioni che hanno portato alla formazione delle varianti SARS-CoV-2 Omicron e il verificarsi della ricombinazione omologa. Di conseguenza, abbiamo concluso che la formazione di una parte degli isolati Omicron BA.1, BA.1.1 e BA.2 non sono il prodotto dell’evoluzione del genoma come si osserva comunemente in natura….

Ehi, ehi, ehi, fermi tutti. Cosa significa esattamente l’ultima frase?

L’analisi che abbiamo dimostrato qui è che le varianti di Omicron si sono formate con un meccanismo completamente nuovo che non può essere spiegato dalla biologia precedente.

Ehm, ok. Ma ancora una volta, cosa sta cercando di dire?

Nella variazione genetica della proteina S in queste varianti, la maggior parte delle mutazioni erano non sinonime Non sono state riscontrate mutazioni sinonime nelle varianti Alpha, Beta, Gamma, Delta o Mu, ma solo una ciascuna nelle varianti Lambda e Omicron. Tra queste varianti, la variante Omicron (lignaggio BA.1), che mostra il maggior accumulo di mutazioni nella proteina S, è principalmente non sinonima nella proteina S e presenta una sola mutazione sinonima a c25000u. Il rapporto sinonimi/non sinonimi è anormale, visto il modo in cui i coronavirus umani sono mutati. .

Il significato di “sinonimo” in questo contesto è che normalmente, quando qualcosa muta naturalmente, lo fa per lo più in modi che non cambiano la natura dell’originale: quindi, tali mutazioni sono semplicemente sinonime. Quando si ha un “rapporto sinonimi/non sinonimi” così “anormale” come quello delle varianti covidiane, significa che non si verificano naturalmente:

Il fatto che la maggior parte di queste mutazioni si sia verificata senza mutazioni sinonimiche suggerisce che nessuna di queste mutazioni è sorta come risultato di mutazioni casuali per tentativi in natura.

In altre parole, non solo il covide proviene da un laboratorio, ma anche le varianti:

Supponiamo che la variante SARS-CoV-2 Omicron e i suoi mutanti di reversione di un amminoacido siano stati generati artificialmente e sistematicamente. In tal caso, dovremmo sospettare che anche le altre varianti (da Alfa a Delta) possano essere virus generati artificialmente.

Oh, davvero? Ma perché qualcuno dovrebbe fare una cosa del genere?

Un’idea, l’ipotesi che questi virus siano stati generati artificialmente, è più ragionevole che proporre un nuovo meccanismo di acquisizione delle mutazioni. Tuttavia, c’è qualche motivo per creare artificialmente questi mutanti, che è improbabile si siano verificati naturalmente, data l’attuale epidemia di SARS-CoV-2? [enfasi aggiunta].

È questa la domanda, non è vero? È possibile credere che il ceppo originale sia uscito accidentalmente dal laboratorio. Ma è possibile credere che anche ogni variante creata artificialmente da Alpha a Omicron sia sfuggita accidentalmente dal laboratorio ogni volta che il Covid mostrava segni di fluttuazione? (Ricorderete che Boris Johnson, nel dicembre 2021, insisteva sul fatto che l’imminente Omicron rendeva più urgente che mai l’acquisto del richiamo, altrimenti avrebbe dovuto cancellare il Natale.

Norman Fenton rimanda a un articolo di Substack di un tizio chiamato “PSMI” che conclude: “Qualcuno, da qualche parte, sta davvero facendo tutto questo deliberatamente”.

In tutta onestà, i giapponesi non sono ancora disposti a farlo:

È in contrasto con la ricerca sui virus considerare che virus sintetizzati artificialmente siano stati deliberatamente diffusi in tutto il mondo… Inoltre, non concludiamo che questi virus siano stati sintetizzati artificialmente e distribuiti sulla base di intenti malevoli”.

Se lo dici tu. Tuttavia:

L’analisi che abbiamo mostrato qui conclude che le varianti di Omicron si formano con un meccanismo completamente nuovo che non può essere spiegato dalla biologia precedente.

È piuttosto interessante, non è vero? Soprattutto se siete uno di questi zombie politico-mediatici che ripetono trenta volte al giorno “Segui la scienza… Devi seguire la scienza”. Ebbene, per undici anni sono stato rinchiuso nell’umido cesso della Corte Superiore di Washington per essere un “negazionista scientifico” soi-disant. Eppure sono riuscito a “seguire la scienza” fino a Osaka e Kyoto e sono rimasto sconcertato da ciò che ho trovato lì. Perché solo il PSMI e un paio di altri e non i corrispondenti scientifici e sanitari della BBC e del New York Times sono interessati alla rivelazione apparentemente sorprendente che tutte le principali “varianti” di covidi sono anch’esse creazioni di laboratorio?

Come ho detto l’altro giorno, quando questa storia è iniziata, la mia ipotesi iniziale era che, come per la SARS, i cinesi stessero mentendo al mondo. Poi è diventato chiaro che, in realtà, gli americani – Fauci e la burocrazia della sanità pubblica – stavano mentendo al mondo, riguardo alla ricerca “gain-of-function” finanziata dai contribuenti e trasferita a Wuhan attraverso una copertura della CIA. Tra i dettagli più curiosi del nuovo documento giapponese c’è questo:

I seguenti risultati presentati in questo studio possono sostenere l’ipotesi che le varianti di Omicron possano essere state sintetizzate artificialmente piuttosto che essere presenti in natura:

1) la presenza di isolati associati alla variante Omicron con un sito di mutazione di tipo Wuhan;

2) la quasi totale assenza di mutazioni sinonime nella proteina S in questi isolati;

3) la variante Omicron, che avrebbe dovuto essere segnalata per la prima volta all’OMS dal Sudafrica il 24 novembre 2021, era già endemica a Porto Rico nel 2020, e che esistevano isolati ricombinanti tra i ceppi Omicron BA1 e BA2. [enfasi aggiunta].

Che ne dite? Porto Rico non è un territorio del Giappone, ma degli Stati Uniti. Eppure ci vogliono un paio di ragazzi a Osaka e a Kyoto per rivelare che l’Omicron era endemico sul territorio americano più di un anno prima della data di rilascio ufficiale? È davvero credibile che Fauci & Co. non lo sapessero? E, in caso contrario, sanno da dove proveniva? E, se sì, perché non ce lo dicono?

L’autore

Mark Steyn, autore e conduttore televisivo canadese, ha avuto in precedenza un proprio programma su GB News intitolato “The Mark Steyn Show”. Ha lasciato GB News all’inizio di febbraio 2023 dopo che l’Ofcom ha “deciso” contro di lui per la sua copertura delle vittime dei “vaccini” covidici e per aver mandato in onda un’intervista con la dottoressa Naomi Wolfe sul tentativo della Pfizer di nascondere i documenti che l’azienda aveva presentato alla FDA per ottenere l’autorizzazione all’uso di emergenza del suo “vaccino” covidico. Ora conduce il suo programma e il suo sito web “Steyn Online”.

Steyn ha presentato all’Alta Corte inglese il suo secondo Statement of Claim contro la Ofcom, la società che censura i media nel Regno Unito, per le “sentenze” contro di lui per la sua copertura dei vaccini Covid e delle loro vittime. “Molti lettori, ascoltatori e spettatori si sono informati su come sostenere questa storica causa contro Lord Grade e i suoi commissari”, ha dichiarato. “È importante, non da ultimo per le implicazioni di cui sopra, mettere la polizia del pensiero fuori dal business della ‘disinformazione'”. Ci sono diversi modi per dare una mano, tra cui:

iscrivere un amico a uno Steyn Club Gift Membership;

comprare a un amico un buono regalo per SteynOnline; oppure

ordinare una copia del mio ultimo libro Il prigioniero di Windsor. Non ve ne pentirete.

“Con i primi due metodi, il cento per cento del ricavato e, nell’ultimo, una parte significativa dello stesso va a una grande causa”, dice Steyn. Aggiungendo che “anche voi o il vostro caro riceverete qualcosa”.

